С «Крыльев Советов» сняли запрет на трансферы

вчера, 17:17

Российский футбольный союз снял с самарских «Крыльев Советов» запрет на регистрацию новых игроков, о чём сообщил клуб. Ограничения ранее ввели из‑за многолетней невыплаты долга перед структурой «Ростеха» — компанией «РТ‑Капитал», у которой клуб занял деньги ещё в 2011 году.

Председатель совета директоров «Крыльев» Дмитрий Яковлев подчеркнул, что все обязательства перед кредитором погашены, приставы сняли ограничения, и клуб может продолжать заявочную кампанию и готовиться к весенней части сезона в обновлённом составе. Исполнительное производство по взысканию более 928 млн рублей и инициатива «РТ‑Капитал» о возможном банкротстве завершились тем, что за последний год клуб перечислил почти 1,1 млрд рублей, полностью закрыв задолженность.