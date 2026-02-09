Top.Mail.Ru
«Барселона» продлила контракт с Хуаном Эрнандесом до 2028 года

вчера, 11:45

«Барселона» сохранила у себя полузащитника Хуана Эрнандеса. 18-летний игрок подписал новое соглашение на два сезона — до 30 июня 2028 года, сообщается на официальном сайте каталонцев.

Договор также содержит опцию продления ещё на один год. Эрнандес неоднократно попадал в заявку основного состава, но пока не дебютировал. При этом он считается одним из фаворитов тренера Ханси Флика, который высоко оценивает перспективы игрока.

Клуб поспешил заключить новый договор с Эрнандесом после потери Дро Фернандеса, ушедшего в ПСЖ в прошлом месяце.

