Сафонов будет защищать ворота ПСЖ в поединке с «Марселем»

1770577353

вчера, 22:02

Российский вратарь выйдет в стартовом составе «Пари Сен-Жермен» на матч 21-го тура Лиги 1 против «Марселя». Об этом официально объявила пресс-служба французского клуба.

В текущем сезоне Сафонов уже успел принять участие в шести официальных матчах за ПСЖ , два из которых завершились «на нуле» – без пропущенных голов.

Игра между лидерами французского футбола состоится на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22:45 по московскому времени. На данный момент «Пари Сен-Жермен» занимает второе место в турнирной таблице с 48 очками. «Марсель», в свою очередь, расположился на четвертой позиции с 39 баллами.