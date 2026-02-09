Петербургский «Зенит» объявил игровой номер новичка Джона Дурана — 22-летний колумбиец будет выступать под 9-м номером, ранее принадлежавшим Жерсону.
Клуб арендовал форварда у саудовского «Аль-Насра» 9 февраля, соглашение действует до конца сезона-2025/26.
И вывести из тумана не могут ни один из западных Сусаниных...ни Доменико...ни Руй...ни Гильермо...ни Паоло...ни Деян...и ни (не к ночи будет сказано) Хуан.....
Как будто старый менестрель.
Но вот и питерский туман,
Попал Дуран в ночной дурман...
Ну а так что, забыли главную 9-ку Зенита в истории:
Пусть злобно враги клевещут,
Я б ниткой им рот зашил,
На левом фланге Зенита
Сегодня сыграет Ширл.
Когда успел Брат располнеть!
Вручаешь ты "Девятку" парню,
Не будешь в следствии краснеть?!
Давайте так, не оправдает !
Последнюю мы букву убирём!
Заменим буквой "К", а если заиграет,
Опять мы с удовольствием сотрём!!!
