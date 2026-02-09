Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» готовит многомиллионное предложение по Тонали

вчера, 09:35

«Манчестер Юнайтед» намерен летом предложить около £100 млн за полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тонали. Усиление центра поля — приоритет для клуба на фоне скорого ухода Каземиро по завершении контракта.

Ранее «Юнайтед» связывали с Карлосом Балебой, Адамом Уортоном, Эллиотом Андерсоном и Алексом Скоттом, и теперь к этому списку добавлен Тонали. По данным The Telegraph, 25‑летний итальянец входит в число ключевых целей манкунианцев.

Сообщения об интересе «Арсенала» в последний день трансферного окна агент игрока опроверг, однако не стал исключать возможный переход в конце сезона.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиПерес мечтает «повторить трансфер Фигу» и переманить Педри из «Барселоны»
08 февраля
Слухи«Реал» интересуется полузащитником «Ливерпуля» МакАллистером
08 февраля
В Саудовской Аравии собираются летом расстаться с Роналду
07 февраля
Слухи«Страсбур» требует €50 млн за Паничелли
07 февраля
СлухиДибала может летом вернуться в чемпионат Аргентины
07 февраля
СлухиИбраима Конате вновь попал в сферу интересов «Реала»
07 февраля
Сортировать
Все комментарии
SLFenix
SLFenix
вчера в 15:22
еще 500млн на непонятно кого
давайте
Челси хоть ЛЧ взял как то раз таким образом
112910415
112910415
вчера в 13:32
не отдадут, пожалуй !
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ trimetil (раскрыть)
вчера в 12:59
Здравствуйте. Попробуйте зайти в настройки профиля и там подтвердить принятие.
trimetil
trimetil
вчера в 12:51, ред.
Сайт просит принять соглашение, ссылка на соглашение опять ведёт на страницу в настройках, где просит принять соглашение.
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 12:39
Деньги есть, почему бы не готовить.
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:28
"Имя, сестра, имя?!" (с).
lazzioll
lazzioll
вчера в 12:08
"готовит многомиллионное предложение" - вообще не впечатляет, сейчас любое почти предложение многомиллионное. трансферы за миллион и ниже во третьих лигах))
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:00
Почему-то ожидал, что его имя появится в заголовках перед летним ТО. Игрок для контроля темпа, стабилизации центра полузащиты - точно под стиль Кэррика. Хороший вариант, но его одного мало... Замена нужна не только уходящему Казе, но и никакущему Угарте. Без классического разрушителя будет сложно.

Пи Си Не верится, что сороки отпустят итальянца.... хотя 100 лямов есть 100 лямов
sv_1969
sv_1969 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 09:46
На вырученные деньги можно приобрести не хуже и дешевле
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:44
Отдав такого игрока Ньюкасл может и развалиться.
8vdarpgaeqq5
8vdarpgaeqq5
вчера в 09:43
Похоже сейчас все козыри на руках у игрока и его агента.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:42
Если готовит, то значит может попробовать купить
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:42
Уортон хорош.
но и Тонали пригодится МЮ ))
но жаль Ньюкасла.
z78nsvkp33dq
z78nsvkp33dq
вчера в 09:41
Умом такие траты на игрока не понять.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 