Каррагер сомневается, что «Ливерпуль» попадёт в Лигу чемпионов

вчера, 12:49

Легенда «Ливерпуля» усомнился в шансах команды финишировать в четвёрке лучших Премьер-лиги в этом сезоне. Заявление прозвучало после домашнего поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в воскресенье.

В эфире Sky Sports Каррагер отметил:

Великолепный матч для нейтральных болельщиков, но против «Ньюкасла» и «Борнмута» было то же самое, в итоге два поражения в трёх играх. Тренеру снова придётся принимать решения, не только по Салаху, но и по всей атакующей четвёрке.

Каррагер также считает, что продолжение смелой атакующей игры «без центра поля» закроет путь в ЛЧ :