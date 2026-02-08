Сын Руни оформил покер в матче за юношеский состав МЮ

1770545105

вчера, 13:05

16-летний сын Кай подтвердил репутацию перспективного форварда, забив четыре гола за «Манчестер Юнайтед» U16 в ворота сверстников из «Норвича» (6:4) в полуфинале PL Cup в субботу.

Кай дебютировал за U18 в прошлом месяце в победе над «Дерби» в Кубке Англии среди молодёжи. В соцсетях он выложил запись: «Полуфинал PL Cup. 6:4 против Норвича. Четыре ⚽️» и фото своей футболки с 7-м номером в раздевалке.

«Юнайтед» недавно предложил Каю новый контракт, который он скоро подпишет.