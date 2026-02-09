Top.Mail.Ru
«Зенит» арендовал колумбийского форварда Дурана

вчера, 14:36

Петербургский «Зенит» арендовал нападающего саудовского «Аль-Насра» Джона Дурана до конца сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

22-летний колумбиец в первой половине сезона выступал за турецкий «Фенербахче» на правах аренды (5 голов + 3 ассиста в 21 матче). Ранее Дуран играл за «Астон Виллу», «Чикаго Файр» и «Энвигадо», а за сборную Колумбии провёл 17 матчей (3 гола + 1 ассист).

«Зенит» после первой части РПЛ набрал 39 очков в 18 играх и идёт вторым в таблице.

VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:08
Молодой,горячий парень,много нарушает.
adekvat
adekvat ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:33
Ему и раньше там делать нечего было, зачем брали, не понятно.
d1metras
d1metras
вчера в 19:17, ред.
Как я понимаю газпром своих воспитывать не собирается и шанса своей молодежи давать не хочет..Всю южную америку скупили уже. Кто у них хоть с паспортом РФ остался? Или перед продолжением сезона старина миллер за день всем паспорта организует? Позорище.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:44
Если Дурана пришел , то соболю делать уже в зените нечего...)
lazzioll
lazzioll
вчера в 18:00
зачем они тратят миллионы на них всех, ведь ими всеми управлять нужно, тренировать и расставлять правильно на поле для показа качественного футбола. для этого тренер нужен - а не Семак. Сережа как третьеклассник в Фифе2020 накупил всех с показателем 92-96 и расставляет их на поле, Холланда в защиту ну и что, у него же 93. а в атаке все по 95
3k2q8muwnuux
3k2q8muwnuux
вчера в 17:54
Пора уже запретить Зениту вкладывать деньги в иносранщину.
stanichnik
stanichnik ответ CHEНOV (раскрыть)
вчера в 17:52
Доброго Здоровья, CHEHOV!
Вы действительно считаете, что уровень Дурана выше чем у Вагнера Лава, Малкома и его земляка Кассьерры. Вы вообще с какого времени стали следить за чемпионатами России в РПЛ?
112910415
112910415
вчера в 17:37
обязательно нужен Дуран !
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:59
Лучше бы на тренера потратили деньги?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:57
Сборная Колумбии, конечно хорошая рекомендация, но куда их столько? Покупают и покупают... Может пришло время ограничить численность игроков, принадлежащих клубам?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:44
не до дурана. вот вот начнется матч Кайсериспора.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:27
Почитал комменты....
Сто пудов парня в деле никто не видел...а нытья вагон и тележка...

Удачи парню в новом клубе !!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:23
В 22 года уже пятый клуб. Летун тот еще по нашим меркам. Атмосферу в Газпроме создаст необходимую.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:02
Я же говорю у нас не Зенит, а Zenit latinos)))
CHEНOV
CHEНOV
вчера в 15:57, ред.
Игроков такого уровня в РФПЛ еще не бывало. Восходящая звезда, 22 года.
Жалко, что всего лишь аренда. И без права выкупа.
Будем надеяться, что агенты Дурана вправят ему мозги, и объяснят, что, чтобы хорошо продаться в топ-клуб летом, нужно за Зенит устроить волшебную феерию формы и результативности.
lotsman
lotsman
вчера в 15:46, ред.
Ещё одного?!!! С этими разобраться надо, правильную позицию им выбрать, а не новых набирать. Толку с того, что они кучей будут бегать по полю, не понимая кому куда бежать. Дирижёр толковый нужен в оркестре, тогда и оркестр будет в ноты попадать и музыка красивая будет звучать.
Karkaz
Karkaz
вчера в 15:43
В Астон Вилле делал вещи, в Зените должен быть одним из лучших, если уж совсем на футбол не забил.
Capral
Capral
вчера в 15:03
Они лучше уволили бы своего главного дурана, чем новых Дуранов набирать...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:57
Дуран - Дуран. Есть такое в музыке. А как споёт футболист - посмотрим...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:50, ред.
Ещё один Джон!)
Яркий пример как угробить карьеру ради бабла в таком раннем возрасте. Ещё недавно зажигал в АПЛ, считался перспективным парнем и большие клубы за ним следили....
А он повелся на бабки и ушел к саудитам, а там уже и забил на футбол. И вот уже в зените, дальше только в Сочи поиграть в лучшей лиге мира
