«Это не „Аравия Роналду“». Саудовцы резко раскритиковали Криштиану

Форвард Криштиану Роналду подвергся жёсткой критике в саудовских медиа после того, как отказался играть за «Аль‑Наср». Экс‑форвард «Манчестер Юнайтед» и «Реала» пропустил два последних матча клуба, заявив, что недоволен тем, как Госкорпорация PIF поддерживает его команду на зимнем рынке по сравнению с конкурентами.
Известный телеведущий Валид Аль‑Фарадж резко высказался в адрес португальца:
Криштиану Роналду должен знать своё место. Эта страна называется Саудовская Аравия, а не „Аравия Роналду". Он путает роль посла и футболиста. Это разочарование: он наёмный работник, получает многомиллионную зарплату, больше, чем когда‑либо в Европе, и обязан уважать лигу. Иначе ему лучше уйти.
Он добавил, что в АПЛ невозможно представить, чтобы игрок «Манчестер Сити» или «Арсенала» отказался играть в знак протеста. Также Аль‑Фарадж заявил, что Роналду «многим обязан Саудовской Аравии» и без помощи королевства «никогда бы не попал в Белый дом» (на прием к Трампу — прим.). Также журналист затем саркастически перефразировал президента США Дональда Трампа: «Мы могли бы дать ему 500 лет, и он всё равно не прошёл бы через эту дверь».