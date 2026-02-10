Top.Mail.Ru
С «Крыльев Советов» сняли запрет на трансферы

вчера, 17:17

Российский футбольный союз снял с самарских «Крыльев Советов» запрет на регистрацию новых игроков, о чём сообщил клуб. Ограничения ранее ввели из‑за многолетней невыплаты долга перед структурой «Ростеха» — компанией «РТ‑Капитал», у которой клуб занял деньги ещё в 2011 году.

Председатель совета директоров «Крыльев» Дмитрий Яковлев подчеркнул, что все обязательства перед кредитором погашены, приставы сняли ограничения, и клуб может продолжать заявочную кампанию и готовиться к весенней части сезона в обновлённом составе. Исполнительное производство по взысканию более 928 млн рублей и инициатива «РТ‑Капитал» о возможном банкротстве завершились тем, что за последний год клуб перечислил почти 1,1 млрд рублей, полностью закрыв задолженность.

sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:58
Добра Иван! Я знаю.... Это был сарказм с моей стороны
kazakoff
kazakoff ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:24
Доброго времени суток, stanichnik!
Да можно молодёжь и из ФНЛ подтягивать, тем более они там не шибко дорогие и раскрученные
stanichnik
stanichnik ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 20:08, ред.
Доброго Здоровья, kazakoff!

Продажа наиболее дорогостоящих своих игроков в какой-то мере может спасти клуб от финансового банкротства, а вот поспособствует ли это сохранению прописки в Премьер-лиге, тут вопрос.

И на фоне этой нестабильности вряд ли найдётся много желающих идти в клуб даже свободным агентом. Как выход подтягивать только своих воспитанников из академии Коноплёва, которая худо-бедно исправно работает.

Болейте за своих. а не против чужих!
stanichnik
stanichnik ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:00, ред.
Доброго Здоровья, Володя!
Ростех это госкорпорация, она не финансирует спортивные клубы, тем более убыточные. Полагаю, что и вся эта буча с финансированием РТ-капиталом Крылышек всплыла только из-за того, что начались серьёзные финансовые проверки по расходу денег этой дочерней компанией, а если там ещё вскроются факты откатов, как это частенько происходит, то головы полетят не только в Самаре, но и в Москве. Печально всё это. Мы в итоге можем потерять ещё один футбольный клуб в миллионном городе. Благо, что в регионе есть ещё один и второе благо. что он частный.
Болейте за своих, а не против чужих!
kazakoff
kazakoff
вчера в 19:52
Теперь задача не вылететь из РПЛ и постараться повыгоднее продавать футболистов
А приобретать игроков по возможности свободными агентами
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:45, ред.
Сдаётся мне, что дело не закрыто, а временно прикрыто, точнее отсрочка приговора. Ведь как сообщалось ранее футбольный клуб Крылья Советов всего лишь на всего взял на год кредит в размере один миллиард рублей в коммерческом банке Солидарность, чтобы закрыть исковые требования от компании РТ-капитал. Но фактически, как был долг так и остался, с той лишь разницей, что через год он наверняка увеличится и.... и, как поётся в одной известной песне всё опять повторится сначала. А дальше либо, не дай Бог, банкротство, либо богатый собственник или титульный спонсор, но где ж его взять то в наше неспокойное время?
Болейте за своих, а не против чужих!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:40
Брать кредит, ради погашения другого кредита это дорога в никуда — впереди тупик...
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:36
Ну теперь Ростех может спокойно давать Крыльям в долг)))
8znct3n7wzyv
8znct3n7wzyv
вчера в 18:11
Теперь кредитная линия открыта этак лет на пять.
etntvh6z9kea
etntvh6z9kea
вчера в 18:10
Вот так быстро и легко нашли миллиард
Гость
