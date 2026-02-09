Сёмин оценил трансфер Дурана в «Зенит»

Бывший тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал переход в «Зенит» колумбийского форварда .

Переход Дурана говорит о том, что «Зенит» не сдается, ведет борьбу за чемпионское звание и усиливается очень важными игроками на те позиции, которые клуб считает необходимыми. Тем интереснее будет наш чемпионат. Борьба за чемпионское звание будет вестись до самых последних туров. «Зенит» видит свои шансы, поэтому и усиливается.