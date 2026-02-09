Новичок «Ливерпуля» Жаке может пропустить остаток сезона

Защитник «Ренна» Жереми Жаке, купленный в январе «Ливерпулем», нуждается в операции после травмы плеча.
20-летний защитник перейдёт в «Ливерпуль» по окончании сезона — мерсисайдцы оформили покупку игрока в последний день зимнего окна и решили оставить его в Лиге 1 до конца кампании.
Жаке получил травму в субботнем матче против «Ланса» (1:3) в Лиге 1, и в «Ливерпуле» опасаются, что они могут не увидеть своего новичка на поле до конца текущего сезона.
Защитника заменили на 69-й минуте из-за повреждения плеча, и по данным L’Equipe, ему потребуется операция для полного восстановления, что может поставить крест на надеждах сыграть в нынешней кампании.
начал с Вирца за 130 млн, хотя позиции АПЗ в Ливерпуле нет со времен Коутиньо. затем двух форвардов за 230 млн, хотя нужен вингер после ухода Луиса Диаса в Баварию. и оставил клуб без хорошего ЦЗ, т.к. пошел за Гуэхи в самый последний момент...еще нужен был сильный ПЗ после Трента, но он берет Фримпонга.
по защитникам люто не везет Ливерпулю.
сперва сломался Леони, еще до старта АПЛ.
теперь вот Жаке.
и как Экитике забирали...
