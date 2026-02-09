Массовую драку устроили «Крылья Советов» и «КАМАЗ» на сборах

1770646807

вчера, 17:20

Футболисты самарских «Крыльев Советов» и набережночелнинского «Камаза» подрались в товарищеском матче на турецких сборах. Об этом сообщила пресс-служба самарского клуба.

Зачинщик потасовки из «Крыльев» получил красную карточку. Инцидент произошёл под конец первого тайма с участием персонала команд — при счёте 1:0 в пользу «КАМАЗа» арбитр отправил всех на перерыв, а матч решено было не доигрывать.