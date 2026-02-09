Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2025/2026

Саудовская лига хочет заменить Роналду Салахом

вчера, 09:49

Саудовская Про‑лига готова сделать Мохамеда Салаха своим новым лицом уже в следующем сезоне. По данным Liverpool Echo, лига планирует летом расстаться с Криштиану Роналду, которого «Аль‑Наср» готов отпустить, и пригласить форварда «Ливерпуля» в статусе главной звезды турнира.

Роналду, по сообщениям, близок к уходу после конфликта с руководителями лиги: португалец пропустил два матча, протестуя против недостаточного, по его мнению, финансирования «Аль‑Насра» со стороны госфонда на фоне поддержки «Аль‑Хиляля».

Салаху предлагают заменить Роналду в роли символа лиги: Саудовская Про‑лига якобы готова утроить его нынешнюю зарплату в «Ливерпуле» — с £400 тыс. до примерно £1,2 млн в неделю плюс бонусы. В июне египтянину исполнится 34 года, его контракт с «Ливерпулем» действует до 2027 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» готовит многомиллионное предложение по Тонали
Вчера, 09:35
СлухиПерес мечтает «повторить трансфер Фигу» и переманить Педри из «Барселоны»
08 февраля
Слухи«Реал» интересуется полузащитником «Ливерпуля» МакАллистером
08 февраля
В Саудовской Аравии собираются летом расстаться с Роналду
07 февраля
Слухи«Страсбур» требует €50 млн за Паничелли
07 февраля
СлухиДибала может летом вернуться в чемпионат Аргентины
07 февраля
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 23:11, ред.
...дорогой,улыбка часть профессии! Так для примера,на вскидку, плиз....
Agamaga005
Agamaga005 ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:57
У Роналду улыбка, у остальных не улыбка? ))
В одно время в Анжи ехали за огромными деньгами, а теперь в Аравию едут. И причина даже не Роналду, а шейхи. Футболисты едут не за улыбкой Криша, а чтоб пополнить банковский счёт.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 21:47
Что с Роналду, что с Салахом, кто реально смотрит лигу Аравии? Там даже стадион полу пустой, вы о каком влиянии вообще говорите? За него никто не цепляется абсолютно, ему предложили условия, он принял, а сейчас истерит. Не нравится - вали! Без него Наср выигрывает матчи.
А к Лиге как не было интереса, так и сейчас нет, просто в мире футбола знают, куда ехать за огромными деньгами.
Никакая он не икона. Личность скандальная, истеричная.
shur
shur ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 17:59, ред.
...Салах-скромный египтянин,особо не привлекающий к себе внимания! Да Он классный игрок,но не типажный, а у Рона одна улыбка чего стоит, общительность,коммуникабельность,участия в
рекламе, в мероприятиях! А это всё барыши и не только в его карман!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 17:46
Да к чёрту СА и прочее появление Месси и Роналду!!!
Футбол будет жить и без них, так же как и страны живут без своих аеликих правителей.
Вы реально думаете что без Роналду футбола не будет?
Футбол был до Роналду и будут после, а он лишь история.
Если често то мне жалко фанатов, которые думают, что на их кумире все умрёт.
Nenash
Nenash
вчера в 15:49
Незаменимых нет. Даже в такой напичканной нефтедолларами лиге.. Если ты, конечно, не Месси.. Функционерам нужно было не лярдными деньгами заманивать футболистов, а проситься в УЕФА, в европейскую ЛЧ. Вот тогда бы туда шли бы играть в футбол, а не ползать по полю за дурные деньги.. ☝️
Karkaz
Karkaz ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:36
С уходом Месси и Роналду из Барсы и Реала стало очень мало комментариев в поддержку этих клубов. Много было персофанов. Так же и здесь. Уйдёт Роналду, никто не будет так следить за СА, даже с Салахом.
SLFenix
SLFenix ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:50, ред.
    kecnam98fm7s
    kecnam98fm7s
    вчера в 14:39
    Салах - араб, конечно он предпочтительнее.
    qfzdvet77ugn
    qfzdvet77ugn
    вчера в 14:38, ред.
    Что это за ахинея, пардон ?! Кто кому одолжение делает, не пойму ? Роналду - икона современного футбола, а увальни с нефтяной трубой - случайные и временные люди в игре № 1.
    Какой-то там Салах как альтернатива Рону ? Ржач и слёзы . Только бараньи головы способны на подобные идеи.
    y-ago
    y-ago
    вчера в 14:36, ред.
    Сказать, что это ошибка — мягко сказать. На мой взгляд - это стратегический просчёт. Роналду — бренд вне футбола. Роналду — это: глобальное лицо спорта, узнаваемость на уровне Майкла Джордана, миллиарды просмотров и кликов просто из-за имени. Салах — отличный футболист, но не символ. Саудовская лига может купить Салаха. Но купить эффект Роналду — невозможно. Он был не просто звездой. Он был началом истории.
    Акын
    Акын
    вчера в 14:17
    У Роналду какой-то сдвиг в голове? Уже третий раз перед ЧМ вытворяет такое. В 2018 ушел из Реала, в 2022 разо76ся с МЮ и вот опять.
    А саудиты молодцы. Пытаются с паршивой овцы хоть что-то поиметь. Если не получается сотрудничество - надо хотя бы на хейте оказаться в плюсе.
    Sergo81
    Sergo81
    вчера в 13:11, ред.
    Байкал38, Конечно, с уходом Рона, Реал стал менее интересен и значительно слабее. 2-3 сезона Рон мог отыграть на высоченном уровне. Я не его фанат, но Реал смотрел, а сейчас больше обзоры. На кого там смотреть сейчас?
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 12:49, ред.
    Как сказал шишанутый: "... Не возможно заменить кем то лучшего игрока в историй футбола..."
    Хочу напомнить Аль-Наср уже это делал, хотел заполучить лучшего и предлагал Месси хороший контракт, но тот отказался и уже после этого обратились к португальцу, но как видим они просчитались.
    Кстати с этим спорить и доказывать, что то иное бесполезно, так как представители Аль-Насра сами это не раз подтверждали.
    Да с уходом португальца уйдут ено фанаты, но глобально ничего не изменится, ведь когда он ушёл из Реала не стал же клуб менее значим или фанаты португальца будут доказывать, что Реал стал никому не интересен.
    Ну, а чемпионат СА по сути никогда и никого особо и не интересовал, только медийная состовляющая. Как сказала Зарема результат не важен, главное популярность.
    Если придут в лигу сильные игроки, может тогда и будут к ним относиться серьёзно, а пока это шапито от Роналду.
    Sergo81
    Sergo81 ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 12:41
    Замена конечно не равноценная, но Рон вышел за рамки дозволенного и разумного. Он забыл своё где его место. Оно на поле.
    Мирон Витальевич
    Мирон Витальевич
    вчера в 12:26
    И все в плюсе))) А у Рона контракт до какого года? При разрыве контракта з/п ещё получит 200 лимонов (или сколько там) как выходное пособие)))
    112910415
    112910415
    вчера в 12:16
    вариант интересный, рабочий
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 12:02, ред.
    Это не равноценная замена. Без Роналду интерес к саудовскому футболу упадет. Невозможно заменить кем-то лучшего игрока в историй футбола. Если шейхи хотят развивать свою лигу то им придется принять условия Роналду.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 11:57
    Хорошая замена... Да и помоложе
    sihafazatron
    sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 11:48
    Тогда жаль будет Спортинг, хорошая команда ведь
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 11:47
    возможно, в Спортинг. ради Лиги чемпионов и с надежной на чемпионства.
    но и здесь будет недоволен, почему Бенфика и Порту трансферы делают.
    а Ливерпулю пора прощаться с Салахом.
    Мо Салах - легенда и один из лучших игроков в истории Ливерпуля, но всему свой финал. и Аль Наср здесь отличный вариант.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 11:14, ред.
    Правильное решение, давно пора как в спортивном, так и имиджевом плане.
    По поводу денег из фонда. Как я знаю у фонда 4 клуба и всех спонсируют одинаково, вот только тот же Аль-Хиляль покупает на эти деньги футболистов, которые могут решать задачи, а Аль-Наср всё вбухал в капризную истеричку.
    А может сократить как минимум в двое контракт и будут игроки.
    Но нет, жадность и тщеславие.
    Скромнее надо быть.
    Sergo81
    Sergo81
    вчера в 10:46, ред.
    Почему Салах? Он мусульманин и его закидоны, были направлены на то, чтобы играть, а у Рона, чтобы не играть. А им нужен игрок и близкий по вере человек.
    f2q68e59gk59
    f2q68e59gk59
    вчера в 10:44
    Для Салаха отличный вариант, ему не надо тысячу набивать, играй в своё удовольствие
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 10:35
    Рончику куда? В сан-марино, там до штуки добьет наверное
    shlomo
    shlomo
    вчера в 09:55
    Да уж. молодцы Саудиты, реально создают интересный продукт таким вот агрессивным подходом. Ведь много личных фанатов звезд продолжат следить за ними в СА, а значит популяризация местной лиги в любом случае возрастет.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     