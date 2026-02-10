Кроос: «Без Роналду никто бы не смотрел саудовский чемпионат»

1770744537

вчера, 20:28

Экс-хавбек «Реала» встал на защиту своего бывшего партнёра по команде на фоне критики, связанной с недавней забастовкой форварда в «Аль‑Насре». Немец заявил, что «без Роналду никто бы не смотрел саудовскую лигу».

Капитан сборной Португалии, как ожидается, должен вскоре завершить двухматчевую забастовку: он вернулся к тренировкам после того, как пропустил игры в знак протеста против январской трансферной кампании клуба.

По данным A Bola, Роналду ожидают на ближайший уикенд в матче с «Аль‑Фатехом», однако встречу середины недели в Лиге чемпионов АФК против «Аркадага» он пропустит.

Кроос настаивает, что присутствие португальца на поле по‑прежнему критически важно для статуса турнира:

Саудовская лига — странный феномен. До прихода Криштиану о ней никто не слышал, а теперь они не уважают человека, который вывел их на карту мира. Если Роналду уйдёт завтра, лига потеряет весь свой шарм. Без него никто бы не смотрел саудовский чемпионат.

Роналду в этом сезоне забил 17 мячей в 18 матчах лиги.