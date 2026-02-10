Легенде «Локомотива» Зазе Джанашии исполнилось 50 лет

1770699367

Один из самых результативных легионеров в истории московского «Локомотива» 10 февраля отмечает свой 50-летний юбилей.

Игровая карьера

На заре своей карьеры Заза Джанашия демонстрировал выдающиеся качества нападающего, выступая за грузинские клубы: «Одиши» (Зугдиди), «Шевардени-1906» (Тбилиси) и «Самтредиа». Его мощный удар и умение играть корпусом быстро сделали его одним из самых перспективных форвардов страны.

В 1996 году 20-летний Джанашия привлек внимание московского «Локомотива». Главный тренер команды Юрий Семин заметил его во время товарищеского турнира. "Проходил товарищеский турнир с участием «Самтредиа», где я тогда играл, «Локомотива», «Динамо» и «Торпедо». Всем соперникам я забивал. После этого и позвали в «Локо», — сообщил Джанашия клубной пресс-службе.

Семин в интервью ТАСС делился впечатлениями о молодом грузине: «Это был молодой парень с большим стремлением достичь успеха, — сказал он. — В тот период „Локомотив“ нуждался в нападающем, который мог бы принести команде пользу, и он идеально подошел. Он хорошо встроился в командную игру, постоянно прогрессировал и приносил значительную пользу своими голами. Кроме того, он был неординарным игроком и человеком. По характеру Заза напоминал всех грузин: очень эмоциональный, часто рассчитывал на индивидуальные действия. И именно это приносило успех как ему самому, так и нашей команде».

С 1996 по 2001 год Джанашия стал ключевой фигурой «Локомотива», став одним из символов команды конца 1990-х – начала 2000-х. «Заза внес большой вклад в успехи „Локомотива“, и его роль была действительно значительной», — подчеркнул Семин.

За шесть сезонов в составе железнодорожников Джанашия провел 194 матча и забил 51 гол. В чемпионате России он сыграл 145 встреч и отметился 33 мячами, в Кубке России – 18 матчей и 4 гола, а в еврокубках – 31 матч и 14 голов. Вместе с командой он четырежды становился призером чемпионата России (бронза в 1998 году, серебро в 1999, 2000 и 2001 годах), четырежды выигрывал Кубок России и дважды доходил до полуфинала Кубка обладателей кубков УЕФА .

Один из самых запоминающихся моментов в истории «Локомотива» связан с Джанашией. 20 июня 2001 года в финале Кубка России против «Анжи» при счете 0:1 грузинский форвард на последней минуте основного времени сравнял счет, отправив игру в дополнительное время. В итоге «Локомотив» победил в серии пенальти. «В финале Кубка России 2001 года с „Анжи“ ситуация была почти безнадежная, но Заза нашел возможность забить и определить исход матча. Еще один кубок оказался в руках „Локомотива“, и это произошло благодаря его настойчивости до последней секунды и умению искать шансы именно в чужой штрафной площади. Он всегда находил такие индивидуальные решения, которые шли на пользу команде», — отмечал Семин.

После сезона 2001 года Джанашия покинул «Локомотив» по собственному желанию. В 2002 году он играл за тбилисский «Локомотив», в 2003-м – за турецкий «Коджаэлиспор», а завершил карьеру в 2004 году в «Балтике» из-за травм обоих голеностопов.

Тренерская карьера

После окончания игровой карьеры Джанашия перешел на тренерскую работу, занимаясь с детьми. В 2007–2008 годах он трудился в ДЮСШ «Локомотив-Перово», где готовил юных футболистов 1994 года рождения, передавая им свой богатый опыт.

В январе 2018 года Джанашия приобрел свой родной клуб – «Зугдиди», выступавший в низших дивизионах Грузии. Он выиграл электронный аукцион, заплатив за команду 61 тысячу лари (около €20 тыс.). Под его руководством «Зугдиди» поднялся из третьего дивизиона в первый, но позже столкнулся с организационными проблемами и прекратил существование. В 2024 году Джанашия объявил о продаже клуба.