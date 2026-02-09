Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» отказался от возможности вернуть Роналду

вчера, 14:50

Форвард Криштиану Роналду в данный момент бастует в «Аль‑Насре» и размышляет о своём будущем накануне летнего трансферного окна. В пятничном матче Саудовской лиги с «Аль‑Иттихадом» (2:0) португалец отсутствовал, а голы за клуб забили Садио Мане и Анжело Габриэл.

Сообщается, что «Аль‑Наср» не станет удерживать Роналду, если летом он решит уйти. Экс-звезду «Реала» и «Ювентуса» связывают с МЛС и «Интер Майами», где теоретически он мог бы объединиться с Лионелем Месси. Вариант с «Манчестер Юнайтед» также упоминался, но, по данным Sky Sports, в клубе «твёрдо закрыли» эту опцию и не заинтересованы в третьем возвращении форварда.

Роналду перешёл в «Аль‑Наср» после ухода из МЮ в декабре 2022 года, став самым высокооплачиваемым футболистом в истории с окладом около £177 млн в год. Его контракт действует еще 18 месяцев, и по мере приближения лета он будет искать варианты ухода из Саудовской Аравии, хотя немногие европейские клубы способны потянуть его зарплату.

Подписывайся в ВК
Все новости
Саудовская лига хочет заменить Роналду Салахом
Вчера, 09:49
Слухи«Манчестер Юнайтед» готовит многомиллионное предложение по Тонали
Вчера, 09:35
СлухиПерес мечтает «повторить трансфер Фигу» и переманить Педри из «Барселоны»
08 февраля
Слухи«Реал» интересуется полузащитником «Ливерпуля» МакАллистером
08 февраля
В Саудовской Аравии собираются летом расстаться с Роналду
07 февраля
Слухи«Страсбур» требует €50 млн за Паничелли
07 февраля
Сортировать
Все комментарии
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 19:29
Слава богу! Только игра пошла, не нужна сейчас эта стареющая примадонна, которая опять будет на себя одеяло тянуть.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:52, ред.
Если честно то немного в шоке от последних событии.
Открвыаю сайт и вижу, что капрал ставит мне много лайков, причём очень много лайков.
Очень рад, что он наконец то он принял мою позицию по дырявому португальцу и согласен со мной... а иначе зачем он ставит мне лайки...
Никогда не думал, что у меня будут личные фанаты.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:49
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
stanichnik
stanichnik ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:47
Гимн демократической молодёжи нам в помощь :))
Нынешняя то наверное про такой и не слыхивала.
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:45
=))
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:45
...а это уже акция! Не поверишь тоже был наказан именно вчера, только за другого! Держимся,Бро!!!
stanichnik
stanichnik ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:43
Доброго Здоровья, Shur!
Ты тоже будь потише, у них крыша, будь здоров! Я вчера за правду аж на целые сутки в кочегары был пожалован. :))
shur
shur ответ SLFenix (раскрыть)
вчера в 18:43
...достойное изречение в посвящение тебя,Бро в рыцари!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:38
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:36
...потише,Минхерц! А то Пират Елизаветы Карибское
море с "Байкалом" перепутает, а вместе они сила "Дырявая"...!!!
youtomee
youtomee
вчера в 18:25
Какой МЮ, челу 41 год. И он уже несколько лет не играет в европе. Он может и до 60 играть в третьесортных лигах, но это не тот темп, не та интенсивность. В европе он уже свое отыграл. Может поехать в млс на год-два, но там ему тоже никто не будет платить таких денег.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:15
Кто этого петушару захочет вернуть в Европе?
Юве, МЮ это первые клубы кто перед базой постаят блоки и с крестом будут охронять, что бы эта петушара не попала к ним.
Дырявый плхолу уже закидывает удочки, но он тупой без памяти.
SLFenix
SLFenix ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 17:50
факт лишь в том, что скандалы раздувают сми или конкретные менеджеры в структуре
а простые читатели все воспринимают буквально)
Криштиану 41 год
он уже сделал все что можно и нельзя
только вот у того же Юве было время наладить игру которую он "разрушил"
как и у МЮ
сколько тренеров сменили и сколько потратили?
вместо того чтобы обвинять в плохих результатах СКАНДАЛЫ РОНАЛДУ, подумай головой
и углубись в СКАНДАЛЫ сначала..
Роналду выиграл суд по итогу против Юве что не выплатили деньги, в чем скандал то? ты бы схавал неуплату за работу? или будь миллиардером, сказал бы начальству, да ладно - забирайте, я и так богат, работаю в удовольствие
и не забывай, футбол сейчас уже больше медийка и имидж
Роналду любому клубу принесет только пользу, что и делает в своем возрасте даже забивая прекрасные мячи пачками)
112910415
112910415
вчера в 17:26
зрелое решение
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ SLFenix (раскрыть)
вчера в 17:13
Факт в том, что Роналду сейчас - источник скандалов. Так было и в Ювентусе в его последний сезон, в МЮ и сейчас в Аравии. А эти скандалы никому не нужны в команде и отрицательно сказываются на результатах.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:15
МЮ и Интер Майами самодостаточны. Там строят команды.
и престарелый нарцисс Командам не нужен.
давно пора признать факт, что Роналду невостребованная бывшая звезда футбола, арабы сняли его за большие деньги. да и маек Аль Насра с его фамилией успели продать немало. вот Роналду сделал свое дело, весь мир увидел, что есть саудовская лига и клубы, теперь саудиты намерены сделать шаг вперед, сделать лигу по качеству сильней, развиваться.
Роналду саудитам мешает своими демаршами.
сначала говорит, что лично намерен помогать Аль Насру стать глобальным брэндом, теперь этот бойкот.
взрослая 41 летняя личность должна уметь отвечать за свои поступки.
игрок был отменный когда то, сейчас ему интересны личные рекорды.
зачем ему перспективы клуба, если он сам все выигрывает и партнеры не нужны? ах да, ситуация банальна - все оказалось враньем пиар-машины и его фанбазы.
тогда пусть свои голы до 1000 набьет в гондурасе.
да, а почему нет?
ради любви футболу и чести можно и надо поднимать гондурасскую лигу.
речь не о деньгах же?
тогда просто надо уметь уходить вовремя.
уйти из большой игры как король. и запомниться больше как явление в футболе.
а сейчас Роналду выглядит по факту как тетка за 50, уверенная, что мужики обязаны за ней паровозиком ходить ради остатков былой красоты.
а команда и лига помогать ему набивать статистику.
он реально верит что ему все можно.
а это абсолютно тупиковая логика, не имеющая шанса на развитие.
в общем, пора Роналду слезь с дерева и начать новую главу жизни.
Capral
Capral
вчера в 16:13, ред.
Помню Рона еще в 2007г!!! Какой кравчик был, как играл!!! А какой голешник забил киевлянам, когда МЮ выиграл-4:0!!!!!!! Принял мяч правой, в штрафной, и не дав мячу опуститься, тут же, слёту пробил в угол, в окружении соперников!!!!!!! Талантище, Супер игрок!!!!!!!
Пусть у него всё получится, где бы он не играл или доигрывал!
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:05
Не нужен МЮ геморрой
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:50
Рон и сам не пойдет в МЮ после того как там в прошлый раз с ним обошлись.
SLFenix
SLFenix ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 15:50, ред.
только вот когда я включал игры в его время там, видел что защита пускает даже самые нищие клубы в свои владения, когда Роналду мог забивать в этой же игре
игрок атаки никак не может влиять на то, как команда отнимает мяч и пускает все в свои ворота
хотелось бы хейтерам чтобы было так, но нет
сейчас и Винисиуса "фанаты" обвиняют в поражениях, хотя это не он в центре поля не может отнять мяч и не он в обороне не может поставить ногу в нужный момент
проблема ярких игроков в том, что они помимо положительного внимания, собирают самый грязный хейт в свою сторону
прекрасно помню как то матч МЮ где Роналду уже 2шку положил, но ребята под ним решили что выигрывать не стоит)

может скажешь еще что до него МЮ в ЛЧ отменно выступал?)
ну когда то так и было, да, при нем же правда в последний раз)
ты вторые места откуда взял вообще?
то что МЮ после его ухода куда то упал, вообще не его вина
где твой Тен Хаг?))))))))

ты про МЮ сейчас посудил по двум играм? пусть и топов таблицы
как голова твоя? не болит?
хочу напомнить, АПЛ это лига где любой низ может нагнуть любого верха
а так и в Германии недавно опустили Баварию командой с последнего места
ну крут МЮ!
в то время когда Арсенал и МС возьмут трофеи, фанаты МЮ будут говорить про былые времена и как РАЗГРОМИЛИ ЛИДЕРОВ
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ SLFenix (раскрыть)
вчера в 15:25
МЮ сейчас напоминает о себе хорошей игрой и победами подряд над Сити и Арсеналом. А что касается того, кто кого подвел в 21-22 годах, то это после прихода Роналду МЮ поплыл и упал в середину таблицы. До него МЮ был вторым и дошел до финала ЛЕ, с его приходом МЮ упал на 6 место. Потом когда Тен Хаг выгнал португальца, МЮ поднялся на 3 место и выиграл Кубок Лиги.
SLFenix
SLFenix
вчера в 14:55, ред.
новость про МЮ создана видать самим МЮ, чтобы хоть как то себя упомянуть
не игрой так с помощью Роналду
куда ж ему до Обезьянуомо и прочих гениев там)
со вторых приходом его МЮ и подвел, с чего ему туда ехать, так еще и пахать в АПЛ в 41 год, уже будучи самым успешным и богатым ахахахахахаххаха
в его интересах уже скорее купить МЮ будет)

фанаты Аль-Насра и игроки только не разделяют позицию руководства
по этой же игре это было и видно
но ничего, важно ж новостной хейт в сторону главной звезды пустить от журналюг

а почему Бензема вдруг ушел из одной кормушки в более пробивную?
там вообще финансово хотели его нагнуть
может дело не в Роналду действительно?
никогда не работали с арабами - молчите про совесть Роналду
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:52
Звали бы его Джон Роналду, мог бы в зенит поддаться
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:51
В мю не совсем балбесы значит!))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 