«Реал» взял верх над «Валенсией» в чемпионате Испании
В матче испанской Примеры встречались «Валенсия» и «Реал». Встреча завершилась со счетом 0:2.
За гостей забивали Каррерас (65'), Мбаппе (90+1').
По итогам встречи «Валенсия» имеет 23 очка, у гостей — 57 очков.
В следующем матче «Валенсия» сыграет 15 февраля, соперником будет «Леванте». «Реал» проведет следующий матч 14 февраля, (соперник — «Реал Сосьедад»).
Общий ритм игры беден, статичность игроков в продвижении налицо.
Не Реал, а шаляй-валяй на поле.
Удачи Реалу!
