Сын Руни оформил покер в матче за юношеский состав МЮ

вчера, 13:05

16-летний сын Уэйна Руни Кай подтвердил репутацию перспективного форварда, забив четыре гола за «Манчестер Юнайтед» U16 в ворота сверстников из «Норвича» (6:4) в полуфинале PL Cup в субботу.

Кай дебютировал за U18 в прошлом месяце в победе над «Дерби» в Кубке Англии среди молодёжи. В соцсетях он выложил запись: «Полуфинал PL Cup. 6:4 против Норвича. Четыре ⚽️» и фото своей футболки с 7-м номером в раздевалке.

«Юнайтед» недавно предложил Каю новый контракт, который он скоро подпишет.

shur
shur
вчера в 18:52
...не а, Андрей Сергеевич, теперь не прокатит!!!
112910415
112910415
вчера в 16:16
работают гены - то!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:12
вот такой Руни нужен МЮ )))
c86yy8729y5p
c86yy8729y5p
вчера в 15:23
Защитников всех нахрен повыгонять надо
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:03
Теперь ему точно должны денег больше положить
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:59
Хорошая новость, в Англии пытается появиться бомбардир.
q8vrduf2aj6b
q8vrduf2aj6b
вчера в 14:28
Пацан талантливый, связи остались , будем смотреть за его будущем
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:04, ред.
Пошёл по стопам отца, если и дальше будет так забивать, то вероятно получим ещё одну футбольную династию, коих в мировом футболе было немало. К примеру итальянцы отец и сын Мальдини; голландцы Клюйверт, Куман, Блинд; датчане Лаудруп. И это далеко не полный список,его ещё можно продолжить. У нас тоже были футбольные династии, как в СССР, так и в России Чановых, Шустиковых, Билялетдиновых, Панченко, Черышевых и др. И возвращаясь к младшему Руни, как знать, может он сумеет превзойти по достижениям своего отца. Удачи ему и без травм!
Болейте за своих, а не против чужих!
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:33
Фамилия обязывает показывать на что ты способен самостоятельно.... удачи ему.
