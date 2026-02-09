Top.Mail.Ru
«Челси» тайно ведёт переговоры по форварду «Атлетико» Альваресу

вчера, 23:35

«Челси» неофициально продвигается в переговорах по нападающему «Атлетико Мадрид» Хулиану Альваресу. Будущее 26-летнего аргентинца, как ожидается, станет горячей темой перед летним трансферным окном. По данным от журналиста ESPN Хорхе Баравалле, «Челси» активно работает за кулисами, чтобы переманить Альвареса на «Стэмфорд Бридж».

«Барселона» и «Арсенал» также активно интересуются игроком, а сумма сделки в итоге может превысить 100 млн фунтов.

Nifan
Nifan
сегодня в 08:45
Что то как то даже источника новости нет. Да ясно что это утятина.
Никто столько за него не даст, да и ЗП великовата.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:53
Лишь бы травму не получил и не накрылось все медным тазом.
112910415
112910415
сегодня в 05:47
чем меньше забивает, тем круче переговоры ?
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 05:30, ред.
Бредятина. У него ЗП в АТМ 240 тыс в неделю. В Челси давно уже не платят таких ЗП, тем более в новом клубе захочет больше.
Да и с такой его игрой цена ему максимум 50-60 миллионов.
Romeo 777
Romeo 777 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 05:28
Какие 150 млн?😁 Да на фиг он нужен даже за 80 млн!)) Человек 12 матчей подряд не может забить в Ла Лиге, и у него всего 7 голов в чемпе (3 из которых забил аутсайдеру Райо Вальекано).
У нас тот же Жоао Педро больше забил в АПЛ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 04:51
В Атлетико вроде начал хорошо. Но в этом сезоне мало что получается у аргентинца.
chromage
chromage
сегодня в 03:16
Так "тайно" ведет что весь соккер.ру теперь знает? =)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:05
100 млн это мало за чемпиона мира на дефицитной позиции с уникальным набором навыков и школой Гвардиолы и Симеоне.
для Челси это конечно был бы очень крутой трансфер.
но платить придется где то близко 150 млн.
.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:31
Атлетико может поправить свои финансы.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:26
Не так и тайно ведут переговоры
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:59
Очень тайно однако вышло, к заголовку надо добавить "только тсссс 🤫")))
shur
shur
вчера в 23:58, ред.
...всё тайное становится явным...!!!
Гость
