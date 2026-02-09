Top.Mail.Ru
«Крылья Советов» применят санкции к зачинщикам драки в игре с «КАМАЗом»

вчера, 19:53

Руководство самарского футбольного клуба «Крылья Советов» проведет расследование инцидента и примет меры дисциплинарного характера в отношении виновников массовой драки, случившейся в контрольном матче с командой «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Такое заявление сделал председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев, слова которого опубликованы на официальном сайте команды.

Инцидент произошел ближе к концу первой половины игры, в конфликт были вовлечены игроки обеих сторон и представители технического штаба клубов. Причиной столкновения стал игрок обороны «Крыльев Советов» Николай Рассказов. Судья принял решение остановить матч досрочно при счете 1:0 в пользу гостей («КАМАЗ»), возобновлять игру стороны отказались.

Дмитрий Яковлев подчеркнул важность сохранения спортивной этики и выразил сожаление относительно произошедшего события. «Мы глубоко ценим футбол и считаем недопустимым такое поведение игроков. Клуб приносит официальные извинения болельщикам и футбольному сообществу, пообещав разобраться в ситуации и принять строгие меры воздействия на нарушителей дисциплины», — сообщил руководитель.

112910415
112910415
сегодня в 06:14
не узнаю брата Колю ...
3vqezg7nqp8x
3vqezg7nqp8x
сегодня в 02:31
Остудить пыл некоторым личностям придётся, чтобы другим было пример
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:57
Какие ещё драки могут быть в футболе? Так, с скачут друг перед другом и руками машут. Вот в хоккее драка настоящая. Там все настоящее. Недавно видел, как один из руководителей критиковал игрока за симуляцию травмы — молодой человек имитировал болевые ощущения ...
shur
shur
вчера в 23:18
....Рассказов "Гладиатора" включил,
В ответ Он сразу в репу получил!
С трибун неслось, ну где то так,
Нет Коля,это не "Спартак"....!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:24
В принципе на сборах после отпуска бывает такое... Накопилась усталость и всё такое...
shlomo
shlomo
вчера в 22:01
Рассказов уже одной ногой в Краснодаре, поэтому наказать его можно только на денежку. А вот как это укладывается в правила?
kazakoff
kazakoff
вчера в 20:46
Игрой надо доказывать, а не кулаками
И хорошо что это ещё товарняк
memphis
memphis
вчера в 20:36
Добивают Крылья. Это не тренер - это недоразумение
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:18
У рыжего наверное санкциям научились)))
Гость
