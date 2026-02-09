Фернандеш о фане, который не стрижется с 2024 года: «Меня это не волнует»

1770638178

вчера, 14:56

Капитан «Манчестер Юнайтед» заявил, что челлендж со стрижкой от фаната Фрэнка Айлета по прозвищу The United Strand для него не имеет значения.

На выходных «Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» (2:0) на «Олд Траффорд» и продлил серию побед под руководством и.о. главного тренера Майкла Каррика до четырёх. Айлет теперь в шаге от стрижки — он обещал посетить парикмахера после пятой победы «Юнайтед» подряд. Последний раз он стригся в октябре 2024-го.

Фернандеша спросили, не забронирует ли он ему парикмахера, на что португалец ответил: «Я не слежу, кому нужна стрижка. Для меня это не важно».