Массовую драку устроили «Крылья Советов» и «КАМАЗ» на сборах

вчера, 17:20

Футболисты самарских «Крыльев Советов» и набережночелнинского «Камаза» подрались в товарищеском матче на турецких сборах. Об этом сообщила пресс-служба самарского клуба.

Зачинщик потасовки из «Крыльев» Николай Рассказов получил красную карточку. Инцидент произошёл под конец первого тайма с участием персонала команд — при счёте 1:0 в пользу «КАМАЗа» арбитр отправил всех на перерыв, а матч решено было не доигрывать.

ABir
ABir
вчера в 23:01
Давно не играли в футбол, но смотрели зимой хоккей, теперь лавры хоккеистов не дают покоя, а в хоккее можно немного помутузить друг друга, когда игра не идет.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 19:57
Деревенское воспитание наверное.
eh4z66bpcgkw
eh4z66bpcgkw
вчера в 18:54
Забыли про футбол,решили размяться на кулачках,национальный спорт развивать надо
112910415
112910415
вчера в 18:30
воздух что ли в Турции такой ?!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:28, ред.
"Устроилли массовую драку" - КАМАЗ "давил " , ну а КС естественно "махали крыльями"...)))
Capral
Capral
вчера в 18:25, ред.
Вспомнилась драка в Раменском- между Сатурном и ЦСКА. И что, разве тогда, кого-то наказали серьезно? И этих никто не накажет.

Да и дело не только в наказании, а в обще доступной распущенности и вседозволенности... В советское время, прежде всего, наказали бы тренера по воспитательной работе, и возможно, руководство. С игроками поступили бы самым строгим образом. Но сейчас- не та мораль, не те ценности, идеология поменялась коренным образом, не осталось ничего святого.
Поэтому и удивляться особо не приходится.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:24
К такой новости должны видео прилагаться.
Последуют штрафы, дисквы....
Сначала думать надо, а потом делать
sv_1969
sv_1969 ответ Lobo77 (раскрыть)
вчера в 18:11
Уж больно серьёзно готовятся)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:11, ред.
Рассказову далеко до Зидана и даже, если Ревазов каким то образом оскорбил кого-то из родственников Николая или его самого, это ещё не повод бодать головой соперника на поле во время товарищеского матча. Думаю этот инцидент должен обязательно попасть на дисциплинарный разбор РФСа с вынесением соответствующего решения, вне зависимости от того, что игра не носила официальный характер.
Болейте за своих, а не против чужих!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 18:09
Нужно строго наказывать за такие действия.
Lobo77
Lobo77
вчера в 18:05
Готовятся самарцы к Зениту.
баск
баск
вчера в 18:00, ред.
Совсем уже офигел народ.
Злой стал, не стесняется массовый махач устраивать, хотя на дворе всего лишь рядовой товарняк.

А Рассказова за такие штучки надо бы на дискву сажать лет на 5, нельзя потакать подобным вещам и оставлять их без внимания.

Недавно в Индонезии случай был- чувачок с разбегу заехал плашмя бутсой игроку соперника в грудную клетку, да так результативно, что 3 ребра ему сломал.
Ну и всё, уже выставили на мороз красавца, причём пожизненно..
Capral
Capral
вчера в 17:58
Дожились, блин, уже в товарняках дерутся, уроды...
2zjxqz3ejh7d
2zjxqz3ejh7d
вчера в 17:51
Надо их в караоке сводить, пусть там пыл снимут.
Гость
