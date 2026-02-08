Top.Mail.Ru
Сафонов будет защищать ворота ПСЖ в поединке с «Марселем»

вчера, 22:02
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 0Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Российский вратарь Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «Пари Сен-Жермен» на матч 21-го тура Лиги 1 против «Марселя». Об этом официально объявила пресс-служба французского клуба.

В текущем сезоне Сафонов уже успел принять участие в шести официальных матчах за ПСЖ, два из которых завершились «на нуле» – без пропущенных голов.

Игра между лидерами французского футбола состоится на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22:45 по московскому времени. На данный момент «Пари Сен-Жермен» занимает второе место в турнирной таблице с 48 очками. «Марсель», в свою очередь, расположился на четвертой позиции с 39 баллами.

sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:48
Так и в старте закрепится 😉
112910415
112910415
сегодня в 05:47
это Кафанов распорядился !
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:48
А ведь Матвей сейчас удивительно спокоен... Не смотря на огромное количество раздражающих факторов. Молодец!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:35
Матвей непробиваем. Прям мушкетёр в броне))
shur
shur
вчера в 23:33
....и как следствие!!!
shur
shur
вчера в 23:32
....Дембеле рулит!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:50
Столько букв в этой новости)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:47, ред.
Мотя движет в вверх, удачи!
lazzioll
lazzioll
вчера в 22:38
ну и зря))) у Марселя больше всех забитых в лиге - 46.
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 22:28
Вот и шанс показать себя - УДАЧИ!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:24
поболею за команду Де Дзерби))
