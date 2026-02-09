Каррагер сомневается, что «Ливерпуль» попадёт в Лигу чемпионов

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер усомнился в шансах команды финишировать в четвёрке лучших Премьер-лиги в этом сезоне. Заявление прозвучало после домашнего поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в воскресенье.
В эфире Sky Sports Каррагер отметил:
Великолепный матч для нейтральных болельщиков, но против «Ньюкасла» и «Борнмута» было то же самое, в итоге два поражения в трёх играх. Тренеру снова придётся принимать решения, не только по Салаху, но и по всей атакующей четвёрке.
Каррагер также считает, что продолжение смелой атакующей игры «без центра поля» закроет путь в ЛЧ:
Состав несбалансирован, команда не выглядит стабильной и контролирующей игру. Даже в медленных матчах нет ощущения полного контроля. «Ливерпулю» предстоит долгий путь до мест в Лиге чемпионов.
До конца чемпионата 13 игр в розыгреше 39 очков, Ливер в 5 очках от ЛЧ.
Соперники как и сам Ливер не стабильны, так, что Ливер не только за попадание в ЛЧ поборится, а ещё и за бронзу.
Думаю золото разыграют Арсенал (64%) и МС (34%), 2 % отдам АВ и другим.
Кроме того Ливер иодет в ЛЧ попасть и сегоднчшнего места, если ЛЧ и ЛЕ выиграют англичане.
Так, что истерика преждевременная.
