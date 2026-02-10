Top.Mail.Ru
Александер-Арнольд хочет покинуть «Реал» из-за конфликта с Арбелоа

вчера, 22:28

Экс-защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд намерен уйти из «Реала» на фоне нарастающего напряжения в отношениях с тренером Альваро Арбелоа. В воскресном матче против «Валенсии» (2:0) игрок вышел на замену в самой концовке, заменив 21-летнего Давида Хименеса, которого тренер предпочитает ему и травмированному Дани Карвахалю. Перед этим испанские камеры запечатлели растерянное выражение Александер-Арнольда на скамейке.

По данным источников, игрок в ярости от того, что Арбелоа игнорирует его, несмотря на упорные тренировки. Тренер, сменивший Хави Алонсо в январе, почти не даёт англичанину шансов проявить себя.

Шишанутый
Шишанутый ответ shur (раскрыть)
сегодня в 16:44, ред.
Его же вроде всего за 10 лямов взяли. По нынешнем временам сущие копейки. Не кого перспективней на такие деньги не купиш. Если Реал захочет то в любой момент пере продаст его и хорошо заработает. Его стоимость на трансфермаркете 70 лямов оценевается.
shur
shur ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 14:24, ред.
...не слишком дорогое удовольствие, Я конечно реаловские пиастры не считаю, но эти деньги, можно кого нибудь по перспективнее,не так ли?!
Шишанутый
Шишанутый ответ shur (раскрыть)
сегодня в 13:02
Ну в атаке он полезен.
112910415
112910415
сегодня в 07:16
источник из пальца высасывает ... )
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:16
Трент надолго в Реале)))
и это хорошо.
y-ago
y-ago
сегодня в 00:05
Безотносительно к Тренту, которого считаю плохим приобретением - «По данным источников» — это просто сплетни. Никаких фактов, только домыслы и попытка сделать скандал из обычной тренерской ротации.
shur
shur ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 23:59
...зачем Он нам,братуха? Или ты не видишь его прогулки под луной на фланге? В Мадриде зажигать надо, а не наблюдать но пижонски!
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:48
Журналисты везде ищут конфликты... А если находят, то с удовольствием подливают масла в огонь.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:19
Это просто слухи про конфликт. Арнольд был травмирован и только недавно востанавился. Естественно не кто сразу его на 90 минут вы пускать не будет. Постепенно под водят Трента к основе. Все нормально.
shur
shur
вчера в 22:51
...скатертью дорога,Мистер Променад!!!
Groboyd
Groboyd
вчера в 22:44, ред.
Пересу проще будет Арбелоа уволить. Он за англичанином несколько лет гонялся.
