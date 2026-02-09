Экс-игрок «Аль-Иттихада» Нур раскритиковал переход Бензема в «Аль-Хиляль»

Легенда «Аль-Иттихада» Мохаммед Нур резко раскритиковал Карима Бензема за недавний переход в «Аль-Хиляль». Обладатель «Золотого мяча» покинул «Аль-Иттихад» из-за несогласия с новым контрактом.
Нур возмутился:
Контракт Бензема истекал 30 июня 2026-го, «Аль-Иттихад» предложил два варианта продления, но он тянул. Карим заранее договорился с «Аль-Хилялем» без ведома совета «Аль-Иттихада», а потом давил на руководство, которое ему доверяло, — но молчал, потому что всё уже было решено с «Аль-Хилялем».
Он ушёл из «Аль-Иттихада» некрасиво. Разве болельщики, которые его поддерживали и скандировали имя, не заслуживали хотя бы спасибо? Проиграл он, а не клуб.
и судя по информации из источников, все не так как мурчит Мурик-Нурик
арабам всегда свойственно стремиться чтобы прогнуть тебя, предложили такие условия - сами виноваты
"проиграл он, а не клуб"
ну да, Бензема уже с чемпионством с помощью этого перехода только
а бывший клуб остался с кем? минус Бенз и Канте прям сейчас
вы игру их включали вообще?
арабы швыряют там диагонали просто в пустоту, кривыми ножками теряют мяч там, где Федор Чалов сделал бы результат
позорище песочное этот Иттихад
ясное дело что совсем скоро в СА опять не будет столько звезд на старости и молодости
вот и будут "выигрывать"
