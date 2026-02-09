ПСЖ с Сафоновым в воротах отправил пять безответных мячей «Марселю»

В матче французской Лиги 1 встречались «Пари Сен-Жермен» и «Марсель». Встреча завершилась со счетом 5:0.
Голами у хозяев отметились: Дембеле (12', 37'), Медина (64', автогол), Кварацхелия (66'), Ли (74').
По итогам встречи «Пари Сен-Жермен» имеет 51 очко, у гостей — 39 очков.
В следующем матче «Пари Сен-Жермен» сыграет 15 февраля, соперником будет «Ренн». «Марсель» проведет следующий матч 15 февраля, (соперник — «Страсбур»).
Хвича по традиции вышел без настроения на замену и ничего не пытался делать, но как только убрали Барколя с левого фланга и перевели туда Хвичу, сразу приободрился и заиграл. Давит на него, что он игрок ротации Барколя, но что поделать, Барколя растёт на глазах и становится одним из лидеров атаки.
