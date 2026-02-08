«Это не „Аравия Роналду“». Саудовцы резко раскритиковали Криштиану

1770558400

вчера, 16:46

Форвард подвергся жёсткой критике в саудовских медиа после того, как отказался играть за «Аль‑Наср». Экс‑форвард «Манчестер Юнайтед» и «Реала» пропустил два последних матча клуба, заявив, что недоволен тем, как Госкорпорация PIF поддерживает его команду на зимнем рынке по сравнению с конкурентами.

Известный телеведущий Валид Аль‑Фарадж резко высказался в адрес португальца:

Криштиану Роналду должен знать своё место. Эта страна называется Саудовская Аравия, а не „Аравия Роналду". Он путает роль посла и футболиста. Это разочарование: он наёмный работник, получает многомиллионную зарплату, больше, чем когда‑либо в Европе, и обязан уважать лигу. Иначе ему лучше уйти.