«Зенит» арендовал колумбийского форварда Дурана

1770637014

вчера, 14:36

Петербургский «Зенит» арендовал нападающего саудовского «Аль-Насра» до конца сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

22-летний колумбиец в первой половине сезона выступал за турецкий «Фенербахче» на правах аренды (5 голов + 3 ассиста в 21 матче). Ранее Дуран играл за «Астон Виллу», «Чикаго Файр» и «Энвигадо», а за сборную Колумбии провёл 17 матчей (3 гола + 1 ассист).