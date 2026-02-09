Top.Mail.Ru
Роналду решил прервать забастовку в «Аль-Насре»

вчера, 22:04

Форвард Криштиану Роналду, по слухам, вернётся на поле уже в эти выходные после того, как он устроил забастовку из‑за трансферной политики «Аль‑Насра». Португальский игрок считает, что его клуб финансово поддерживают не так активно, как главных конкурентов в борьбе за титул — «Аль‑Хиляль», и толчком к этому стало подписание его бывшего одноклубника по «Реалу» Карима Бензема.

По данным издания NOW, представители «Аль‑Насра» провели встречи с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF), который владеет ведущими клубами страны. «Аль‑Наср» входит в четвёрку клубов Саудовской Про‑лиги, находящихся в собственности государства, вместе с «Аль‑Хилялем», «Аль‑Ахли» и «Аль‑Иттихадом». Во время собрания стороны обсудили то, как можно решить сложившуюся ситуацию, и, судя по всему, переговоры увенчались успехом.

Роналду, которому уже 41 год, перешёл в «Аль‑Наср» на правах свободного агента после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед» в декабре 2022 года, но пока так и не выиграл с клубом ни одного трофея. В чемпионате его команда отстаёт от лидирующего «Аль‑Хиляля» всего на одно очко.

Nenash
Nenash
сегодня в 10:01
А для чего была голодовка то?.. 🤔.. Скинуть лишний вес?.. 🤭🤣
Nenash
Nenash ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 09:59
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 07:01
    Рону сыпанули ещё деньжат и условий, вот он и подостыл
    ABir
    ABir
    сегодня в 05:59
    Просто Криштиану устал тащить Аль- Наср в одиночку и хотел, чтоб прикупили еще звезд в помощь
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 05:49
    Решил прервать забастовку и начать голодовку.
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:34
    все деньги Насру отдадут ?
    arjnywvs6b6d
    arjnywvs6b6d
    сегодня в 04:48
    Шейхи просто указали ему его место.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Wiamdex (раскрыть)
    сегодня в 04:48
    Спартак тоже выигрывал кубок соли, но это сомнительный повод для гордости.
    Это не официальный турнир.
    Так, что официально с Аль-Насром он ничего не выиграл, бестрофейник.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 04:26
    Петушара дал заднюю... его любимое дело.
    Wiamdex
    Wiamdex
    сегодня в 01:57
    КР с Аль-Насром вроде как Арабскую лигу чемпионов брал.
    Capral
    Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
    сегодня в 01:06
    Такому гостю- везде будут рады.)))
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:03
    Конечно, арабы рады гостям) выгонять никого не выгоняют.
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 00:53
    Значит Рон добился своего и Аль Наср получил гарантий усиленее. Молодец! Он меняет саудовский футбол к лучшему. Рон владеет акциями Аль Насра и для него важно перспективы клуба.
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 00:26
    Доброй ночи, Братуха!!!)))
    Capral
    Capral ответ y-ago (раскрыть)
    сегодня в 00:25, ред.
    Приблизительно тоже самое сказал о себе М.Магомаев, перед уходом со сцены: "Не хочу, чтобы говорили, что голос от него уходит."
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:25
    ...алис капут! Жена укойку справаживает,обнимашки,Минхерц! Спок ночи!
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:24
    ...зер гуд!!!
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 00:23
    acer
    y-ago
    y-ago ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 00:22
    Да. Это правда. Мне посчастливилось его видеть. Кстати, ей физически было очень трудно и после одного из последних показов Раневская сказала фразу, которую потом много раз пересказывали коллеги: «Я больше не имею права выходить на сцену. Зритель должен видеть искусство, а не мою немощь».
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:21
    ...Adidas или Puma....?! =))
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 00:20
    Ага, именно, вот такой у меня комп...)))))))))))))))))))))))))))))
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 00:18
    Помню этот спектакль. И там еще, замечательный актер Б.Иванов играл, господина Левицкого...
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:18
    ...да ты Минхерц у на продвинутый,хромо...!!!
    Capral
    Capral ответ y-ago (раскрыть)
    сегодня в 00:17
    А если еще учесть, что Сталинскую премию подписывал лично Сталин, то она приобретает дополнительную ценность.
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:14
    ....."Дальше-тишина" 1982 г ...последний выход на сцену...
    y-ago
    y-ago ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:12
    Нет, не получила. Но у нее была "Сталинская" и не одна, по-моему.
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 00:11
    Да я умею это делать, но сейчас у меня комп новый -хромо, а на нем нет необходимых функций.
    Capral
    Capral ответ y-ago (раскрыть)
    сегодня в 00:09
    Приветствую, Герман!!!
    Да, это мне известно. Но, что любопытно, если не ошибаюсь, Героя труда, она так и не получила...(((
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:06
    ...Я бы с радостью научил тебя, но тогда к твоим комментам прибавятся и картинки, и ты по факту будешь недосягаем,шучю ! А
    мне всегда в радость тебя озвучить в изосюжетах! Но если очень надо Я готов,ты знаешь...!!!
    y-ago
    y-ago ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:06
    Приветствую, Виктор! Вдогонку: Франклин Рузвельт высоко оценил сам фильм и называл Раневскую «блестящей трагической актрисой».
