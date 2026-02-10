Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежом

«Шанхай» Слуцкого потерял шансы на выход в плей-офф азиатской ЛЧ

вчера, 22:22

Китайский «Шанхай Шэньхуа» дома уступил японскому «Машида 3елвия» (0:2) в матче 7-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов. Оба гола гостей на счету Юки Сомы — на 3-й минуте с пенальти и на 88-й.

Команда Леонида Слуцкого с 4 очками идёт предпоследней, 11-й в таблице, и потеряла шансы на выход в плей-офф.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сафонов — самый низкооплачиваемый игрок в основе ПСЖ
07 февраля
Сорокин стал игроком китайского клуба
07 февраля
ПАОК и «Кайсериспор» обсуждают аренду Чалова
03 февраля
В «Штурме» отметили хороший уровень вратаря Худякова
03 февраля
Сафонов отбил пенальти в матче чемпионата Франции со «Страсбуром»
01 февраля
Макаров провёл первую встречу за турецкий клуб
01 февраля
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:40
выше головы не прыгнешь, так выходит
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:21
Пончик снова с треском провалился. Лч про демонстрировало его настоящий уровень.
shur
shur
вчера в 22:45
.....Японцы не на шутку "бьют" китайцев!
Хотя глаза с прищюром так похожи!
"Машида" вколотила пару!
У Слуцкого все шансы не прохожи!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 