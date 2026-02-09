Top.Mail.Ru
Новичок «Ливерпуля» Жаке может пропустить остаток сезона

вчера, 22:23

Защитник «Ренна» Жереми Жаке, купленный в январе «Ливерпулем», нуждается в операции после травмы плеча.

20-летний защитник перейдёт в «Ливерпуль» по окончании сезона — мерсисайдцы оформили покупку игрока в последний день зимнего окна и решили оставить его в Лиге 1 до конца кампании.

Жаке получил травму в субботнем матче против «Ланса» (1:3) в Лиге 1, и в «Ливерпуле» опасаются, что они могут не увидеть своего новичка на поле до конца текущего сезона.

Защитника заменили на 69-й минуте из-за повреждения плеча, и по данным L’Equipe, ему потребуется операция для полного восстановления, что может поставить крест на надеждах сыграть в нынешней кампании.

112910415
112910415
сегодня в 06:10
напрасно оставляли, так выходит !
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:16
Не повезло парню
p53mq9bdt3de
p53mq9bdt3de
сегодня в 04:50
Так французам травмированный игрок тоже не нужен, забирайте и лечите.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:14
А кто за лечение заплатит? Надеюсь аренда оформлена?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:11
Это не совсем правильно — покупать и оставлять...
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:32, ред.
...карма за Трента пешехода-инвалида, подписали на свою жклмн....!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:15
от Хьюза и Эдварса сейчас больше вреда.
начал с Вирца за 130 млн, хотя позиции АПЗ в Ливерпуле нет со времен Коутиньо. затем двух форвардов за 230 млн, хотя нужен вингер после ухода Луиса Диаса в Баварию. и оставил клуб без хорошего ЦЗ, т.к. пошел за Гуэхи в самый последний момент...еще нужен был сильный ПЗ после Трента, но он берет Фримпонга.
по защитникам люто не везет Ливерпулю.
сперва сломался Леони, еще до старта АПЛ.
теперь вот Жаке.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:05
карма однозначно за поведение Хьюза с Ньюкаслом, с Исаком.
и как Экитике забирали...
Гость
