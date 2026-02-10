Паненка раскритиковал «паненку» Диаса в финале КАН

Легендарный чехословацкий футболист Антонин Паненка оценил неудачный пенальти марокканца Браима Диаса в финале Кубка африканских наций против Сенегала. Полузащитник «Реала» мог вырвать победу на последних минутах, но провалил исполнение удара в стиле «паненка», что привело затем к поражению сборной Марокко в овертайме.
Создатель этого приёма отметил в эфире El Larguero:
Мне понадобилось два года ежедневных тренировок, чтобы исполнить такой пенальти. Я смотрел финал КАН и уверен: Браим не отрабатывал этот удар должным образом. Идея пришла спонтанно — вот почему он промахнулся.
Некоторые считают «паненку» оскорблением соперника, но Паненка возражает:
Не согласен. В тот момент (речь о финале Евро-76 против ФРГ — прим.) это был мой лучший шанс забить. В финале Евро ты не думаешь о насмешке. Я люблю футбол — не хотел никого унизить, просто считал это оптимальным способом отличиться.