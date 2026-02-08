Top.Mail.Ru
«Борнмут» выкупил Хименеса у «Милана» за €24,8 млн

вчера, 16:33

«Борнмут» выкупил контракт защитника Алекса Хименеса у «Милана», активировав обязательную опцию выкупа, как это и планировалось.

Сделка включает фиксированную сумму €19,5 млн плюс €5,3 млн бонусов. Контракт игрока с английским клубом рассчитан на 5,5 лет.

Выплата будет разделена между «Миланом» и «Реалом», сохранявшим за собой 50% от суммы продажи.

shur
shur
вчера в 19:00, ред.
...От Милана до Реала,
Деньги потекли рекой!
Ну давай теперь Хименис!
Компот с "Вишнями" закрой!!!
(Смотрю с женой "От всей души", вот частушку придумал!)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:23
Дороговато обошелся защитник.
v3sy8q7upf72
v3sy8q7upf72
вчера в 18:17
Бонусы ещё заслужить нужно.
Groboyd
Groboyd
вчера в 18:03
Отлично!
