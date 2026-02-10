«Динамо» победило «Краснодар» в матче Зимнего кубка и принесло титул ЦСКА

1770736292

вчера, 18:11

«Динамо» победило «Краснодар» в заключительном матче Зимнего Кубка РПЛ . Единственный гол забил Маухуб на 86-й минуте.

В итоге динамовцы сравнялись по очкам с ЦСКА , но уступили трофей по разнице мячей. «Динамо» могло бы опередить ЦСКА , если бы забило еще один гол «Краснодару».

«Краснодар» мог рассчитывать на первое место в случае своей победы или ничьей.