«Борнмут» выкупил Хименеса у «Милана» за €24,8 млн

вчера, 16:33

«Борнмут» выкупил контракт защитника у «Милана», активировав обязательную опцию выкупа, как это и планировалось.

Сделка включает фиксированную сумму €19,5 млн плюс €5,3 млн бонусов. Контракт игрока с английским клубом рассчитан на 5,5 лет.

Выплата будет разделена между «Миланом» и «Реалом», сохранявшим за собой 50% от суммы продажи.