«Манчестер Юнайтед» готовит многомиллионное предложение по Тонали

«Манчестер Юнайтед» намерен летом предложить около £100 млн за полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тонали. Усиление центра поля — приоритет для клуба на фоне скорого ухода Каземиро по завершении контракта.
Ранее «Юнайтед» связывали с Карлосом Балебой, Адамом Уортоном, Эллиотом Андерсоном и Алексом Скоттом, и теперь к этому списку добавлен Тонали. По данным The Telegraph, 25‑летний итальянец входит в число ключевых целей манкунианцев.
Сообщения об интересе «Арсенала» в последний день трансферного окна агент игрока опроверг, однако не стал исключать возможный переход в конце сезона.
давайте
Челси хоть ЛЧ взял как то раз таким образом
Пи Си Не верится, что сороки отпустят итальянца.... хотя 100 лямов есть 100 лямов
но и Тонали пригодится МЮ ))
но жаль Ньюкасла.
