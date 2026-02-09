Top.Mail.Ru
Экс-игрок «Аль-Иттихада» Нур раскритиковал переход Бензема в «Аль-Хиляль»

вчера, 18:43

Легенда «Аль-Иттихада» Мохаммед Нур резко раскритиковал Карима Бензема за недавний переход в «Аль-Хиляль». Обладатель «Золотого мяча» покинул «Аль-Иттихад» из-за несогласия с новым контрактом.

Нур возмутился:

Контракт Бензема истекал 30 июня 2026-го, «Аль-Иттихад» предложил два варианта продления, но он тянул. Карим заранее договорился с «Аль-Хилялем» без ведома совета «Аль-Иттихада», а потом давил на руководство, которое ему доверяло, — но молчал, потому что всё уже было решено с «Аль-Хилялем».

Он ушёл из «Аль-Иттихада» некрасиво. Разве болельщики, которые его поддерживали и скандировали имя, не заслуживали хотя бы спасибо? Проиграл он, а не клуб.

Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:27
не судите, да не судимы будете
bt7k6xmsdny2
bt7k6xmsdny2
вчера в 21:01
Непонятно как он не доработав контракт у одних, уже играет за новую команду
Nenash
Nenash
вчера в 20:47
Побег Авейру из Юве в МЮ последний день ТО он не переплюнет.. Играй, Карим.. ☝️
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:03
Но Аль-Хиляль тоже некрасиво поступил, зачем вел переговоры с Бензема за спиной клуба? Мне кажется Федерация футбола Саудовской Аравии 🇸🇦 должна разобраться в ситуации и высказать своё отношение к нарушениям, если они имели место. Да и публичные перепалки совсем не нужны.
SLFenix
SLFenix
вчера в 19:00, ред.
я прям во время последних игр видел потерянное лицо Бенза
и судя по информации из источников, все не так как мурчит Мурик-Нурик
арабам всегда свойственно стремиться чтобы прогнуть тебя, предложили такие условия - сами виноваты

"проиграл он, а не клуб"
ну да, Бензема уже с чемпионством с помощью этого перехода только
а бывший клуб остался с кем? минус Бенз и Канте прям сейчас
вы игру их включали вообще?
арабы швыряют там диагонали просто в пустоту, кривыми ножками теряют мяч там, где Федор Чалов сделал бы результат
позорище песочное этот Иттихад
ясное дело что совсем скоро в СА опять не будет столько звезд на старости и молодости
вот и будут "выигрывать"
shur
shur
вчера в 18:58
...позвоните Фигу, вот где была история! Вот это переход! А это
семечки!!!
