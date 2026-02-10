С «Крыльев Советов» сняли запрет на трансферы

Российский футбольный союз снял с самарских «Крыльев Советов» запрет на регистрацию новых игроков, о чём сообщил клуб. Ограничения ранее ввели из‑за многолетней невыплаты долга перед структурой «Ростеха» — компанией «РТ‑Капитал», у которой клуб занял деньги ещё в 2011 году.
Председатель совета директоров «Крыльев» Дмитрий Яковлев подчеркнул, что все обязательства перед кредитором погашены, приставы сняли ограничения, и клуб может продолжать заявочную кампанию и готовиться к весенней части сезона в обновлённом составе. Исполнительное производство по взысканию более 928 млн рублей и инициатива «РТ‑Капитал» о возможном банкротстве завершились тем, что за последний год клуб перечислил почти 1,1 млрд рублей, полностью закрыв задолженность.
Ростех это госкорпорация, она не финансирует спортивные клубы, тем более убыточные. Полагаю, что и вся эта буча с финансированием РТ-капиталом Крылышек всплыла только из-за того, что начались серьёзные финансовые проверки по расходу денег этой дочерней компанией, а если там ещё вскроются факты откатов, как это частенько происходит, то головы полетят не только в Самаре, но и в Москве. Печально всё это. Мы в итоге можем потерять ещё один футбольный клуб в миллионном городе. Благо, что в регионе есть ещё один и второе благо. что он частный.
Продажа наиболее дорогостоящих своих игроков в какой-то мере может спасти клуб от финансового банкротства, а вот поспособствует ли это сохранению прописки в Премьер-лиге, тут вопрос.
И на фоне этой нестабильности вряд ли найдётся много желающих идти в клуб даже свободным агентом. Как выход подтягивать только своих воспитанников из академии Коноплёва, которая худо-бедно исправно работает.
