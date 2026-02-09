Саудовская лига хочет заменить Роналду Салахом

1770619751

вчера, 09:49

Саудовская Про‑лига готова сделать своим новым лицом уже в следующем сезоне. По данным Liverpool Echo, лига планирует летом расстаться с , которого «Аль‑Наср» готов отпустить, и пригласить форварда «Ливерпуля» в статусе главной звезды турнира.

Роналду, по сообщениям, близок к уходу после конфликта с руководителями лиги: португалец пропустил два матча, протестуя против недостаточного, по его мнению, финансирования «Аль‑Насра» со стороны госфонда на фоне поддержки «Аль‑Хиляля».

Салаху предлагают заменить Роналду в роли символа лиги: Саудовская Про‑лига якобы готова утроить его нынешнюю зарплату в «Ливерпуле» — с £400 тыс. до примерно £1,2 млн в неделю плюс бонусы. В июне египтянину исполнится 34 года, его контракт с «Ливерпулем» действует до 2027 года.