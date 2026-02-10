Гаттузо путешествует по миру, встречаясь с кандидатами в сборную Италии

1770753453

вчера, 22:57

Главный тренер сборной Италии лично встречается с потенциальными кандидатами на вызов в состав сборной Италии перед мартовским плей-офф за место на ЧМ -2026. «Скуадра Адзурра» 26 марта примет Северную Ирландию в Бергамо, а в случае успеха сыграет в финале с Уэльсом или Боснией и Герцеговиной.

Из-за плотного графика Серии А итальянская команда не смогла организовать в начале года сбор в Коверчано. Поэтому Гаттузо решил лично объехать всех потенциальных кандидатов в сборную и провести с ними частные беседы.

Сообщается, что Гаттузо уже встречался с Матео Ретеги (играет в Саудовской Аравии), Марко Верратти (Катар) и в Англии с Риккардо Калафьори, Федерико Кьезой, Джанлуиджи Доннаруммой, Майклом Кайоде, Николо Савоной, Сандро Тонали, Дестини Удоджи и Гульельмо Викарио. На днях Гаттузо ужинал в Милане с игроками «Ювентуса», «Интера», «Милана», «Болоньи» и «Фиорентины». В пятницу он посетил Бергамо, а затем Рим и Неаполь, в понедельник провел встречу с Элией Каприле и Марко Палестрой после матча «Кальяри» — «Лечче».