«Челси» тайно ведёт переговоры по форварду «Атлетико» Альваресу

«Челси» неофициально продвигается в переговорах по нападающему «Атлетико Мадрид» Хулиану Альваресу. Будущее 26-летнего аргентинца, как ожидается, станет горячей темой перед летним трансферным окном. По данным от журналиста ESPN Хорхе Баравалле, «Челси» активно работает за кулисами, чтобы переманить Альвареса на «Стэмфорд Бридж».
«Барселона» и «Арсенал» также активно интересуются игроком, а сумма сделки в итоге может превысить 100 млн фунтов.
Никто столько за него не даст, да и ЗП великовата.
Да и с такой его игрой цена ему максимум 50-60 миллионов.
У нас тот же Жоао Педро больше забил в АПЛ.
для Челси это конечно был бы очень крутой трансфер.
но платить придется где то близко 150 млн.
