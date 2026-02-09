Top.Mail.Ru
Фернандеш о фане, который не стрижется с 2024 года: «Меня это не волнует»

вчера, 14:56

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что челлендж со стрижкой от фаната Фрэнка Айлета по прозвищу The United Strand для него не имеет значения.

На выходных «Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» (2:0) на «Олд Траффорд» и продлил серию побед под руководством и.о. главного тренера Майкла Каррика до четырёх. Айлет теперь в шаге от стрижки — он обещал посетить парикмахера после пятой победы «Юнайтед» подряд. Последний раз он стригся в октябре 2024-го.

Фернандеша спросили, не забронирует ли он ему парикмахера, на что португалец ответил: «Я не слежу, кому нужна стрижка. Для меня это не важно».

МЮ в данный момент идёт в зоне Лиги чемпионов, опережая «Ливерпуль» и «Челси».

shur
shur
вчера в 20:10, ред.
...блогеры, это те существа,которые большими группами селящиеся в
в умах, сердцах, ушах, а самое любимое место в головах с пышной растительностью! Борьба с ними всем знакома,стричь налысо, и
никакких проблем!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:28
Матеус Кунья:

«Иногда кажется, что людей больше волнует стрижка после пяти побед, чем сами 15 очков.

А мне важны именно 15 очков. На стрижку мне всё равно. Мы порой говорим об этом, но это не наша мотивация. Мы не видим в этом ничего крутого.

Никто не хочет одержать пять побед подряд – или даже больше – сильнее нас.

Но я думаю, это давление из-за причёски немного скрывает то, насколько хорош наш сезон. Четыре победы и ничья. Три победы и две ничьи. В этой лиге непросто выиграть пять матчей кряду, пока это удавалось лишь считанным клубам».
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:03
Как можно обращать внимание на фриков и прочей нечести?
Максимум Бруну мог вызвать психушку.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ SLFenix (раскрыть)
вчера в 18:13
Некоторые футболисты больше внимания уделяют вещам связанным с фанатами, прежде всего самым важным и известным (в данном случае только второе).
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:12
Если и так, то началось это недавно - усы с бородкой далеко не густые, чуть больше чем густая щетина.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:51, ред.
Вот и правильно, Бруно в МЮ казался мне всегда единственным здоровым человеком которого не трогают чужие манипуляции и провокации. И сейчас он ответил по существу. В заголовке правда перемудрили придав его словам какой-то агрессивный окрас, а человек просто себя защищает от провокационных вопросов, имеет право на это полное и если есть какая-то агрессия в его ответе, то она по существу и точно не к этому парню, а к журналисту провокатору. Главное за своей стрижкой следит и на том спасибо. У нас помню были ребята на районе которые были неравнодушны к чужим стрижкам, щас все или сидят или померли давно. Но все подстриженные были, тут не прокопаешься.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:17, ред.
А Фрэнк Айлет - человек слова на "финишной прямой" , он даже бороду прекратил брить...)
SLFenix
SLFenix
вчера в 15:10
провокации дешевые
как вообще пухнатый должен волновать реального игрока клуба, так еще и столь ценного?
может кто в молодежке МЮ и ржет над ним, но основе плевать на таких блогеров
