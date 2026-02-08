Игроки «Райо Вальекано» раскритиковали устаревшую инфраструктуру клуба

1770558835

вчера, 16:53

Футболисты и персонал испанского «Райо Вальекано» открыто осудили руководство клуба за «неприемлемые условия», включая непригодные для игры в футбол поля и холодный душ. Это случилось незадолго до того, как Ла Лига отменила домашний матч «Райо» с «Овьедо» из-за плохого состояния газона.

В пятничном заявлении игроки пожаловались на «устаревшую инфраструктуру» стадиона «Вальекас» и тренировочных баз, которую они не могли использовать месяцами ещё с предсезонки.

Ла Лига в субботу подтвердила перенос игры из-за плохого состояния поля: сильные дожди помешали восстановить недавно заменённый газон. Футболисты описали систематическую запущенность: ухудшающиеся условия на стадионе, отсутствие горячей воды в душе и недостаточную уборку помещений.

Футболисты заявили, что неоднократно поднимали вопросы о состоянии инфраструктуры перед президентом клуба Раулем Мартином Пресой, но без особого эффекта. В руководстве «Райо Вальекано» не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

В то же время «Овьедо» выразил сочувствие составу «Райо», но посетовал, что перенос матча за четыре часа до начала нанёс им «явный ущерб».