Оуэн: «Начнись сезон завтра, МЮ претендовал бы на победу в чемпионате»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн считает, что его экс-команда способна побороться за чемпионство под руководством и.о. тренера Майкла Каррика. Под его началом «Юнайтед» одержал четыре победы подряд, обыграв «Манчестер Сити» и «Арсенал».
Оуэн отметил:
Сейчас они могут финишировать вторыми-третьими. Если бы новый сезон начался завтра, их нельзя было бы исключать из гонки за титул — учитывая форму МЮ, «Ливерпуля» и «Сити». Сезоны у лидеров слабые, очков для победы потребуется мало. Сейчас их точно нельзя сбрасывать со счетов.
