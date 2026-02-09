«Зенит» арендовал колумбийского форварда Дурана

Петербургский «Зенит» арендовал нападающего саудовского «Аль-Насра» Джона Дурана до конца сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
22-летний колумбиец в первой половине сезона выступал за турецкий «Фенербахче» на правах аренды (5 голов + 3 ассиста в 21 матче). Ранее Дуран играл за «Астон Виллу», «Чикаго Файр» и «Энвигадо», а за сборную Колумбии провёл 17 матчей (3 гола + 1 ассист).
«Зенит» после первой части РПЛ набрал 39 очков в 18 играх и идёт вторым в таблице.
Яркий пример как угробить карьеру ради бабла в таком раннем возрасте. Ещё недавно зажигал в АПЛ, считался перспективным парнем и большие клубы за ним следили....
А он повелся на бабки и ушел к саудитам, а там уже и забил на футбол. И вот уже в зените, дальше только в Сочи поиграть в лучшей лиге мира
