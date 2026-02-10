Семин — о Сафонове: «На сегодняшний день он играет лучше, чем Шевалье»

1770730710

вчера, 16:38

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» демонстрирует удивительную работоспособность и стабильность, превосходя по игровым показателям своего конкурента за место в основе — Люка Шевалье. Об этом заявил бывший главный тренер сборной России .

После восстановления от перелома руки, полученного 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти), Сафонов вернулся в строй и уже успел провести три матча за ПСЖ . К полноценным тренировкам он приступил 24 января.

«Матвей молодец в том плане, что проявил сдержанность и характер. Он ни в какие полемики не вступал, когда ему говорили, что нужно менять команду, уходить из ПСЖ из‑за малого игрового времени. Он просто был трудолюбив, работал и тем самым заслужил уважение команды и тренера, проявил надежность. В этом году он реализует себя очень мощно», — сообщил Семин.

«Единственное, что ему нужно — четко и ясно понимать, что в ПСЖ основных игроков 22, а не 11. Мы видим, что периодически не играют [Усман[ Дембеле и Хвича [Кварацхелия], поэтому я думаю, что Матвей правильно понимает свою роль. На сегодняшний день он играет лучше, чем Шевалье. Ни один тренер не будет держать в резерве лучшего игрока, тем более такой тренер, как [Луис] Энрике. Раз Матвей выходит на поле, значит, он лучший на сегодняшний момент», — добавил специалист.