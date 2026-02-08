Top.Mail.Ru
Новичок «Ливерпуля» Жаке получил серьезную травму в матче за «Ренн»

вчера, 11:45

Защитник «Ренна» Жереми Жаке получил серьёзное повреждение плеча в матче против «Ланса» (1:3) в субботу. Француз подписал контракт с «Ливерпулем» за £60 млн на прошлой неделе и травмировался в первом же матче после этого.

«У Жереми проблема с плечом, у Абдельхамида (Айт Будлала, другого игрока „Ренна“) — мышечная травма», — заявил тренер «Ренна» Хабиб Бейе. «Оба повреждения серьёзные, подробности станут известны позже», — добавил он.

«Ливерпуль» ждёт медицинского отчёта от «Ренна» в ближайшие дни, чтобы оценить сроки восстановления новичка.

112910415
112910415
вчера в 16:19
прямо как нарочно ! (
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:04, ред.
Если он новичок Ливерпуля, почему играет за другую команду? Порочная практика...
shlomo
shlomo
вчера в 13:35
А не поторопился ли Ливер с его подписанием.... до лета он еще серьезнее может травму получить...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:29
Жаке переход в Ливерпуль в летом.
еще не перешел, а уже травму получил. точно пацан Энфилда.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:18
Хорошо хоть не колено, плечо не так критично, хоть и может пропустить 3-4 месяца
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 12:18
Здравствуйте!
Большое спасибо!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:11
Добрый день. Призы ожидают получения.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:11
Здравствуйте. Приз можно забирать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:04
Мда уж... Не повезло. Не надо было ему играть вообще, но кто же знал. .??
