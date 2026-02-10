«Динамо» победило «Краснодар» в матче Зимнего кубка и принесло титул ЦСКА

«Динамо» победило «Краснодар» в заключительном матче Зимнего Кубка РПЛ. Единственный гол забил Маухуб на 86-й минуте.
В итоге динамовцы сравнялись по очкам с ЦСКА, но уступили трофей по разнице мячей. «Динамо» могло бы опередить ЦСКА, если бы забило еще один гол «Краснодару».
«Краснодар» мог рассчитывать на первое место в случае своей победы или ничьей.
Кроме того, конечно, что удалось случайно победить вследствие грубого обреза
краснодарцев.
Игра в целом по-прежнему невнятна, в том числе в атаке, по-прежнему с Сергеевым
и Тюкавиным одновременно. Что-то Гусеву ещё неясно с этим тандемом.
Интересно, что же именно. Ну, он ГТ, ему видней..
По исходу матча не стоит забывать о том, что краснодарские обошлись сегодня без своего золотого фонда в лице Сперцяна и Кордобы, а без этих людей Краснодар- другая команда.
Последние минут 20 прошли при очевидном территориальном перевесе Динамо, который хоть и не влёк игрового преимущества и не конвертировал подходы в моменты, но привёл-таки к той самой ошибке соперника, которая решила исход.
Турнир завершён, коней с победой в нём, хотя такой цели, как кажется, не ставил
никто из участников, все решали локальные задачи предсезонки, более прозаические. Особенно много прозы сейчас у Динамо.
Остался завершающий сбор..
Можно было как-то постараться побольше в футбол поиграть. А футбола, как такового, в плане созидания особо не увидел ни с одной ни с другой стороны. Надеюсь всем четырем командам турнир пошел на пользу в плане подготовки к сезону, а тренеры получили "пищу" для размышлений.
Ну и "ЦСКА" с победой в турнире. Правда комментаторы сказали, что у победителей данного турнира затем не совсем удачно все складывается в чемпионате после его возобновления, но думаю "армейцы" не суеверные.
Как-то так с моей колокольни.
Безусловно, всем игрокам приятно побеждать вне зависимости от статуса матча или соревнования. Но главные игры впереди. А если говорить по игре, то игра ЦСКА на этом турнире понравилась больше всех.
Понятно, что команды не готовы на сто процентов, но по турниру было видно, что армейцы на ходу и готовы лучше остальных. Поэтому и выиграли турнир.
С такой игрой ЦСКА надо побороться за чемпионство в этом сезоне. Отрыв от Краснодара и Зенита небольшой.
