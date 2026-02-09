«Манчестер Юнайтед» готовит многомиллионное предложение по Тонали

1770618932

вчера, 09:35

«Манчестер Юнайтед» намерен летом предложить около £100 млн за полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» . Усиление центра поля — приоритет для клуба на фоне скорого ухода Каземиро по завершении контракта.

Ранее «Юнайтед» связывали с Карлосом Балебой, Адамом Уортоном, Эллиотом Андерсоном и Алексом Скоттом, и теперь к этому списку добавлен Тонали. По данным The Telegraph, 25‑летний итальянец входит в число ключевых целей манкунианцев.

Сообщения об интересе «Арсенала» в последний день трансферного окна агент игрока опроверг, однако не стал исключать возможный переход в конце сезона.