Арсен Венгер восхитился уровнем Кубка африканских наций в Марокко

вчера, 16:36

Глава развития мирового футбола в ФИФА Арсен Венгер высоко оценил финальный турнир Кубка африканских наций в Марокко. Легендарный экс-тренер «Арсенала» отметил интенсивность и прогресс африканского футбола.

«Турнир получился невероятно напряжённым — отличительная черта современного футбола. У всех команд был сильный менталитет, а физический уровень просто потрясающий», — заявил Венгер.

По его словам, матчи были крайне равными, с высоким уровнем команд. Финалисты выделились техникой и зрелостью.

Кроме того, Венгер признался, что был особо впечатлён работой наставников на Кубке африканских наций. «Рад видеть африканских тренеров во главе своих сборных — это очень позитивно», — заявил глава развития футбола ФИФА.

Он подчеркнул высокий организационный уровень турнира и качество решений тренеров во время матчей. «В целом это крайне воодушевляющий сигнал для африканского футбола», — заключил экс-тренер «Арсенала».

Победителем турнира стала сборная Сенегала, обыгравшая в решающей встрече хозяев турнира марокканцев — 1:0.

sihafazatron
sihafazatron ответ CCCP1922 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:40
Я и говорю, что они уже все "европейцы" тут.
Nenash
Nenash
вчера в 20:21
Это уже слова чиновника, но не тренера.. Заметно.. ☝️
shur
shur
вчера в 18:39, ред.
...Вместо того,чтобы помочь Редраги!
Венгер хвалами занялся опять!
В отставке марокканец ныне!
Арсен всё продолжает удивлять!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:05
Скоро Африка будет задавать тон в мировом футболе...
