Спортивный директор «Севильи» Кордон исключил возвращение Рамоса

1770751221

вчера, 22:20

Спортивный директор «Севильи» Антонио Кордон заявил, что клуб не рассматривает вариант с возвращением . Легенда «Реала» менее года назад завершил предыдущий этап в «Севилье» и в декабре покинул «Монтеррей», после чего предложил свои услуги бывшему клубу.

Рамос также участвует в переговорах о выкупе «Севильи» у текущих владельцев, параллельно стремясь вернуться как игрок. Однако Кордон отметил:

На данный момент Рамос — не что-то реальное для нас. Он не тренируется с нами и не может быть доступен для Алмейды (тренер команды — прим.), так что нет смысла его как-то оценивать. Вопрос закрыт. Мы сосредоточены на доступных игроках и резервистах из «Севильи Атлетико».