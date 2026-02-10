Матича дисквалифицировали на два матча Серии А за оскорбление арбитра
1770753055
Полузащитник «Сассуоло» получил двухматчевую дисквалификацию в чемпионате Италии за нецензурную брань в адрес судьи.
Сербский футболист был удалён в матче с «Интером» (0:5) за оскорбление рефери. Также Матич оштрафован на 10 тысяч евро.
["news\/1422633\/karasyov-sergey","news\/1422631\/boselli-huan-krasnodar","news\/1422630\/rostov-chzheczyan-profeshional","news\/1422629\/frank-tomas-tottenhem","news\/1422628\/zaharyan-arsen-real-sosedad","news\/1422627\/napoli-komo","news\/1422626\/vest-hem-manchester-yunayted","news\/1422624\/chelsi-lids","news\/1422623\/alvares-hulian-barselona","news\/1422622\/gvardiola-pep-manchester-siti","news\/1422621\/bonni-ang-yoan-kot-divuar","news\/1422620\/omorodion-samu-ispaniya","news\/1422619\/gattuzo-dzhennaro-italiya","news\/1422617\/markes-tomas","news\/1422616\/panenka-antonin-dias-braim","news\/1422615\/medina-hesus-atletiko-san-luis","news\/1422614\/karrik-maykl-manchester-yunayted","news\/1422613\/aleksander-arnold-trent-real","news\/1422612\/sluckiy-leonid-shanhay-shenhua","news\/1422611\/ramos-serhio-sevilya","news\/1422610\/spartak-astana","news\/1422609\/agapov-ilya-ufa","news\/1422608\/kroos-toni-al-nasr","news\/1422607\/barselona","news\/1422606\/dinamo-krasnodar","news\/1422605\/krylya-sovetov","news\/1422604\/syomin-yuriy-pari-sen-zhermen","news\/1422603\/dzhanashiya-zaza","news\/1422602\/portu-sporting","news\/1422601\/roma-kalyari"]