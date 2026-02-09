«Барселона» продлила контракт с Хуаном Эрнандесом до 2028 года

1770626724

вчера, 11:45

«Барселона» сохранила у себя полузащитника . 18-летний игрок подписал новое соглашение на два сезона — до 30 июня 2028 года, сообщается на официальном сайте каталонцев.

Договор также содержит опцию продления ещё на один год. Эрнандес неоднократно попадал в заявку основного состава, но пока не дебютировал. При этом он считается одним из фаворитов тренера Ханси Флика, который высоко оценивает перспективы игрока.