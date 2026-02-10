Top.Mail.Ru
Оуэн: «Начнись сезон завтра, МЮ претендовал бы на победу в чемпионате»

вчера, 22:31

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн считает, что его экс-команда способна побороться за чемпионство под руководством и.о. тренера Майкла Каррика. Под его началом «Юнайтед» одержал четыре победы подряд, обыграв «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Оуэн отметил:

Сейчас они могут финишировать вторыми-третьими. Если бы новый сезон начался завтра, их нельзя было бы исключать из гонки за титул — учитывая форму МЮ, «Ливерпуля» и «Сити». Сезоны у лидеров слабые, очков для победы потребуется мало. Сейчас их точно нельзя сбрасывать со счетов.

batog
batog ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 15:27
Вест Хэм не по зубам, однако.
112910415
112910415
сегодня в 07:13
Оуэн зря не скажет ! )
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:52
Не стоит торопиться хвалить Манчестер Юнайтед...
5c8xb6wn3zgd
5c8xb6wn3zgd
сегодня в 00:22
Удивительное преображение Юнайтед с приходом нового коуча
shur
shur
вчера в 23:05
...пока случайность, которая может перерости в закономерность,
но не спонтанно, а последовательно, на приобретённом опыте
командной игры и новшеств Тренера!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:46
Пусть сначала фаната своего постригут)
Groboyd
Groboyd
вчера в 22:45
Это так не работает.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 22:42
Оуэн, редко комментирует, но всегда в точку.
