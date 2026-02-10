Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПоздравления. Счастья, здоровья

Легенде «Локомотива» Зазе Джанашии исполнилось 50 лет

вчера, 07:56

Один из самых результативных легионеров в истории московского «Локомотива» Заза Джанашия 10 февраля отмечает свой 50-летний юбилей.

Игровая карьера

На заре своей карьеры Заза Джанашия демонстрировал выдающиеся качества нападающего, выступая за грузинские клубы: «Одиши» (Зугдиди), «Шевардени-1906» (Тбилиси) и «Самтредиа». Его мощный удар и умение играть корпусом быстро сделали его одним из самых перспективных форвардов страны.

В 1996 году 20-летний Джанашия привлек внимание московского «Локомотива». Главный тренер команды Юрий Семин заметил его во время товарищеского турнира. "Проходил товарищеский турнир с участием «Самтредиа», где я тогда играл, «Локомотива», «Динамо» и «Торпедо». Всем соперникам я забивал. После этого и позвали в «Локо», — сообщил Джанашия клубной пресс-службе.

Семин в интервью ТАСС делился впечатлениями о молодом грузине: «Это был молодой парень с большим стремлением достичь успеха, — сказал он. — В тот период „Локомотив“ нуждался в нападающем, который мог бы принести команде пользу, и он идеально подошел. Он хорошо встроился в командную игру, постоянно прогрессировал и приносил значительную пользу своими голами. Кроме того, он был неординарным игроком и человеком. По характеру Заза напоминал всех грузин: очень эмоциональный, часто рассчитывал на индивидуальные действия. И именно это приносило успех как ему самому, так и нашей команде».

С 1996 по 2001 год Джанашия стал ключевой фигурой «Локомотива», став одним из символов команды конца 1990-х – начала 2000-х. «Заза внес большой вклад в успехи „Локомотива“, и его роль была действительно значительной», — подчеркнул Семин.

За шесть сезонов в составе железнодорожников Джанашия провел 194 матча и забил 51 гол. В чемпионате России он сыграл 145 встреч и отметился 33 мячами, в Кубке России – 18 матчей и 4 гола, а в еврокубках – 31 матч и 14 голов. Вместе с командой он четырежды становился призером чемпионата России (бронза в 1998 году, серебро в 1999, 2000 и 2001 годах), четырежды выигрывал Кубок России и дважды доходил до полуфинала Кубка обладателей кубков УЕФА.

Один из самых запоминающихся моментов в истории «Локомотива» связан с Джанашией. 20 июня 2001 года в финале Кубка России против «Анжи» при счете 0:1 грузинский форвард на последней минуте основного времени сравнял счет, отправив игру в дополнительное время. В итоге «Локомотив» победил в серии пенальти. «В финале Кубка России 2001 года с „Анжи“ ситуация была почти безнадежная, но Заза нашел возможность забить и определить исход матча. Еще один кубок оказался в руках „Локомотива“, и это произошло благодаря его настойчивости до последней секунды и умению искать шансы именно в чужой штрафной площади. Он всегда находил такие индивидуальные решения, которые шли на пользу команде», — отмечал Семин.

После сезона 2001 года Джанашия покинул «Локомотив» по собственному желанию. В 2002 году он играл за тбилисский «Локомотив», в 2003-м – за турецкий «Коджаэлиспор», а завершил карьеру в 2004 году в «Балтике» из-за травм обоих голеностопов.

Тренерская карьера

После окончания игровой карьеры Джанашия перешел на тренерскую работу, занимаясь с детьми. В 2007–2008 годах он трудился в ДЮСШ «Локомотив-Перово», где готовил юных футболистов 1994 года рождения, передавая им свой богатый опыт.

В январе 2018 года Джанашия приобрел свой родной клуб – «Зугдиди», выступавший в низших дивизионах Грузии. Он выиграл электронный аукцион, заплатив за команду 61 тысячу лари (около €20 тыс.). Под его руководством «Зугдиди» поднялся из третьего дивизиона в первый, но позже столкнулся с организационными проблемами и прекратил существование. В 2024 году Джанашия объявил о продаже клуба.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Динамо» поздравило главного тренера сборной Сенегала с победой на КАН-2025
19 января
Харизматичный и брутальный: Вадиму Евсееву — 50 лет
08 января
«У Романцева и Садырина было, чему учиться». Борису Игнатьеву — 85 лет
05 декабря 2025
В Махачкале отметили 80-летие заслуженного тренера Гаджи Гаджиева
28 октября 2025
Мостовой о поздравлении от президента ФИФА: «Не зря я „Царь“»
22 августа 2025
Президент ФИФА Инфантино поздравил Мостового с днём рождения
22 августа 2025
Сортировать
Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:15, ред.
Там написано легенда Локомотива, всего лишь, ничего больше
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:16, ред.
А с каких это... Джанашия - легенда Локомотива???
Помню, когда он ещё только-только с грузинского колхоза пришёл, где наколотил 70, по-моему, мячей за сезон, в Спорт-Экспрессе или Советском спорте появилось интервью с ним.
Я, говорит, свободно в чемпионате России сразу забью 50 мячей!!!
И что?
Кривоногий и совершенно ненужный.
Хотя ТОМУ Локомотиву, видимо, как раз такой и был нужен.
Пылил-пылил за паровозов, которые уже сами, наверное, почувствовали его ненужность, а потом растворился в тумане.
Только имя его и запомнил.
Triem
Triem
вчера в 17:48
Салют легенде! Помню конечно!
stanichnik
stanichnik ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 16:50
Доброго здоровья, числовой!
Самый знаменитый игрок современного Локомотива Димочка Тарасов, он же муж Бузовой, личность известная не только среди болельщиков красно-зелёных, но и половины женского населения страны. :))
stanichnik
stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:09
Доброго Здоровья, Володя!
К легендам Локомотива можно отнести Петра Михайловича Теренкова и Валетина Александровича Гранаткина обладателей первого Кубка СССР по футболу. Это действительно легенды в честь второго ещё был назван престижный международный молодёжный турнир по футболу. Об этих легендах Локомотива знают болельщики Динамо, а вот знает ли что-либо о них болельщик красно-зелёных у меня большое сомнение.
Болейте за своих, а не против чужих!
lazzioll
lazzioll ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 16:04
грузины - те по 150 лет живу, так что он еще и полжизни не прожил. юнец
lotsman
lotsman
вчера в 15:53
Застряли на юбилее.))
Capral
Capral
вчера в 15:39
Джанашия такая же легенда Локомотива, как и сам Локомотив легенда, который в советское время 13 раз был во 2-й лиге. Нынешний Локо, в советское время был бы сейчас в лучшем случае в 1-й лиге...................................
Легенды остались в СССР- Спартак, Динамо, ЦДКА!!! Даже Торпедо не легенда, а только отдельные игроки Клуба.
Если Джанашия легенда, то кто же тогда Яшин, Стрельцов, Симонян, Бобров, Федотов и другие, настоящие ЛЕГЕНДЫ?!
Capral
Capral
вчера в 15:31
Так называемый болельщик Локомотива еще смеет говорить о настоящих болельщиках Динамо, до которых, ему, как пешком до Англии. И вообще, это же не его тема, про Рона сегодня еще не сообщали.......................................
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:22
Похоже мы седня про Зазу будем всё говорить)))
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:20
Может Вы и правы. Спорить не хочу и не буду
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:14
Джанашию в России подзабыли... Сам виноват — надо чаще показывать своё лицо... Его высказывания о нашем футболе только читал, но не видел. Как ни крути, а без ТВ не обойтись.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:00, ред.
День рождения — грустный праздник... Человек не молодеет.
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:14
Ну, с этим можно поспорить.
Прежде всего Локо и болельщики Локо должны определять кто из игроков клуба для них легенда.
Заза Джанашия для Локо легендарная личность, его всегда все любили и я не слушал, что бы об нём кто-то негативно отзывался.
Ну, легенда как он возвращался с вином из Грузии на чартаре со сборной России чего стоит. Из 40 литров толькл 3 долетели до Москвы.
Ну и если делать вывод легенда или нет, то слова Палыча намного повесомее будут, чем к примеру какого-то болельщика Динамо.
Так, что для Локо и болельщиков Локо Заза Джанашия легенда, а другие пусть у себя легенд выбирают, а не у других.
zh925mmdc7nu
zh925mmdc7nu
вчера в 13:46
За Зазу сегодня можно выпить , а может ещё сегодня кто нибудь родился
STVA 1
STVA 1 ответ 3gnbh6wdpybd (раскрыть)
вчера в 13:19, ред.
В тоже время не такая фигура как Лоськов
sv_1969
sv_1969 ответ 26am9qr4tmzv (раскрыть)
вчера в 13:17
Наверное думал что у него все получится
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:11
Скомканная какая-то карьера у него получилась... Интересно, а почему он уходил? Видимо поддавшись общим настроениям в Грузии... Чего-то добился? В Балтике поиграл, деньги заработанные потерял. А ведь мог сейчас занимать хорошую должность в структуре Локомотива? Не понимаю его...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:55
Человеку пятьдесят, а история грустная...
3gnbh6wdpybd
3gnbh6wdpybd
вчера в 12:47
Для Локомотива он пожалуй значимая фигура.
26am9qr4tmzv
26am9qr4tmzv
вчера в 12:45
Зря он в футбол вложился - потратил все что нажил непосильным трудом на поле.
stanichnik
stanichnik ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 12:21
Доброго здоровья, lazzioll.
Это китайцы все на одно лицо :))
lazzioll
lazzioll
вчера в 11:54
я когда-то по молодости Каху Каладзе Зазой Джанашия называл все время. все грузины почему то одинаковые были))
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:16
Мои поздравления Зазе с днем рождения!
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:12
Приветствую Иван! Мне тоже так кажется!
y54db9p8yjnn
y54db9p8yjnn
вчера в 11:10
Был такой помнится в команде Палыча, техничный как и многие грузины
112910415
112910415
вчера в 11:05
заметный был парень ... помнится !
adekvat
adekvat
вчера в 10:38
Помню такого, но этот замечательный период в истории Локо больше связан с Семиным.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:19
Несомненно внёс вклад в достижения Локомотива, но для легенды этого недостаточно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:47
помню хет трик Зазы ))
шикарный матч, и уверенная победа Локо.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 