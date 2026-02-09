Массовую драку устроили «Крылья Советов» и «КАМАЗ» на сборах

Футболисты самарских «Крыльев Советов» и набережночелнинского «Камаза» подрались в товарищеском матче на турецких сборах. Об этом сообщила пресс-служба самарского клуба.
Зачинщик потасовки из «Крыльев» Николай Рассказов получил красную карточку. Инцидент произошёл под конец первого тайма с участием персонала команд — при счёте 1:0 в пользу «КАМАЗа» арбитр отправил всех на перерыв, а матч решено было не доигрывать.
Злой стал, не стесняется массовый махач устраивать, хотя на дворе всего лишь рядовой товарняк.
А Рассказова за такие штучки надо бы на дискву сажать лет на 5, нельзя потакать подобным вещам и оставлять их без внимания.
Недавно в Индонезии случай был- чувачок с разбегу заехал плашмя бутсой игроку соперника в грудную клетку, да так результативно, что 3 ребра ему сломал.
Ну и всё, уже выставили на мороз красавца, причём пожизненно..
Болейте за своих, а не против чужих!
Да и дело не только в наказании, а в обще доступной распущенности и вседозволенности... В советское время, прежде всего, наказали бы тренера по воспитательной работе, и возможно, руководство. С игроками поступили бы самым строгим образом. Но сейчас- не та мораль, не те ценности, идеология поменялась коренным образом, не осталось ничего святого.
Поэтому и удивляться особо не приходится.
