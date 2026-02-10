Top.Mail.Ru
Семин — о Сафонове: «На сегодняшний день он играет лучше, чем Шевалье»

вчера, 16:38

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов демонстрирует удивительную работоспособность и стабильность, превосходя по игровым показателям своего конкурента за место в основе — Люка Шевалье. Об этом заявил бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.

После восстановления от перелома руки, полученного 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти), Сафонов вернулся в строй и уже успел провести три матча за ПСЖ. К полноценным тренировкам он приступил 24 января.

«Матвей молодец в том плане, что проявил сдержанность и характер. Он ни в какие полемики не вступал, когда ему говорили, что нужно менять команду, уходить из ПСЖ из‑за малого игрового времени. Он просто был трудолюбив, работал и тем самым заслужил уважение команды и тренера, проявил надежность. В этом году он реализует себя очень мощно», — сообщил Семин.

«Единственное, что ему нужно — четко и ясно понимать, что в ПСЖ основных игроков 22, а не 11. Мы видим, что периодически не играют [Усман[ Дембеле и Хвича [Кварацхелия], поэтому я думаю, что Матвей правильно понимает свою роль. На сегодняшний день он играет лучше, чем Шевалье. Ни один тренер не будет держать в резерве лучшего игрока, тем более такой тренер, как [Луис] Энрике. Раз Матвей выходит на поле, значит, он лучший на сегодняшний момент», — добавил специалист.

26-летний вратарь уже успел завоевать шесть трофеев с «Пари Сен-Жермен». В 2024 году он перешел в клуб из «Краснодара» и стал обладателем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, Кубка и Суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:48
... старики и дети,наше прошлое и настоящее, ой Я и нас посчитал!
Конечно Сёма тоже не подарок, ну Вить, находит иногда мысли,а
всё ли мы сами правильно делали! Всё Шарикову больше не наливать! Меняю тему,однозначно!
Alex_67
Alex_67 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:46
У каждого есть свой скелет в шкафу...
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:40
..."кого либо и потери" это слова в небеса, к другим вершителям судеб! Наоборот Семё здоровья на ходу,а не в Депо в домино!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:36
А никто его не троллит, говорим и обсуждаем по делу. Он действительно любитель поговорить не видя происходящего, а это не есть хорошо. Я уверен, что он, ни грузина, ни Матвея в деле не видит, но поговорить же надо, чтобы окончательно не забыли... Я помню, как он Бескова критиковал, после ташкентской трагедии, и только за то, что Великий Тренер не выставил Палыча на игру...
stanichnik
stanichnik ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:18
Доброго Здоровья, shur!
Что ж ты его хоронишь? Пусть живёт и здравствует сто двадцать семь лет, как говорит один наш общий хороший знакомый!
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:11
...Доброго вечерка! Снижу градус, мы непозвалительно много Палыча, как у молодых-троллим, заслужил конечно,но как только
запахнет потерями кого либо, переобуваемся, жалеем, таковы
реалии! Не знаю,что то нашло, пардон!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:09
И самое главное обходится раза в два дешевле
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:07
Да он достаточно уже наговорил. Но самое прикольное, это то, что не так давно он согласился рассмотреть предложение Спартака, стать ГТ команды...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Capral
Capral
вчера в 18:05
А я ещё помню, как Семин сказал, что Боря в руководстве Локо- это отличное назначение... Непонятно только, когда Боря успел стать знатным управленцем...
shlomo
shlomo
вчера в 18:04
Палыч фигни не скажет ......
А еще Сафонов молодец, что сразу активно начал учить французский язык. Для французов это всегда было очень важно и крайне принципиально, чтобы иностранцы хотя бы пытались изъясняться по-французски.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:01
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Groboyd
Groboyd
вчера в 17:57
Да даже если не смотрит, но по Шевалье он попал в самую точку. Талант, который абсолютно не оправдывает авансов.
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:50, ред.
    Capral
    Capral
    вчера в 17:48
    Я уверен, что Семин даже не смотрит матчи ПСЖ...
    stanichnik
    stanichnik ответ CCCP1922 (раскрыть)
    вчера в 17:46, ред.
    Доброго здоровья, Алекс.
    Авторитет Юрий Павловича не подлежит сомнению. Помнится Сёмин и Ротенбергу такой же "сертификат" выдал за активное участие Бориса аж в десяти играх за целых три сезона!!! за Локомотив.
    Groboyd
    Groboyd
    вчера в 17:46, ред.
    Но то, что на данный момент он лучше Шевалье, это неоспоримый факт. Француз не может без привоза в каждой игре, да ещё и не по одному.
    Всё правильно Палыч сказал, никакого предвосхищения нет.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 17:39
    Семин знает, как поддержать человека в трудный момент. А ведь Сафонову, сейчас и правда тяжело... Слова Палыча, как глоток свежего воздуха.
    Capral
    Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 17:37
    Я не знаю, наверно проходит под эгидой ФИФА, но как правило, этот турнир часто называют выставочным. Что касается отбитых пенальти, то надо говорить и о том, как бьют пенальти. Я не умаляю достоинств Сафонова, но предлагаю не торопить события и подождать. Посмотрим, как в ЛЧ у него сложится...
    STVA 1
    STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:34
    Да это понятно... В таких командах как Бавария, ПСЖ или Барселона вообще вратарь трудно сохранить концетрацию. Я не помню, но кто-то вроде из наших больших вратарей просил иногда защитников играть назад, чтобы оставаться в игре.
    Ну а Моте пожелаю остаться основным вратарей и сохранить эту концентрацию!
    Добра Всем!
    sv_1969
    sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:30
    Главное что отбил))) Я помню на тренировках вратарям трудно было пенальти брать! А тут....
    Кстати, а разве МК не проходит под чьей то эгидой?
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 17:29
    Семин заслужил право на свою точку зрения — Юрий Павлович мэтр тренерского цеха, к нему многие прислушиваются. Такая оценка для Сафонова как сертификат соответствия, она дорогого стоит.
    Capral
    Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 17:28
    Приветствую, Володя!!!
    В этом смысле, он конечно прав. Но мы же не знаем истинных причин происходящего. Из тех матчей Сафонова, что я видел, он не показал ничего выдающегося, а его нынешнее состояние в стартовом составе покажет время...
    Capral
    Capral ответ x5n5ndn88ugp (раскрыть)
    вчера в 17:26
    Румын отбил пенальти в финале КЧ, а Мотя в выставочном турнире, вот и вся разница.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:26
    Приветствую Виктор! Ну дай старику порассуждать! А если серьёзно, то нельзя с Палычем не согласиться на счёт его слов, что"Ни один тренер не будет держать в резерве лучшего игрока, тем более такой тренер, как [Луис] Энрике. Раз Матвей выходит на поле, значит, он лучший на сегодняшний момент»
    x5n5ndn88ugp
    x5n5ndn88ugp
    вчера в 17:23
    1986 год, финал кубка чемпионов, Стяуа Барса 2:0, по пенальти, вратать румын отразил все 4 пенальти. Мотя умница, повторил вечный рекорд!!!
    112910415
    112910415
    вчера в 17:16
    работать надо, много работать !
    Capral
    Capral
    вчера в 17:10, ред.
    Странно, что Семин не назвал Сафонова легендой ПСЖ, он же любит подобные сравнения. Хвичка для него предел мечтаний, сейчас Мотя лучше остальных. Сафонов ещё не провел должным образом ни одной игры на очень высоком уровне, а популярным стал, исключительно благодаря отраженным пенальти. Любит Семин предвосхищать события и бежать впереди паровоза, как в прямом, так и в переносном смысле. Хвичку тоже возносил до небес, а сейчас, грузин и в старт не попадает...
    5wg5axyaf92n
    5wg5axyaf92n
    вчера в 17:01
    Матвей растёт прям на глазах
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 17:01
    Сёмин сегодня в тренде, как привыкла выражаться сегодняшняя молодёжь, то Джанашию назовёт легендой, которому всего пятьдесят лет отроду, то вот теперь о какой-то стабильности Сафонова рассуждает, хотя Матвей провёл всего четыре игры в составе ПСЖ в рамках французской Лиги1 и больше месяца вообще залечивал травму.
