Экс-игрок «Аль-Иттихада» Нур раскритиковал переход Бензема в «Аль-Хиляль»

Легенда «Аль-Иттихада» резко раскритиковал за недавний переход в «Аль-Хиляль». Обладатель «Золотого мяча» покинул «Аль-Иттихад» из-за несогласия с новым контрактом.

Нур возмутился:

Контракт Бензема истекал 30 июня 2026-го, «Аль-Иттихад» предложил два варианта продления, но он тянул. Карим заранее договорился с «Аль-Хилялем» без ведома совета «Аль-Иттихада», а потом давил на руководство, которое ему доверяло, — но молчал, потому что всё уже было решено с «Аль-Хилялем».

Он ушёл из «Аль-Иттихада» некрасиво. Разве болельщики, которые его поддерживали и скандировали имя, не заслуживали хотя бы спасибо? Проиграл он, а не клуб.