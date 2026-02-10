Кроос: «Без Роналду никто бы не смотрел саудовский чемпионат»

Экс-хавбек «Реала» Тони Кроос встал на защиту своего бывшего партнёра по команде Криштиану Роналду на фоне критики, связанной с недавней забастовкой форварда в «Аль‑Насре». Немец заявил, что «без Роналду никто бы не смотрел саудовскую лигу».
Капитан сборной Португалии, как ожидается, должен вскоре завершить двухматчевую забастовку: он вернулся к тренировкам после того, как пропустил игры в знак протеста против январской трансферной кампании клуба.
По данным A Bola, Роналду ожидают на ближайший уикенд в матче с «Аль‑Фатехом», однако встречу середины недели в Лиге чемпионов АФК против «Аркадага» он пропустит.
Кроос настаивает, что присутствие португальца на поле по‑прежнему критически важно для статуса турнира:
Саудовская лига — странный феномен. До прихода Криштиану о ней никто не слышал, а теперь они не уважают человека, который вывел их на карту мира. Если Роналду уйдёт завтра, лига потеряет весь свой шарм. Без него никто бы не смотрел саудовский чемпионат.
Роналду в этом сезоне забил 17 мячей в 18 матчах лиги.
Как ни крути, именно Роналду сделал саудовский чемпионат заметным для всего мира. До его прихода лига была локальной историей, а с ним — трансляции, обсуждения, интерес болельщиков за пределами региона. Это факт, а не комплимент.
Можно по-разному относиться к его характеру или требованиям, но отрицать влияние Криштиану на статус и популярность турнира — просто нечестно. Уйдёт он — и внимание резко упадёт. Кроос сказал жёстко, но по делу.
Как ни крути, именно Роналду сделал саудовский чемпионат заметным для всего мира. До его прихода лига была локальной историей, а с ним — трансляции, обсуждения, интерес болельщиков за пределами региона. Это факт, а не комплимент.
Можно по-разному относиться к его характеру или требованиям, но отрицать влияние Криштиану на статус и популярность турнира — просто нечестно. Уйдёт он — и внимание резко упадёт. Кроос сказал жёстко, но по делу.
Ну а верблюжатники пусть подумают, кого они теряют........................................
Ну а верблюжатники пусть подумают, кого они теряют........................................