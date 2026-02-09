Роналду решил прервать забастовку в «Аль-Насре»

1770663841

вчера, 22:04

Форвард , по слухам, вернётся на поле уже в эти выходные после того, как он устроил забастовку из‑за трансферной политики «Аль‑Насра». Португальский игрок считает, что его клуб финансово поддерживают не так активно, как главных конкурентов в борьбе за титул — «Аль‑Хиляль», и толчком к этому стало подписание его бывшего одноклубника по «Реалу» Карима Бензема.

По данным издания NOW, представители «Аль‑Насра» провели встречи с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF), который владеет ведущими клубами страны. «Аль‑Наср» входит в четвёрку клубов Саудовской Про‑лиги, находящихся в собственности государства, вместе с «Аль‑Хилялем», «Аль‑Ахли» и «Аль‑Иттихадом». Во время собрания стороны обсудили то, как можно решить сложившуюся ситуацию, и, судя по всему, переговоры увенчались успехом.

Роналду, которому уже 41 год, перешёл в «Аль‑Наср» на правах свободного агента после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед» в декабре 2022 года, но пока так и не выиграл с клубом ни одного трофея. В чемпионате его команда отстаёт от лидирующего «Аль‑Хиляля» всего на одно очко.