«Динамо» победило «Краснодар» в матче Зимнего кубка и принесло титул ЦСКА

вчера, 18:11
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Динамо» победило «Краснодар» в заключительном матче Зимнего Кубка РПЛ. Единственный гол забил Маухуб на 86-й минуте.

В итоге динамовцы сравнялись по очкам с ЦСКА, но уступили трофей по разнице мячей. «Динамо» могло бы опередить ЦСКА, если бы забило еще один гол «Краснодару».

«Краснодар» мог рассчитывать на первое место в случае своей победы или ничьей.

Termez Zidan
Termez Zidan
сегодня в 17:31
Ты так говоришь как будто чемпионат начался,не злорадчтвуй,желаю вашей команде золото получить,а моему Спартаку попасть хотя бы в четверку. Ну а следующий сезон думаю будем бороться за золото.
Bolshoy
Bolshoy
сегодня в 14:02
И все по делу...
112910415
112910415
сегодня в 05:36, ред.
буря в стакане воды ...
но занимательно !
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 23:52
Но ведь играли, такой же товарняк, но никакой информации
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:47
Победа есть победа! Даже если она одержана в зимнем кубке... Иначе, зачем играть?
Red blu
Red blu
вчера в 21:14, ред.
ЦСКА молодцы, но победа в Зимнем кубке РПЛ абсолютно ничего не значит.Да, конечно, армейцам приятно завоевать очередной трофей, хоть и неофициальный.

Безусловно, всем игрокам приятно побеждать вне зависимости от статуса матча или соревнования. Но главные игры впереди. А если говорить по игре, то игра ЦСКА на этом турнире понравилась больше всех.

Понятно, что команды не готовы на сто процентов, но по турниру было видно, что армейцы на ходу и готовы лучше остальных. Поэтому и выиграли турнир.

С такой игрой ЦСКА надо побороться за чемпионство в этом сезоне. Отрыв от Краснодара и Зенита небольшой.
Red blu
Red blu ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:04, ред.
Спартак сегодня без титулов и без победы.Играл,играл а Астану обыграть не смогли.
Zola
Zola
вчера в 20:26
Динамиков с победой!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:18
Итоги мега-ультра турнира зеркально отображают фактические силы команд
STVA 1
STVA 1 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 19:34
Приветствую Вас! Наверное Быки специально проиграли, чтобы все в чемпионате было норм)))
88zkf388m94k
88zkf388m94k
вчера в 19:25
В какой то степени отомстили
stanichnik
stanichnik ответ Lobo77 (раскрыть)
вчера в 19:11
Доброго здоровья, Lobo!
Не знаю, как на счёт драки, нет такой уверенности, как и уверенности в том, что сегодня бы победили. Сегодняшнее отсутствие Кордобы и Сперцяна показало, на что способен Краснодар без своих лидеров.
Болейте за своих, а не против чужих!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:04
прошлогодний чемпион ЗК на последнем месте.
с трофеем, ЦСКА ))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:03
Ну нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну как там можно, сходу, слёту, сочинять такие ПЕРЛЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Красавец, Братан, Красавец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Жду, новых, ГЕНИАЛЬНЫХ Сочинений!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:59, ред.
Лично меня больше интересует, что там с Аугусто. На повторах выглядело очень даже пренеприятно, надеюсь, что все обойдется. Понятно, что никто не застрахован от травмы в любом товарняке, но из того, что наблюдал в сегодняшнем матче ( единственный матч который посмотрел на этом турнире) грубости было многовато в принципе как с одной, так и с другой стороны, особенно в тайме первом.

Можно было как-то постараться побольше в футбол поиграть. А футбола, как такового, в плане созидания особо не увидел ни с одной ни с другой стороны. Надеюсь всем четырем командам турнир пошел на пользу в плане подготовки к сезону, а тренеры получили "пищу" для размышлений.

Ну и "ЦСКА" с победой в турнире. Правда комментаторы сказали, что у победителей данного турнира затем не совсем удачно все складывается в чемпионате после его возобновления, но думаю "армейцы" не суеверные.

Как-то так с моей колокольни.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:57, ред.
...Учили с детства во дворе,
"Динамо" с "ЦСКА" на веки!
"Спартак" всегда был по себе!
Про Питер здесь не слова не скажу!
А Краснодар тем более в запрете!!!
Сегодня праздник в ЦСКА.
А кто тыхтел с усилием изображая неумеху?!
Команда "Гусева", пока что Он у дел!
Сегодня на коне, картина радости ,
Армейцам на утеху!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:52, ред.
Спартак сегодня с Астаной играл, без титулов, но играл, если что
А это ветка Динамо, причём тут армейцы...
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 18:45
Был уверен, что Динамо по-братски поможет ЦСКА. Так оно и вышло. Тут в отличте от РПЛ быкам ни судейство, ни провокации не момогли.
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:45, ред.
Поздравляю.....молодцы.....выиграли зимний кубок, мелочь, а приятно. И игру показали хорошую.
Lobo77
Lobo77 ответ баск (раскрыть)
вчера в 18:40
Хорошо что Кордобы не было. А то точно уж с его участием передрались бы в первом тайме.
Lobo77
Lobo77
вчера в 18:39
Дежавю. Не хватило одного гола в игре с быками до победы в турнире.
112910415
112910415
вчера в 18:32
неожиданно получилось
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:31
В чемпионате судьи костьми лягут, но вытащат «Зенит» на первое место.
Capral
Capral
вчера в 18:31
Зенит как обычно последний и это радует, на законном месте. Поздравляю ЦСКА с победой в турнире!!! Неважно, что без формальных побед, главное игра команды, а игра есть и очень привлекательная. Хотелось бы, чтобы, хотябы до конца сезона армейцы сохранили состав для борьбы... Смотрел сегодня, как Семак выставил весь свой боевой состав- против второго состава ЦСКА и всё равно в пролете. Еще и пенальти требовал, которого и в природе не было, нахал!
Если говорить по игре всех команд на турнире, то самую стабильную игру показали победители. Краснодар сверкнул однажды против Зенита, а сам Зенит, фактически ничего не показал, даже, в первом победном матче на турнире.
ЦСКА с победой и достойной игрой!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:27
Радует не только первое место ЦСКА но и последнее место Зенита
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:26
Болельщиков армейцев с первым трофеем в этом году. Дай Бог не последним!
Внесу маленькую поправочку. ЦСКА занял первое место не по разнице мячей, а по более высокой результативности.
Болейте за своих, а не против чужих!
баск
баск
вчера в 18:26, ред.
Ничего нового в игре Динамо этот матч не добавил к тому, что мы уже видели.
Кроме того, конечно, что удалось случайно победить вследствие грубого обреза
краснодарцев.

Игра в целом по-прежнему невнятна, в том числе в атаке, по-прежнему с Сергеевым
и Тюкавиным одновременно. Что-то Гусеву ещё неясно с этим тандемом.
Интересно, что же именно. Ну, он ГТ, ему видней..

По исходу матча не стоит забывать о том, что краснодарские обошлись сегодня без своего золотого фонда в лице Сперцяна и Кордобы, а без этих людей Краснодар- другая команда.

Последние минут 20 прошли при очевидном территориальном перевесе Динамо, который хоть и не влёк игрового преимущества и не конвертировал подходы в моменты, но привёл-таки к той самой ошибке соперника, которая решила исход.

Турнир завершён, коней с победой в нём, хотя такой цели, как кажется, не ставил
никто из участников, все решали локальные задачи предсезонки, более прозаические. Особенно много прозы сейчас у Динамо.
Остался завершающий сбор..
w6fyf8apmdqg
w6fyf8apmdqg
вчера в 18:26
ЦСКА - микрочемпион!
lotsman
lotsman
вчера в 18:23, ред.
Оно победило, но не дотянуло на кубок всего один гол. Обидно.)
cska1948
cska1948 ответ Alean (раскрыть)
вчера в 18:21
По факту ЦСКА с Челестини выигрывает уже второй Кубок!
