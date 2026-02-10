«Шанхай» Слуцкого потерял шансы на выход в плей-офф азиатской ЛЧ

1770751367

вчера, 22:22

Китайский «Шанхай Шэньхуа» дома уступил японскому «Машида 3елвия» (0:2) в матче 7-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов. Оба гола гостей на счету Юки Сомы — на 3-й минуте с пенальти и на 88-й.

Команда с 4 очками идёт предпоследней, 11-й в таблице, и потеряла шансы на выход в плей-офф.