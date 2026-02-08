Арсен Венгер восхитился уровнем Кубка африканских наций в Марокко

1770557804

вчера, 16:36

Глава развития мирового футбола в ФИФА высоко оценил финальный турнир Кубка африканских наций в Марокко. Легендарный экс-тренер «Арсенала» отметил интенсивность и прогресс африканского футбола.

«Турнир получился невероятно напряжённым — отличительная черта современного футбола. У всех команд был сильный менталитет, а физический уровень просто потрясающий», — заявил Венгер.

По его словам, матчи были крайне равными, с высоким уровнем команд. Финалисты выделились техникой и зрелостью.

Кроме того, Венгер признался, что был особо впечатлён работой наставников на Кубке африканских наций. «Рад видеть африканских тренеров во главе своих сборных — это очень позитивно», — заявил глава развития футбола ФИФА .

Он подчеркнул высокий организационный уровень турнира и качество решений тренеров во время матчей. «В целом это крайне воодушевляющий сигнал для африканского футбола», — заключил экс-тренер «Арсенала».

Победителем турнира стала сборная Сенегала, обыгравшая в решающей встрече хозяев турнира марокканцев — 1:0.