Паненка раскритиковал «паненку» Диаса в финале КАН

вчера, 22:42

Легендарный чехословацкий футболист оценил неудачный пенальти марокканца в финале Кубка африканских наций против Сенегала. Полузащитник «Реала» мог вырвать победу на последних минутах, но провалил исполнение удара в стиле «паненка», что привело затем к поражению сборной Марокко в овертайме.

Создатель этого приёма отметил в эфире El Larguero:

Мне понадобилось два года ежедневных тренировок, чтобы исполнить такой пенальти. Я смотрел финал КАН и уверен: Браим не отрабатывал этот удар должным образом. Идея пришла спонтанно — вот почему он промахнулся.

Некоторые считают «паненку» оскорблением соперника, но Паненка возражает: