Новичок «Ливерпуля» Жаке получил серьезную травму в матче за «Ренн»

вчера, 11:45

Защитник «Ренна» получил серьёзное повреждение плеча в матче против «Ланса» (1:3) в субботу. Француз подписал контракт с «Ливерпулем» за £60 млн на прошлой неделе и травмировался в первом же матче после этого.

«У Жереми проблема с плечом, у Абдельхамида (Айт Будлала, другого игрока „Ренна“) — мышечная травма», — заявил тренер «Ренна» Хабиб Бейе. «Оба повреждения серьёзные, подробности станут известны позже», — добавил он.

«Ливерпуль» ждёт медицинского отчёта от «Ренна» в ближайшие дни, чтобы оценить сроки восстановления новичка.