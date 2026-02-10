Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

Спортивный директор «Севильи» Кордон исключил возвращение Рамоса

вчера, 22:20

Спортивный директор «Севильи» Антонио Кордон заявил, что клуб не рассматривает вариант с возвращением Серхио Рамоса. Легенда «Реала» менее года назад завершил предыдущий этап в «Севилье» и в декабре покинул «Монтеррей», после чего предложил свои услуги бывшему клубу.

Рамос также участвует в переговорах о выкупе «Севильи» у текущих владельцев, параллельно стремясь вернуться как игрок. Однако Кордон отметил:

На данный момент Рамос — не что-то реальное для нас. Он не тренируется с нами и не может быть доступен для Алмейды (тренер команды — прим.), так что нет смысла его как-то оценивать. Вопрос закрыт. Мы сосредоточены на доступных игроках и резервистах из «Севильи Атлетико».

По данным СМИ, Рамос теперь ведёт переговоры с «Олимпиком» из Марселя.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Челси» тайно ведёт переговоры по форварду «Атлетико» Альваресу
09 февраля
Слухи«Манчестер Юнайтед» отказался от возможности вернуть Роналду
09 февраля
Саудовская лига хочет заменить Роналду Салахом
09 февраля
Слухи«Манчестер Юнайтед» готовит многомиллионное предложение по Тонали
09 февраля
СлухиПерес мечтает «повторить трансфер Фигу» и переманить Педри из «Барселоны»
08 февраля
Слухи«Реал» интересуется полузащитником «Ливерпуля» МакАллистером
08 февраля
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:44
вот купит всю Севилью, и с Кордоном разберётся !
shur
shur
вчера в 22:32, ред.
...теперь "Хождение по мукам " в исполнении блуждающего ,скажем
честно, уже немолодого защитника ! Спасибо за Мадрид!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 