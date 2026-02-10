Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Паненка раскритиковал «паненку» Диаса в финале КАН

вчера, 22:42
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился в доп. время

Легендарный чехословацкий футболист Антонин Паненка оценил неудачный пенальти марокканца Браима Диаса в финале Кубка африканских наций против Сенегала. Полузащитник «Реала» мог вырвать победу на последних минутах, но провалил исполнение удара в стиле «паненка», что привело затем к поражению сборной Марокко в овертайме.

Создатель этого приёма отметил в эфире El Larguero:

Мне понадобилось два года ежедневных тренировок, чтобы исполнить такой пенальти. Я смотрел финал КАН и уверен: Браим не отрабатывал этот удар должным образом. Идея пришла спонтанно — вот почему он промахнулся.

Некоторые считают «паненку» оскорблением соперника, но Паненка возражает:

Не согласен. В тот момент (речь о финале Евро-76 против ФРГ — прим.) это был мой лучший шанс забить. В финале Евро ты не думаешь о насмешке. Я люблю футбол — не хотел никого унизить, просто считал это оптимальным способом отличиться.

112910415
112910415
сегодня в 07:07
не прошёл, выходит, стажировку у лицензированного коуча, диплом не получил ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:45
Как оказалось "паненка" - "паненке" рознь...)))
Capral
Capral
вчера в 22:59
Да ладно, отрабатывал он.))) Видел я, как самый обычный вратарь Прудников отразил твою паненку. Мне вообще показалось, что удар у чеха в 1976г получился случайно, а вот уже потом, возможно, когда ему понравилось, стал более внимательно изучать подобный пенальти...
Гость
