ПСЖ с Сафоновым в воротах отправил пять безответных мячей «Марселю»

сегодня, 00:40
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 0Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

В матче французской Лиги 1 встречались «Пари Сен-Жермен» и «Марсель». Встреча завершилась со счетом 5:0.

Голами у хозяев отметились: Дембеле (12', 37'), Медина (64', автогол), Кварацхелия (66'), Ли (74').

По итогам встречи «Пари Сен-Жермен» имеет 51 очко, у гостей — 39 очков.

В следующем матче «Пари Сен-Жермен» сыграет 15 февраля, соперником будет «Ренн». «Марсель» проведет следующий матч 15 февраля, (соперник — «Страсбур»).

KS_Y116
KS_Y116
сегодня в 14:57
Мотяверим !
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 14:55
Как всегда- ГЕНИАЛЬНО, Маэстро, ГЕНИАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:33
)...
Capral
Capral
сегодня в 11:43
При том, Яша, что два чемпионата, немецкий и французский не имеют внутренней конкуренции и борьбы. Но разумеется, сказано это было с иронией...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:46
Причем тут Бавария? что она выиграла, чтобы объединяться с сильнейшей командой планеты?
shur
shur
сегодня в 10:44
...Всё Ок в Париже,когда "Золотой, уже не мальчик" в Мячик играет!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:44
Браво Хвича и Мотя
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 07:53
Рад за Матвея, ему нужны такие игры как воздух... А ведь Марсель довольно крепкая команда, с амбициями. Ну что, будем надеяться, ПСЖ отошёл от спячки? Усман молодец!!! И Хвича тоже молодец!
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 07:39
Главное сухарь записал в актив. И уверенность показал.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:33
Тут с любым вратарем победили бы.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:10
Мало кто ожидал, что будет вот так. ПСЖ одерживает сверх убедительную победу, и гостям ещё повезло, что всего лишь 5 залетело в их ворота. Ещё и 4 попадания в каркас. Не знаю, будут ли какие-то кардинальные решения в Марселе, но если взять ещё и вылет из ЛЧ, то дела у Марселя плохи. У Сафонова сегодня было минимум работы, но пару эффектных прыжков и выходов наш соотечественник продемонстрировал.
adekvat
adekvat
сегодня в 06:02
С тремя ударами Марселя в створ справился, молодец.
4wsvum5zhepp
4wsvum5zhepp
сегодня в 05:51
Париж доказал очередной раз, что нет у него соперников во Франции
112910415
112910415
сегодня в 05:40
образцовый матч получился
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:57
Ну надо поздравить Мотю с сухарем!
Sergo81
Sergo81 ответ hzb3x6rvc4mn (раскрыть)
сегодня в 01:35
Очень добротный. В январе играл с Брюгге и Ливерпулем. И счёт одинаковый.
hzb3x6rvc4mn
hzb3x6rvc4mn ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:18
Марсель очень добротный клуб. В ЛЧ в Мадриде сливочным ни в чём не уступили.
Agamaga005
Agamaga005 ответ pyrdehevw7tb (раскрыть)
сегодня в 01:11
Это на фоне Марселя так смотрится.
Дальнейшее продвижение в ЛЧ покажет кто они есть в нынешнем сезоне. А пока пусть стыки пройдут.
pyrdehevw7tb
pyrdehevw7tb
сегодня в 01:03, ред.
Смотрел Париж. Играют очень быстро, ввиду сыгранности и класса исполнителей. Точность и скорость принятия решений высочайшего уровня. На сегодня ПСЖ однозначно сильнее и Барселоны и Реала. Остановить команду Энрике в ЛЧ, на мой взгляд, способны только Челси и Арсенал, но даже и англичане не факт что сдюжат.
Sergo81
Sergo81
сегодня в 00:56, ред.
Матвей очень уверен в себе. Прыгает даже за теми мячами, которые очевидно летят мимо ворот. Разминается. Партнёры не стесняются играть на него и видно, что доверяют. Он им подходит, техничен ногами, в отличии от Шевалье. Пусть пять мячей никого не смущают, вратарь Марселя никакой, давно не видел, чтобы вратарь ничего не отбивал.

Хвича по традиции вышел без настроения на замену и ничего не пытался делать, но как только убрали Барколя с левого фланга и перевели туда Хвичу, сразу приободрился и заиграл. Давит на него, что он игрок ротации Барколя, но что поделать, Барколя растёт на глазах и становится одним из лидеров атаки.
Capral
Capral
сегодня в 00:48
А Сафонов не забил? Странно, в таком чемпионате должны забивать все- включая и вратарей. А вообще, у меня идея- объединить Баварию с ПСЖ и пусть играют в чемпионате двух команд, между собой.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:48
обе команды в зоне ЛЧ. не должно быть таких счетов в таких играх. значит кто-то не на своем месте
