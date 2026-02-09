«Манчестер Юнайтед» отказался от возможности вернуть Роналду

1770637834

вчера, 14:50

Форвард в данный момент бастует в «Аль‑Насре» и размышляет о своём будущем накануне летнего трансферного окна. В пятничном матче Саудовской лиги с «Аль‑Иттихадом» (2:0) португалец отсутствовал, а голы за клуб забили Садио Мане и Анжело Габриэл.

Сообщается, что «Аль‑Наср» не станет удерживать Роналду, если летом он решит уйти. Экс-звезду «Реала» и «Ювентуса» связывают с МЛС и «Интер Майами», где теоретически он мог бы объединиться с Лионелем Месси. Вариант с «Манчестер Юнайтед» также упоминался, но, по данным Sky Sports, в клубе «твёрдо закрыли» эту опцию и не заинтересованы в третьем возвращении форварда.