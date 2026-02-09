Top.Mail.Ru
Дуран получил в «Зените» 9-й номер

вчера, 18:50

Петербургский «Зенит» объявил игровой номер новичка Джона Дурана — 22-летний колумбиец будет выступать под 9-м номером, ранее принадлежавшим Жерсону.

Клуб арендовал форварда у саудовского «Аль-Насра» 9 февраля, соглашение действует до конца сезона-2025/26.

112910415
112910415
сегодня в 06:20
будь счастлив, Дуран ! )
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:16, ред.
Туман и дурман там где и с деньгами и со столичной пропиской и морем болельщиков про чемпионство забыли.....
И вывести из тумана не могут ни один из западных Сусаниных...ни Доменико...ни Руй...ни Гильермо...ни Паоло...ни Деян...и ни (не к ночи будет сказано) Хуан.....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:29
И в дополнение к 9-му номеру еще ооооочень круглую сумму из нашего бюджета.. Миллеру не жалко, не свои же отдавать.
Futurista
Futurista
вчера в 21:49
Семак заводит свою трель,
Как будто старый менестрель.
Но вот и питерский туман,
Попал Дуран в ночной дурман...
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:26
Видимо назад в Наср он не хочет.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:13
Номер Сашки Кокорина
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:44, ред.
Посмотрите на лампочку....и после матча в Ростове 17-го мая вы меня не вспомните...

Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:34
Красавец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:21
    shur
    shur
    вчера в 19:09, ред.
    ...Зарянов Костя ты ль ли это!
    Когда успел Брат располнеть!
    Вручаешь ты "Девятку" парню,
    Не будешь в следствии краснеть?!
    Давайте так, не оправдает !
    Последнюю мы букву убирём!
    Заменим буквой "К", а если заиграет,
    Опять мы с удовольствием сотрём!!!
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 19:01
    Девятый номер для колумбийцев в приоритете. В Краснодаре у Кардобы "девятка", а в Питере у Дурана.
