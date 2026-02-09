Top.Mail.Ru
Каррагер сомневается, что «Ливерпуль» попадёт в Лигу чемпионов

вчера, 12:49

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер усомнился в шансах команды финишировать в четвёрке лучших Премьер-лиги в этом сезоне. Заявление прозвучало после домашнего поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в воскресенье.

В эфире Sky Sports Каррагер отметил:

Великолепный матч для нейтральных болельщиков, но против «Ньюкасла» и «Борнмута» было то же самое, в итоге два поражения в трёх играх. Тренеру снова придётся принимать решения, не только по Салаху, но и по всей атакующей четвёрке.

Каррагер также считает, что продолжение смелой атакующей игры «без центра поля» закроет путь в ЛЧ:

Состав несбалансирован, команда не выглядит стабильной и контролирующей игру. Даже в медленных матчах нет ощущения полного контроля. «Ливерпулю» предстоит долгий путь до мест в Лиге чемпионов.

Capral
Capral ответ SLFenix (раскрыть)
вчера в 15:25
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏
SLFenix
SLFenix ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:20
    gzw7umu99zzm
    gzw7umu99zzm
    вчера в 14:53, ред.
    Каррагер - дешёвый фраер, который на пару с Нэвиллом кидает хайп на Скай Спорт на протяжении многих лет. Весь расчёт его многолетней белиберды исключительно на недалёкие английские головы, не более.
    Ливерпуль - кубковая команда, которая всегда сильна в играх на выбывание. Только дилетант об этом не знает
    nemsznphf2uk
    nemsznphf2uk
    вчера в 14:50
    После вчерашнего матча тоже появились сомнения на этот счёт
    Capral
    Capral
    вчера в 14:49, ред.
    Не берусь спорить с Каррагером, а только поделюсь своими соображениями.
    На мой взгляд, с точки зрения стратегии, почти идеальный матч от Слота. Да, можно сказать, что Вирца не всегда правильно использует, но в этом случае многое зависит от самого немца, от его сообразительности и способности к комбинационному футболу и импровизации...

    Но вот вчера, Слот всё сделал правильно: измотал соперника в позиционной игре в 1-м тайме, выдержал натиск, а во 2-м тайме включил прессинг, прижал соперника, заставил играть в игру Ливерпуля. По всем данным, победа должна была быть на стороне хозяев поля, но, его величество случай вмешался не вовремя...

    Многие сейчас предсказывают приход в Ливер Алонсо. Но Алонсо- это интенсивный футбол и паталогический прессинг. Но уже вчера было видно, что к концу игры, тот же ван Дейк начал терять концентрацию, он элементарно стал уставать, а ведь он главная опора в ЦЗ. Слот мудро поступил, когда за 10мин., до конца отошел назад и сыграл по счету, и от соперника.

    И вот я не уверен, что нынешний Ливерпуль потянет футбол Алонсо, а другого футбола, в настоящий момент у него нет. Что касается Салаха, то его конфликт со Слотом обще известен, но вчера, он сыграл не плохо, много двигалcя, маневрировал... Мне думается, Ливерпуль на правильном пути. Единственное, чего боюсь, как бы вчерашняя неудача, психологически не повлияла на команду.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ YNWA (раскрыть)
    вчера в 14:43
    Я об этом и говорю, у Ливера есть все шансы. Если уж Челси совсем без игры выигрывал "ушастого", то и красным это под силу
    h7y87dskwqyv
    h7y87dskwqyv
    вчера в 14:40
    Без Лиги Чемпионов будут большие убытки. Надо напрягаться.
    lazzioll
    lazzioll
    вчера в 14:37
    9 клубов от Англии продолжают участие в еврокубках. могут взять все три англичане. у них точно будет 5 место в ЛЧ на будущий сезон. вот на нем и будет Ливерпуль) ну или да - выиграют ЛЧ
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 14:07
    шансы есть на ЛЧ.
    да и матче с МС Ливерпуль не был безнадежен.
    в весной должны вернуться травмированные как раз на самый решающий отрезок.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 13:59
    Как грится цыплят по осени считают! Поживем увидим!
    YNWA
    YNWA ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 13:53
    Чем черт не шутит!
    YNWA
    YNWA
    вчера в 13:52
    Будем надеяться на лучшее!
    112910415
    112910415
    вчера в 13:49
    может , и не надо пока ?!
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 13:22
    У Каррагера истерика?
    До конца чемпионата 13 игр в розыгреше 39 очков, Ливер в 5 очках от ЛЧ.
    Соперники как и сам Ливер не стабильны, так, что Ливер не только за попадание в ЛЧ поборится, а ещё и за бронзу.
    Думаю золото разыграют Арсенал (64%) и МС (34%), 2 % отдам АВ и другим.
    Кроме того Ливер иодет в ЛЧ попасть и сегоднчшнего места, если ЛЧ и ЛЕ выиграют англичане.
    Так, что истерика преждевременная.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 12:52
    ЛЧ выиграют и попадут))
