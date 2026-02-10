Top.Mail.Ru
Матича дисквалифицировали на два матча Серии А за оскорбление арбитра

вчера, 22:50
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло0 : 5Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Полузащитник «Сассуоло» Неманья Матич получил двухматчевую дисквалификацию в чемпионате Италии за нецензурную брань в адрес судьи.

Сербский футболист был удалён в матче с «Интером» (0:5) за оскорбление рефери. Также Матич оштрафован на 10 тысяч евро.

112910415
112910415
сегодня в 06:08
Матич наказан за мат ...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:48
Ну не любят сербы арбитров... И очень страдают из-за этого. Сначала страдают, пока не поговорят с ними, потом за то, что поговорили...
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:16
Потеря для сосулек.
