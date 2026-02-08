Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2025/2026

«Атлетико» уступил «Бетису» во встрече Примеры

вчера, 22:30
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Атлетико» и «Бетис». Встреча завершилась со счетом 0:1.

За гостей забил Антони (28').

По итогам встречи «Атлетико» имеет 45 очков, у гостей — 38 очков.

В следующем матче «Атлетико» сыграет 14 февраля, соперником будет «Райо Вальекано». «Бетис» проведет следующий матч 15 февраля, (соперник — «Мальорка»).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Сассуоло» потерпел разгромное поражение от «Интера»
Вчера, 21:55
«Манчестер Сити» одержал победу над «Ливерпулем» в игре АПЛ
Вчера, 21:35
«Бавария» крупно обыграла «Хоффенхайм» в матче чемпионата Германии
Вчера, 21:30
«Барселона» разгромила «Мальорку» во встрече Ла Лиги
07 февраля
«Челси» победил на выезде «Вулверхэмптон» в игре чемпионата Англии
07 февраля
«Арсенал» с крупным счетом обыграл «Сандерленд» в поединке АПЛ
07 февраля
Сортировать
Все комментарии
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 12:04
Вот так сюрприз!
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 10:59
Философская и очень глубокая мысль.
Но для того, чтобы знать, за что он получает зарплату, надо, хоть иногда смотреть его футбол...
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 09:20, ред.
Рад за Вас, и хорошего дня!
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:09, ред.
Ночь была спокойной!) Доброе утро!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:59, ред.
Стиль Симеоне? Можно назвать клубок беспорядочных мыслей философией? Многие так и делают. Только не Симеоне... Индеец просто молчит.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 05:52
За что Симеоне получает такую зарплату? За это?
112910415
112910415
сегодня в 05:45
тот случай, когда совсем не по плану !
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:37
Немецкий футбол уже пытались менять и Тухель и Компани, и что? Компани пока удачно играет в Бундесе, только потому что конкуренции нет, а менять сборную Германии вряд ли кто-то допустит, поэтому и поставили примитивщика Нагеля. Вот Терзич, ничего не стал менять немецкого и дошел до финала ЛЧ, где мог, вполне, уже после 1-го тайма обозначить победу...

Насчет, Анчи не знаю, но поболею за него и пожелаю ему Удачи.
Ну а Вам- доброй ночи.)))
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:03, ред.
Я за 25 лет просмотра эль-класико видел поражения всех гениальных тренеров)) там всегда 50/50.
Давайте мы не будем искать идеальный Реал без проблем, сейчас и Барселона далека от идеала, а игроки половина из кантеры.
Просто тренеры запоминаются своими победами и титулами, а проиграть может любой. Анчи, Зидан, Маур.. Любой!

Сборная Германии давно в кризисе. Я считаю, что им нужно менять систему подготовки футболистов, потому что футбол стал другим. Не нужны сейчас индивидуалисты, финтеры, стоячие защитники...

Тоже самое касается и сб. Бразилии. Вы думаете Анчи с кудесниками мяча многое сделает?)
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 00:33
А в сб.Германии и будет Бардак, пока там такие тренеры как Нагель, а в нападении небоскреб. Что касается Анчи, то никто ничего ему не запрещал, он вел игру ,так, как он находил нужным, что и показали- третья и четвертая игра с Барселоной, в которых, он учел все свои стратегические ошибки. А про Флика я уже всё сказал. Его вылет от Интера- это и есть провал системы- тренерской, прежде всего. В Примере, да, с учетом того, что творится с Реалом, конечно, конкуренции нет.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:26, ред.
Флику сейчас доступны такие игроки, чтоб он играл в атакующий футбол, и тем более он находится в Барселоне, где исторически принято не просто выиграть, но показать красивый футбол.
Тоже самое касается и Реала Анчи. Он сыграл так, как нужно. Ему не позволительно было бы играть по-другому. И никому не позволено.

После Флика в сборной кто-то навёл порядок? Там как был бардак, так и остался. Не знаю, какой перекос был у него в сторону атаки, но он ничего существенного не показал. Из группы еле вышли.
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 00:12, ред.
Флик тоже не идеальный, у него явный перекос в сторону атаки. За что его выгнали из сборной? За то, что в его футболе не было системы. Я читал множество статей и здесь выкладывал. Кстати, Бесков, при всей своей гениальности, тоже не был системным тренером, потому что в Спартаке, никогда не было системы в защите. Хидиятуллин, Поздняков и даже такой дисциплинированный защитник как Романцев- бежали забивать и бросали свои позиции. А его два поражения в финале КК и в Ташкенте- это полнейшая бессистемность. И что же, назвать его плохим тренером?)))
Да тот же Анчи, в играх с Барсой в прошлом сезоне, дважды подряд сыграл безграмотно и бессистемно. Но он Великий тренер.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:06
Что эта за система не продвинутая, тренируя 10 лет не смог до идеала довести? Играет насколько ему соперник позволяет. С годами наоборот стал хуже играть.

Унаи Эмери - вот кто системный. У него всё по полочкам. С не самыми сильными клубами показывает хороший футбол. Выигрывал титулы. Симеоне буксует на месте!)
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:04
    Capral
    Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
    сегодня в 00:04
    Всё правильно, я всегда говорил, что Симеоне- системный, грамотный тренер, но он не марафонец. А Флик, да, играет за счет атаки, с авантюрной схемой, за что и был наказан Индзаги... У каждого тренера свой футбол. Бесков играл в атаку, Лобан от обороны, оба- ВЕЛИКИЕ тренеры.
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 00:02
    Это твои знания, ты Петле доказывал, что Белингем больше разрушитель, чем созидатель.
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 00:01, ред.
    Это неправда. Я не говорил, что он был лучшим по отборам в Дортмунде. Мои слова, что Дортмунд был прессингующей командой когда там играл англичанин. Про отборы вообще ни слова. Разговор был про выигранные единоборства на ЕВРО.
    И кстати 9-16 это отличная статистика для атакующего полузащитника.
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:01
    Флик играет в атакующий футбол, рискует часто, команда за счёт атаки вытаскивает матчи. Симеоне всегда от обороны, разрушитель игры. А с таким футболом он не может быть конкурентом на дистанции.
    Идеальный футбол бывает по большим праздникам у любой команды))
    Capral
    Capral ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 00:01
    Доброй ночи, Дружище!!! Оставим его наедине с его знаниями и разрушителем Беллингемом...)))
    Capral
    Capral
    вчера в 23:57
    Это количество выигранных и проигранных единоборств. Почему? Потому что, когда я говорил, что Вини, Мбаппе и Джуд не будут прессинговать, ты посмеялся и сказал, что Беллингем был лучшим по этому показателю в Дортмунде. Теперь ясно?!
    Groboyd
    Groboyd
    вчера в 23:55
    Что значит 9-16?
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 23:55
    Санёк, я отсюда ушел и тебе советую...)))
    Groboyd
    Groboyd
    вчера в 23:55
    Что значит 9-16 для Белингема? Он разрушитель или что?
    Groboyd
    Groboyd ответ shur (раскрыть)
    вчера в 23:54
    А вто заиграл за последние годы? Сколько игроков похоронил МЮ. Это я тебе про эпоху после Фергюсона. К себе используй девис про думать, прежде чем писать.
    Capral
    Capral
    вчера в 23:54
      shur
      shur ответ Groboyd (раскрыть)
      вчера в 23:52
        Groboyd
        Groboyd
        вчера в 23:52
        Всё ясно с разрушителе Белингемом. Вот это да!!!
        Capral
        Capral
        вчера в 23:51
          Groboyd
          Groboyd
          вчера в 23:50
            Capral
            Capral
            вчера в 23:48
            Я не видел этот гол, но футбол без голов не бывает- разных, и правильных и неправильных. Тогда всех мировых тренеров надо в утиль за пропущенные голы...
            Гость
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             