Игроки «Райо Вальекано» раскритиковали устаревшую инфраструктуру клуба

вчера, 16:53
Райо ВальеканоЛоготип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Реал ОвьедоРеал Овьедо07.02.2026 в 16:00 Матч перенесен

Футболисты и персонал испанского «Райо Вальекано» открыто осудили руководство клуба за «неприемлемые условия», включая непригодные для игры в футбол поля и холодный душ. Это случилось незадолго до того, как Ла Лига отменила домашний матч «Райо» с «Овьедо» из-за плохого состояния газона.

В пятничном заявлении игроки пожаловались на «устаревшую инфраструктуру» стадиона «Вальекас» и тренировочных баз, которую они не могли использовать месяцами ещё с предсезонки.

Ла Лига в субботу подтвердила перенос игры из-за плохого состояния поля: сильные дожди помешали восстановить недавно заменённый газон. Футболисты описали систематическую запущенность: ухудшающиеся условия на стадионе, отсутствие горячей воды в душе и недостаточную уборку помещений.

Футболисты заявили, что неоднократно поднимали вопросы о состоянии инфраструктуры перед президентом клуба Раулем Мартином Пресой, но без особого эффекта. В руководстве «Райо Вальекано» не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

В то же время «Овьедо» выразил сочувствие составу «Райо», но посетовал, что перенос матча за четыре часа до начала нанёс им «явный ущерб».

Перевод с tribalfootball.com
Lobo77
Lobo77
сегодня в 18:24
Как говаривал мой тренер по карате, горячая вода после тренировки нужна только тем кто плохо тренировался.
Кто хорошо разогрет тому и холодная вода - теплая.
galem72
galem72
сегодня в 07:23, ред.
Ситуация аховая, но руководство явно в курсе происходящего. У клуба очень скромный по меркам ЛЛ бюджет (чуть больше 50млн €), и ему постоянно приходится балансировать между содержанием состава и поддержанием инфраструктуры.
Я понимаю, если бы такое случилось в МЮ, у которого денег как у дурака махорки, и они их тратят на всякий дорогостоящий неликвид, полностью запустив при этом свою инфраструктуру. Но здесь ведь клуб с очень скромными возможностями, одновременно старающийся соответствовать уровню высшей лиги.
Вместо того чтобы ворчать и громко заявлять в пустоту, лучше бы собрались с администрацией клуба и договорились о совместных шагах, какой-то помощи, и постарались вместе исправить сложившуюся ситуацию.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:25
Приветствую, Володя!!!
И проезд в метро 5 копеек, а на Рубль можно было жить ТРИ дня!!!!!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:19
Виктор приветствую! Тогда и водка 3.62 была)))
Байкал-38
Байкал-38 ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 19:46
Объявление: "Объявляю бойкот, дорого, очень дорого".
Nenash
Nenash
вчера в 19:38
В Райо надо пригласить плиточника Авейру. Он там быстро им "порядок" наведёт. Тем более он сейчас свободен.. Голодает.. Хе..🤣
shur
shur ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 19:36
...раньше и " Локо" не фаворах был, поднялся!!! Хотя вру Ярмарка знатная была!!! Аааааааа,тепрь Я понял,за счёт кого "Паровоз" поднялся!! (Шучю!)
Capral
Capral
вчера в 19:35
В советское время, рабочие ЗИЛа, сами, из любви к своей команде, первыми в стране сделали поле с искусственным подогревом на ст.Торпедо. На свои, кровно заработанные деньги собрали чемпионской команде премиальные деньги на недельную поездку в Австрию, что для закрытой страны было настоящим праздником!!!

А вот буржуи не способны повторить подвиг советского народа... А что касается горячей воды или холодного душа, то пусть Европа привыкает жить без российского газа. Вчера, я уже на себе ощутил, что значит, зимой, целый день просидеть в холоде.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:33
А ведь это происходит в 21 веке... Когда космические корабли бороздят просторы Вселенной... Неужели это правда, что в душе нет горячей воды, экономия? Интересно, а у них клопы на базе есть?
112910415
112910415
вчера в 19:30
испанские тоже плачут ...
adekvat
adekvat
вчера в 19:23
Представляю что бы было если бы в Вальекано играла плакса Кристинка.
lazzioll
lazzioll
вчера в 19:15
и это на секунду клуб столицы. Атлетико и Реал все сливки собрали а Райо и Хетафе не в почете)) это как Спартак с ЦСКА с одной стороны, а с другой Чертаново и Химки) такие же проблемы
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:09
Надо руководству подсказать чтобы валенки им выдали)))
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:43
...Товарищи! В зоопарке Тигру не докладывают мясо!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:55
Сами скинуться не желают на ремонтик?))
В вообще странная ситуация, команда всё-таки в высшей лиги играет, неужели так плохо с деньгами??
