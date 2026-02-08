«Манчестер Сити» одержал победу над «Ливерпулем» в игре АПЛ

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 1:2.
Голом у хозяев отметился: Собослаи (74'). За гостей забивали Бернарду Силва (84'), Холанд (90+3', пенальти).
По итогам встречи «Ливерпуль» имеет 39 очков, у гостей — 50 очков.
В следующем матче «Ливерпуль» сыграет 11 февраля, соперником будет «Сандерленд». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 11 февраля, (соперник — «Фулхэм»).
Судья стал главным действующим лицом этой игры, пенки там не было. А вот в первом тайме были моменте на Мармуше и Салахе более явные, но там даже ВАР не смотрели вроде бы....
Сити с победой, но вновь провалили второй тайм, ливерные должны были дожимать пока у них перло. Казалось, что счет будет где-то 3:0
Последний гол смешной, а потом ненужное удаление и отмена....
Ливерпуль нисколько не жаль. Такого уровня команда и столько пороть моментов - позорище то ещё. Вирц и Экитике пока зря едят свой хлеб. Именно эти двое сегодня и похоронили Мерсисайд.
Всякий раз комментаторы или Уэбб оправдывали это. Мол, форвард отпустил мяч в сторону от ворот и даже если бы не упал, всё равно, не успевал.
Тут Бейкер не особо то играл в Нуньеша, просто лежал на земле на пути.
Принимая во внимание, что на Салахе ранее пенальти за опрокидывание не поставили, считаю, что за уши притянули второй гол Сити.
