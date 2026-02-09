Top.Mail.Ru
«Реал» взял верх над «Валенсией» в чемпионате Испании

сегодня, 00:55
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Валенсия» и «Реал». Встреча завершилась со счетом 0:2.

За гостей забивали Каррерас (65'), Мбаппе (90+1').

По итогам встречи «Валенсия» имеет 23 очка, у гостей — 57 очков.

В следующем матче «Валенсия» сыграет 15 февраля, соперником будет «Леванте». «Реал» проведет следующий матч 14 февраля, (соперник — «Реал Сосьедад»).

Lobo77
Lobo77 ответ Nety (раскрыть)
сегодня в 18:01
Резкости в движении и мышлении у парня недостача. И заметная.
Lobo77
Lobo77 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 17:57
Мой пост подразумевал не определение чемпионства.
Он о другом.
И он саркастический.
Если угодно проще то Барса - на низком уровне.
Раз сарказм кулес не выкупает.
Lobo77
Lobo77 ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 17:52
Так это не я сказал. Это статистика. В Реале он точно лучший.
SLFenix
SLFenix ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 15:04, ред.
только вот потенциал его упрется в уровень той же Валенсии
в любом большом клубе есть такие ребята, только не всех так пиарят, в том числе и по религиозным предпочтениям
Гюлер слабый физически, вечно ноющий турок с завышенным эго, что от турка абсолютная норма
это еще в него так не стелились как в Джуда и Вини, ни разу не видел чтобы срубали, но ничего, будет
и тогда что? потенциал будет на травме, потом еще и еще
а выходя на поле, будет крутиться дальше типо Модрич и выдавать на черепаху передачу которая будет каким то уже по счету голом в матче при победе Реала, ну круто

ошибка Реала была поступать так с Эдегором и покупать за большие деньги турка
лучше бы в обратный выкуп норвежца-уже капитана Арсенала вложились

но, рынок диктует правила медийке самого большого клуба
надо и с бразильцами дружить и с негроидами и с муслимами и разбавлять это испанцами для вида
Sergo81
Sergo81 ответ Nety (раскрыть)
сегодня в 13:13
В мастерстве расти. Хотя бы до уровня топового Каземиро.
Nety
Nety ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 13:09
Хм, как бы он основной опорник Реала, куда ему ещё рости? Тчуамени где может не дотягивать так это до уровня Реала, когда он не в форме, тот факт что он топ опорник не обсуждается.
Agamaga005
Agamaga005 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:12
Теперь Барселона для них "ослепительно хороша"))
Команда не знает как игроков купить, вынуждена залатать состав воспитанниками, многие из которых не вошли бы в состав имея игроков получше качеством.
И тем не менее Барса первая, надеюсь и на финише будет первая! И даже такую Барсу обойти сливочным нужно выйти на свой лучший уровень. Но с бегунком, который установил в раздевалке свою власть - это невозможно.
shur
shur ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 11:08, ред.
...Конечно Он рос на Модриче с Кроссом,наблюдал с скамейки,впитывал,учился выходя на заменах у Папы, но все мы прекрасно понимаем что не то ,не то для Реала, в Валенсии королём был бы, старается, но это его потолок!!!
shur
shur
сегодня в 10:49, ред.
...шатко-валко, с Божьей помощью, а то пойдёт игра и будем локти кусать,за "бесцельно,прожитые годы, тьфу ты игры!!!" Мышам,не
печальтесь!!!
Sergo81
Sergo81
сегодня в 08:48, ред.
Очень понравился Тчуамени в одном эпизоде, когда два напа по очереди лупили ему по ногам, но сами падали и корчились в муках. А он спокойно дальше играл. Монстр. Должен вырасти в хорошего опорника.
Rex04
Rex04
сегодня в 08:17
Реал оказывается умеет побеждать без помощи судьи и пенальти )))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:59
Сегодня проиграли обе команды из города Валенсия. В следующем туре они встречаются друг с другом. И обе команды в опасности.
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 07:40
Мне казалось что мыши дома на гол сподобятся... Ан нет
nqksd5gz524r
nqksd5gz524r
сегодня в 07:35
Для Валенсии поражение очень критическое, надо брать очки с более слабыми соперниками.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:07
Ну, всё же минимальный предикт зашёл - Реал выстрадал победу в Валенсии. "Летучие мыши" пытались, толкались, даже где-то острили местами у ворот Куртуа, но пробить бельгийца так ни разу и не сумели.
амурец
амурец
сегодня в 06:31
Реал с победой, но вопросов много
ABir
ABir
сегодня в 05:39
С гостевой победой сливочных! Да выиграли на классе исполнителей, но для этого их брали в команду. А командная игра бывает, что есть, а бывает, что и нет, а очки для борьбы за первое место надо набирать, даже если не все складывается.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:37
С горем пополам но Реал взял три очка! Думаю это самое главное для них на данный момент! Не отпустили Барсу
112910415
112910415
сегодня в 05:22
продемонстрировали бледную игру ...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 55z3f8getgu5 (раскрыть)
сегодня в 05:01
Челси и ПСЖ тоже проигрывали, и по счету и по игре.
как и Реал на Сантьяго Бернабеу, когда МанСити на классе переиграл роялистов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Lobo77 (раскрыть)
сегодня в 04:59, ред.
чемпионом становится та команда. которая меньше теряет очков.
Реал как раз в минусе 1.
и пока никто из нас не знает, что будет с бланкос на Камп Ноу.
но знай, что согласно Цыганскому соннику, "пролить сливки" означает, что придется платить по счету.
y-ago
y-ago ответ Lobo77 (раскрыть)
сегодня в 02:17
"Ну Гюлер то один из лучших в Ла Лиге по созданию голевых моментов"... Ой, ли? Да, Гюлер — большой талант с элитным потенциалом, игрок будущего. Но на сегодня он: не дирижёр, не системный креатор и, на мой взгляд, не «один из лучших» в лиге по созданию моментов. Потенциал и реальный статус - две большие разницы, как говорили в Одессе. Он может туда прийти. Но пока — нет.
55z3f8getgu5
55z3f8getgu5 ответ Lobo77 (раскрыть)
сегодня в 01:57
Каталонским тоже радоваться не от чего. Барса в нынешнем сезоне полный отстой. Проиграли в ЛЧ и Челси и ПСЖ. Не только по счёту, но и по игре.
y-ago
y-ago
сегодня в 01:49, ред.
Прежде всего - с очень важной победой! На этом - комплименты заканчиваются! Да, «Реал» выиграл у «Валенсии» — и что? Темп — рваный, мышление — медленное. Три четверти матча ощущение, что команда вспоминает, кто с кем играет. Ноль креатива, ноль неожиданности. Главная беда — «Реал» с таким подбором игроков обязан доминировать, а не вымучивать результат. Победа добыта не системой, а классом отдельных исполнителей — и это худший комплимент тренеру. Итог простой: Очки — да. Удовольствие от футбола — ноль. Тренерская работа — пустота. Против команды с чёткой структурой и агрессией этот «Реал» развалится без всяких оправданий. Горько, но правда
Удачи Реалу!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 01:43
Важная победа сливочных над неслабыми летучими мышами.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 01:39, ред.
Ну Гюлер то один из лучших в Ла Лиге по созданию голевых моментов. Хотя я не верю в турков-футболистов.
С другой стороны сравнить его с аргентинским кудесником Масто-Дно-оно.
И да. В сухом остатке против такого ужасно слабого Реала ослепительная Барса всего на очко впереди да еще при проигранном ЭльКлассико))))
Agamaga005
Agamaga005 ответ h7n8dd2ya3fa (раскрыть)
сегодня в 01:33
У Реала очень достойная игра. Пусть всегда играет так, как сегодня играли.
Тчуамени с Камавинга гиганты мысли, а Гюлер вообще бульдозер идей, ноги у него просто не успевают за фантазиями мозга. Мысленно перерос соотечественника Озила. Уже наверное думает, что он величайший турок, котрый когда-либо играл за Реал.
h7n8dd2ya3fa
h7n8dd2ya3fa ответ Lobo77 (раскрыть)
сегодня в 01:16, ред.
Ну ведь игра Реала действительно позорная. Мбаппе своими переступами никого из защиты "мышей" так и не озадачил. Дриблинг у "жабы" примитивный. Пропадёт с возрастом былая скорость и поминай его как звали. Мастантуоно полный дегенерат, равно как и тренер, который его на поле выпускает с завидной регулярностью. Тчуамени такой же. Камавинга бежит быстро, но мысли и мозгов с гулькин нос. Гюлер швыряет снаряд куда попало и как попало.
Общий ритм игры беден, статичность игроков в продвижении налицо.
Не Реал, а шаляй-валяй на поле.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 01:05, ред.
