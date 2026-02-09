«Манчестер Юнайтед» отказался от возможности вернуть Роналду

Форвард Криштиану Роналду в данный момент бастует в «Аль‑Насре» и размышляет о своём будущем накануне летнего трансферного окна. В пятничном матче Саудовской лиги с «Аль‑Иттихадом» (2:0) португалец отсутствовал, а голы за клуб забили Садио Мане и Анжело Габриэл.
Сообщается, что «Аль‑Наср» не станет удерживать Роналду, если летом он решит уйти. Экс-звезду «Реала» и «Ювентуса» связывают с МЛС и «Интер Майами», где теоретически он мог бы объединиться с Лионелем Месси. Вариант с «Манчестер Юнайтед» также упоминался, но, по данным Sky Sports, в клубе «твёрдо закрыли» эту опцию и не заинтересованы в третьем возвращении форварда.
Роналду перешёл в «Аль‑Наср» после ухода из МЮ в декабре 2022 года, став самым высокооплачиваемым футболистом в истории с окладом около £177 млн в год. Его контракт действует еще 18 месяцев, и по мере приближения лета он будет искать варианты ухода из Саудовской Аравии, хотя немногие европейские клубы способны потянуть его зарплату.
игрок атаки никак не может влиять на то, как команда отнимает мяч и пускает все в свои ворота
хотелось бы хейтерам чтобы было так, но нет
сейчас и Винисиуса "фанаты" обвиняют в поражениях, хотя это не он в центре поля не может отнять мяч и не он в обороне не может поставить ногу в нужный момент
проблема ярких игроков в том, что они помимо положительного внимания, собирают самый грязный хейт в свою сторону
прекрасно помню как то матч МЮ где Роналду уже 2шку положил, но ребята под ним решили что выигрывать не стоит)
может скажешь еще что до него МЮ в ЛЧ отменно выступал?)
ну когда то так и было, да, при нем же правда в последний раз)
ты вторые места откуда взял вообще?
то что МЮ после его ухода куда то упал, вообще не его вина
где твой Тен Хаг?))))))))
ты про МЮ сейчас посудил по двум играм? пусть и топов таблицы
как голова твоя? не болит?
хочу напомнить, АПЛ это лига где любой низ может нагнуть любого верха
а так и в Германии недавно опустили Баварию командой с последнего места
ну крут МЮ!
в то время когда Арсенал и МС возьмут трофеи, фанаты МЮ будут говорить про былые времена и как РАЗГРОМИЛИ ЛИДЕРОВ
