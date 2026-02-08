«Борнмут» выкупил Хименеса у «Милана» за €24,8 млн

«Борнмут» выкупил контракт защитника Алекса Хименеса у «Милана», активировав обязательную опцию выкупа, как это и планировалось.
Сделка включает фиксированную сумму €19,5 млн плюс €5,3 млн бонусов. Контракт игрока с английским клубом рассчитан на 5,5 лет.
Выплата будет разделена между «Миланом» и «Реалом», сохранявшим за собой 50% от суммы продажи.
Деньги потекли рекой!
Ну давай теперь Хименис!
Компот с "Вишнями" закрой!!!
(Смотрю с женой "От всей души", вот частушку придумал!)
