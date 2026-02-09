Top.Mail.Ru
Сёмин оценил трансфер Дурана в «Зенит»

вчера, 18:03

Бывший тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал переход в «Зенит» колумбийского форварда Джона Дурана.

Переход Дурана говорит о том, что «Зенит» не сдается, ведет борьбу за чемпионское звание и усиливается очень важными игроками на те позиции, которые клуб считает необходимыми. Тем интереснее будет наш чемпионат. Борьба за чемпионское звание будет вестись до самых последних туров. «Зенит» видит свои шансы, поэтому и усиливается.

shur
shur
вчера в 18:53
...У нас оказывается Юрий Палыч спец по Дуракам,тьфу ты по
Дуранам ! От России до Колумбии на Паровозе не доедешь,только
Аэрофлотом и там ещё нужные источники найти надо,чтобы
так лестно о малом (22 годика) отзываться!
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:39
В начале апреля, когда питерцы будут принимать у себя Краснодар Кардоба объяснит популярно своему молодому земляку, что по чём и кто есть кто.
Гость
