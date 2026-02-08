Игроки «Райо Вальекано» раскритиковали устаревшую инфраструктуру клуба

Футболисты и персонал испанского «Райо Вальекано» открыто осудили руководство клуба за «неприемлемые условия», включая непригодные для игры в футбол поля и холодный душ. Это случилось незадолго до того, как Ла Лига отменила домашний матч «Райо» с «Овьедо» из-за плохого состояния газона.
В пятничном заявлении игроки пожаловались на «устаревшую инфраструктуру» стадиона «Вальекас» и тренировочных баз, которую они не могли использовать месяцами ещё с предсезонки.
Ла Лига в субботу подтвердила перенос игры из-за плохого состояния поля: сильные дожди помешали восстановить недавно заменённый газон. Футболисты описали систематическую запущенность: ухудшающиеся условия на стадионе, отсутствие горячей воды в душе и недостаточную уборку помещений.
Футболисты заявили, что неоднократно поднимали вопросы о состоянии инфраструктуры перед президентом клуба Раулем Мартином Пресой, но без особого эффекта. В руководстве «Райо Вальекано» не прокомментировали сложившуюся ситуацию.
В то же время «Овьедо» выразил сочувствие составу «Райо», но посетовал, что перенос матча за четыре часа до начала нанёс им «явный ущерб».
Кто хорошо разогрет тому и холодная вода - теплая.
Я понимаю, если бы такое случилось в МЮ, у которого денег как у дурака махорки, и они их тратят на всякий дорогостоящий неликвид, полностью запустив при этом свою инфраструктуру. Но здесь ведь клуб с очень скромными возможностями, одновременно старающийся соответствовать уровню высшей лиги.
Вместо того чтобы ворчать и громко заявлять в пустоту, лучше бы собрались с администрацией клуба и договорились о совместных шагах, какой-то помощи, и постарались вместе исправить сложившуюся ситуацию.
И проезд в метро 5 копеек, а на Рубль можно было жить ТРИ дня!!!!!!!
А вот буржуи не способны повторить подвиг советского народа... А что касается горячей воды или холодного душа, то пусть Европа привыкает жить без российского газа. Вчера, я уже на себе ощутил, что значит, зимой, целый день просидеть в холоде.
В вообще странная ситуация, команда всё-таки в высшей лиги играет, неужели так плохо с деньгами??
В вообще странная ситуация, команда всё-таки в высшей лиги играет, неужели так плохо с деньгами??