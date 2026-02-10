Top.Mail.Ru
Кроос: «Без Роналду никто бы не смотрел саудовский чемпионат»

вчера, 20:28

Экс-хавбек «Реала» Тони Кроос встал на защиту своего бывшего партнёра по команде Криштиану Роналду на фоне критики, связанной с недавней забастовкой форварда в «Аль‑Насре». Немец заявил, что «без Роналду никто бы не смотрел саудовскую лигу».

Капитан сборной Португалии, как ожидается, должен вскоре завершить двухматчевую забастовку: он вернулся к тренировкам после того, как пропустил игры в знак протеста против январской трансферной кампании клуба.

По данным A Bola, Роналду ожидают на ближайший уикенд в матче с «Аль‑Фатехом», однако встречу середины недели в Лиге чемпионов АФК против «Аркадага» он пропустит.

Кроос настаивает, что присутствие португальца на поле по‑прежнему критически важно для статуса турнира:

Саудовская лига — странный феномен. До прихода Криштиану о ней никто не слышал, а теперь они не уважают человека, который вывел их на карту мира. Если Роналду уйдёт завтра, лига потеряет весь свой шарм. Без него никто бы не смотрел саудовский чемпионат.

Роналду в этом сезоне забил 17 мячей в 18 матчах лиги.

112910415
112910415
сегодня в 07:54
заслуги есть, факт ...
а без ультиматумов-то никак нельзя ?
youtomee
youtomee
сегодня в 01:08
В регионе ее как смотрели, так и будут смотреть, без Роналду и других звезд. В остальном мире вряд ли много интереса к ней прибавилось. От того, что там играет Роналду чемпионат сильным не стал. Это плюс минус уровень РПЛ.
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:44
Согласен с Вами! Я просто про ЧМ как то не подумал
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:36
до 2034 КСА будет вкладывать денег в саудовский клубный футбол.
после проведения ЧМ -2034 у саудиты новые интересы.
напомню, ЧМ 2034 пройдет в Саудовской Аравии.
Karkaz
Karkaz ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:21
А где можно почитать, что им плевать на Рона и отношение как к коню? Или это просто чьё то воображение?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:20, ред.
Кукушка хвалит петуха...Всё., конец фразы.
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:18
Я лично не сомневаюсь , что если шейхи не охладеют к своей игрушке (футболу) то скоро Вини или Усман там будут
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:12
Это всё не то, они пока еще не символы мирового футбола.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:12
и вообще, кто там не уважает Роналду?
ему все условии созданы.
скандал раздул португалец когда Аль Хилял выкупил Бензема.
саудовские клубы имеют права, каких игроков им покупать.
и разрешения от Роналду им не нужно.
его дело - выходит на поле и играть.
за это он получает зарплату.
вот и все.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:09
он найдут новую звезду.
Мо Салах.
Винисиус.
есть Бензема.
надо будет, купят Усмана Дембеле.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:07
после скандального интервью МЮ выставил кр7 из клуба.
Роналду хотел в новый европейский клуб без снижения зарплаты.
и чтоб команда была участником Лиги чемпионов.
Мендеш многим клубам предлагал своего клиента.
клубы не захотели престарелую токсичную звезду.
арабы спасли карьеру Роналду.
не будь арабов, где был бы Роналду?
кому он нужен был?
еще раз - без АРАБОВ ГДЕ БЫЛ БЫ роналду?
шейхи щедро выложили кучу денег и буквально купили португальца.
да, без Роналду мало кто из Европы стал бы смотреть саудовскую лигу.
но ему Аль Наср платит вагоны денег.
ему, и многим многим крутым игрокам, как Бензема, Мане, Фирмино, Малком и др.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:54
Не, дышло отлетело или букса сгорела Н/Х)))
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:53
В тупик загнали. :))
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:45, ред.
Согласен, на все 1000%!!!!!!! Арабы покупают футболистов как товар и неважно, кто это, главное, чтобы на них прибыль была как на нефть. Футболисты давно уже стали товаром. Обидно, да, но это менталитет СА...
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:42
Вить еще купят!!! Я там Шишу ответил и от этого никуда не деться!
Nenash
Nenash
вчера в 21:41
А когда его "статус" что-нибудь сделает для команды?.. В последнее время он больше обсуждает подписания других команд и не выделение каких то денег Насру.. Какие тебе деньги нужны, если некоторые адепты утверждают, что Насру никакие подписания не нужны. Или нужны?. Пусть уже определятся чё ему уже надо.. 🤣
Capral
Capral ответ Давронбек Алиматов (раскрыть)
вчера в 21:40
Пахтакор и Нефтчи надо было видеть в советское время!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 21:40, ред.
Шейхам плевать на Рона! Его брали как они взяли бы породистго коня или редкого верблюда!Это их сущность! Также бы они относились и к Лео или к Мбаппе! Это данность!
Давронбек Алиматов
Давронбек Алиматов
вчера в 21:39
Мы и американский футбол MLS с Месси не смотрим а тем более саудовскийичемпионат с Роналду тем более Это как играют наши Пахтакор с Нефтчи
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:37
Я его и с Роном не смотрю!))))
Абсолютно фиолетово!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 21:34
Кросс абсолютно прав. Без Рона не только смотреть но даже новости писать о саудовской лиге не будут. Все смотрят ее и обсуждают только потому что там играет Роналду. Шейхи должны ценить что у них есть такой великий игрок!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:12
АВТОРИТЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:12
Приветствую, Маэстро!!!
Думаю, он уже в пути, или, даже на подходе............................))))))))))))))))))))))))))
lazzioll
lazzioll ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:08
туда Милинкович-Савич из Лацио в свое время уходил. чисто ради этого я смотрел пару игр Аль-Хиляля. глядел как он там освоился))
Karkaz
Karkaz ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 21:06, ред.
Не смотришь, но обсуждаешь. А уйдёт Роналду, там вообще разговаривать не о чём будет. И новостей не будет на соккере о СА. Хотя там не мало звёзд, но никто не будет обсуждать Мане, Малкома, Фелиша, Митровича и др.
e43yy4naa85p
e43yy4naa85p
вчера в 21:03
Никуда не денется ихний чемпионат, был до него и будет после. Персофаны Роналду пришли вместе с ним и уйдут вместе с ним. А кто раньше не смотрел, тот и сейчас не смотрит.
Futurista
Futurista
вчера в 20:57, ред.
Щас некоторые эксперты соккера рот то Кроосу заткнут))...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:55
...Кросс - это чел с головой на 360 градусов,видящий всё и вся,
во истенне использовал выдающиеся возможности Рона на поле,отлично открывавшегося под его точечные передачи.....!
Думаю,что в авторитете Тони никто здесь не усомнится!
Когда в Анжи пришёл Роберто Карлос в Махачкале каждый день праздником был!!!
shur
shur ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:42, ред.
...а сколько в "Реале" именных сейчас ,а после его ухода уже и Реал не Реал!!!
Capral
Capral
вчера в 20:41, ред.
Ну тоже самое можно сказать и про Месси- пока он в МЛС народ будет ходить на игры. Однозначно, Роналду- феномен, в его годы иметь такую физику, плюс к тому, что играть в таком климате непросто. Например, Месси не поехал в СА и во многом потому, что климат не подходит. Таких игроков как Рон в мире единицы, их надо беречь, к ним следует относиться с большим Уважением и пониманием. Не представляю себе мировой футбол, после ухода Рона и Месси...
Ну а верблюжатники пусть подумают, кого они теряют........................................
