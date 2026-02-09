«Крылья Советов» применят санкции к зачинщикам драки в игре с «КАМАЗом»

1770655997

вчера, 19:53

Руководство самарского футбольного клуба «Крылья Советов» проведет расследование инцидента и примет меры дисциплинарного характера в отношении виновников массовой драки, случившейся в контрольном матче с командой « КАМАЗ » из Набережных Челнов. Такое заявление сделал председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев, слова которого опубликованы на официальном сайте команды.

Инцидент произошел ближе к концу первой половины игры, в конфликт были вовлечены игроки обеих сторон и представители технического штаба клубов. Причиной столкновения стал игрок обороны «Крыльев Советов» . Судья принял решение остановить матч досрочно при счете 1:0 в пользу гостей (« КАМАЗ »), возобновлять игру стороны отказались.

Дмитрий Яковлев подчеркнул важность сохранения спортивной этики и выразил сожаление относительно произошедшего события. «Мы глубоко ценим футбол и считаем недопустимым такое поведение игроков. Клуб приносит официальные извинения болельщикам и футбольному сообществу, пообещав разобраться в ситуации и принять строгие меры воздействия на нарушителей дисциплины», — сообщил руководитель.