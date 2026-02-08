Top.Mail.Ru
«Манчестер Сити» одержал победу над «Ливерпулем» в игре АПЛ

вчера, 21:35
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 1:2.

Голом у хозяев отметился: Собослаи (74'). За гостей забивали Бернарду Силва (84'), Холанд (90+3', пенальти).

По итогам встречи «Ливерпуль» имеет 39 очков, у гостей — 50 очков.

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет 11 февраля, соперником будет «Сандерленд». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 11 февраля, (соперник — «Фулхэм»).

labasy
labasy
сегодня в 13:36, ред.
В этом матче выиграл тот кто больше хотел, а именно Сити, таких больших матчах решает маленькие нюансы, если бы прыгнул Доннарума после удара Собослай может быть достал бы, он просто смотрел и не двигался, а пенальти это привоз Алисон, не надо было прыгать на уходящего мяча, все равно атакующий игрок не доставал, и он пошел на Алисона, который почему то пошел на мяч, вообще Ливерпуль последние минуты сильно сел на оборону, надо был им отодвинуть игру чуть в центр поля, ну что же, теперь Арсеналу не стоит не расслабляться, Сити прошел ещё один большой матч, а на счёт не зачитанного мяча, Собослай нарушил не давая забить мяч Холланду, ему должно быть красная, но потом на нем нарушил Холланд, который не допустил Собослай, который теоретически мог выбить мяч перед заходом в ворота, тянуть за футболку игрока это уже нарушение в любом месте футбольного поля, поэтому получился одному не дали забить, а другому выбить мяча))), а кто попадет в лигу чемпионов узнаем в мае))), а пока ждём таких матчей больше, удачи всем
Agamaga005
Agamaga005 ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 12:01
Ну нет, так было всегда с судьями. Сейчас с ВАР футбол стал намного стерильным. А раньше хоть рукой забивай, хоть с метрового офсайда забей гол, хоть залетай мяч на полметра в ворота, а некоторые моменты судьи всё равно трактует по-разному.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:17
Логичнее была бы ничья.
112910415
112910415
сегодня в 06:05
у Юргена был другой Ливерпуль ...
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 06:02, ред.
))) то же самое происходит с судьями- человеками))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:13
Ливерпуль сейчас для многих проходной соперник, тем более для Сити.
112910415
112910415
сегодня в 03:50
какая эмоциональная концовка !
6f4mz6yz3p5h
6f4mz6yz3p5h
сегодня в 03:18
Сити сегодня больше повезло, ну а красным теперь предстоит бороться за попадание в пятерку
Grizly88
Grizly88
сегодня в 03:07
Вообще с этим лысым физруком Ливерпуль может мимо лч пролететь а в ложено пол лярда
Grizly88
Grizly88 ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 03:06
А кого ставить? Бредли Фримпонг травмы
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:40
А в АПЛ как всегда — борьба идёт в каждом матче. Интересно, что прогнозируют суперкомпьютеры, сколько сейчас претендентов на титул?
Agamaga005
Agamaga005 ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 01:07
Верно! Выбил бы мяч. Там не должно было быть гола, а должна была быть красная. Поэтому я и написал, что венг нарушил.
Nenash
Nenash ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:01
Гол отменили из-за нарушения Холанда. Если бы он не нарушил, венгр выбил бы мяч с ленточки. Но было бы тоже самое : штрафной и красная.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:30
Пенальти когда Холлан забивал не было Ливерпуль сами виноваты отдали концовку а могли выиграть
Agamaga005
Agamaga005 ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 00:15
Я понял. Гол отменили из-за нарушения венгра. Отработали именно этот эпизод в цепочке событий.
Nenash
Nenash ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 00:06
Спросили про отмену гола, а не про красную..
Agamaga005
Agamaga005 ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 23:51
Там нарушение было на красную со стороны венгра.
Groboyd
Groboyd
вчера в 23:44
При всей красоте гола со штрафного Собослая, гол на совести Доннаруммы.
Может хватит уже Собослая в оборону ставить?
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 23:16
Вирц вообще игрок переоцененный, я никогда особо не был от него в восторге. Но почему то думал, что в Ливере у него должно получиться. Подождем, возможно еще прорвёт...
Nenash
Nenash ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 23:07
"Новежец в ответ схватил".. А я что написал?..🤔
Agamaga005
Agamaga005 ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 23:05
Правило нарушил венгр! Холанд обошёл Собослай, и добил бы мяч. Норвежец в ответ схватил.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 23:02
ИИ не знает как правильно текст читать, ударения ставить, а вам уже хочется футбол отдать в руки ИИ?
Это будет катастрофа.
sihafazatron
sihafazatron ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:00, ред.
Саркис, привет!
Да ну брось ты по поводу "Я понимаю, что многие не хотят чемпионства Арсенала...". Судьи ошибаются постоянно и в разные стороны. Буквально в прошлой игре была грубейшая ошибка как раз против сити.
По всему остальному согласен, что ты написал.
А по поводу чемпионства скажу так: процентов на 95 его заберет Арсенал, горожане уж очень нестабильны. А пушкари имеют запас прочности и отличную скамейку.
Кстати, скоро в финале встретимся)))
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:00, ред.
Семеньо с Мармушем еще не прошли обкатку))
Вирц, кажется, лучше не станет. Мне что-то подсказывает, что Ливерпуль не его команда.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 22:58
В этих качелях победителем вышел МС.
Футбол стал супер быстрым, разыгрывая мяч в центре на линии стоят 7-8 игроков и бегут на чужую половину поля.
Игроки сами задали темп, судья не допустил грубых ошибок. И пенальти был, и третий можно было засчитать, но когда стал разбирать эпизод, то было понятно, что Собослай получит красную.
Capral
Capral ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 22:46, ред.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:40
    Судья сделал три очка, пусть так
    Nenash
    Nenash ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:37
    Неинтересно..
    Capral
    Capral ответ Nenash (раскрыть)
    вчера в 22:30
    У Семеньо с Мармушем нет должного взаимопонимания, а Вирц, сегодня, точно не был лучшим.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 22:27, ред.
    Уже более 20-ти лет смотрю футбол, но такое вижу впервые (это про отмену третьего гола Сити)....да, по факту нарушение было, но оно ни как не помешало атакующей стороне забить гол!!! Так зачем же было отменять гол и удалять игрока???!!! Судейский каламбур в АПЛ продолжается! То же самое и про пенальти в ворота Ливера, и про не назначеный пенальти в ворота Сити(когда Сильва цеплял Салаха)....клоунада!!! Я понимаю, что многие не хотят чемпионства Арсенала, но так вот открыть тащить конкурента, это что то....
    Были уже матчи, в которых за подобные нарушения ставили пенальти, были и матчи, в которых и что то вроде фола Конате на Мармуше ставили, но как по мне, все эти эпизоды, это вообще не пенальти, но бесят эти "двойные стандарты".... пора с судьями что то делать....
    По игре скажу так, конкурентный первый тайм, в котором Сити был лучше, а вот во втором тайме Ливерпуль наирал на победу, ну а дальше судейская клоунада....
    Гол Собо забил шикарный, как по мне, он сейчас лидер красных
    Сити с победой, ну а Ливеру трудно будет бороться за топ 4....
