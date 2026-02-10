Александер-Арнольд хочет покинуть «Реал» из-за конфликта с Арбелоа

1770751712

вчера, 22:28

Экс-защитник «Ливерпуля» намерен уйти из «Реала» на фоне нарастающего напряжения в отношениях с тренером . В воскресном матче против «Валенсии» (2:0) игрок вышел на замену в самой концовке, заменив 21-летнего Давида Хименеса, которого тренер предпочитает ему и травмированному Дани Карвахалю. Перед этим испанские камеры запечатлели растерянное выражение Александер-Арнольда на скамейке.

По данным источников, игрок в ярости от того, что Арбелоа игнорирует его, несмотря на упорные тренировки. Тренер, сменивший Хави Алонсо в январе, почти не даёт англичанину шансов проявить себя.