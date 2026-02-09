«Челси» тайно ведёт переговоры по форварду «Атлетико» Альваресу

1770669318

вчера, 23:35

«Челси» неофициально продвигается в переговорах по нападающему «Атлетико Мадрид» . Будущее 26-летнего аргентинца, как ожидается, станет горячей темой перед летним трансферным окном. По данным от журналиста ESPN Хорхе Баравалле, «Челси» активно работает за кулисами, чтобы переманить Альвареса на «Стэмфорд Бридж».

«Барселона» и «Арсенал» также активно интересуются игроком, а сумма сделки в итоге может превысить 100 млн фунтов.