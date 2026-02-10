Гаттузо путешествует по миру, встречаясь с кандидатами в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо лично встречается с потенциальными кандидатами на вызов в состав сборной Италии перед мартовским плей-офф за место на ЧМ-2026. «Скуадра Адзурра» 26 марта примет Северную Ирландию в Бергамо, а в случае успеха сыграет в финале с Уэльсом или Боснией и Герцеговиной.
Из-за плотного графика Серии А итальянская команда не смогла организовать в начале года сбор в Коверчано. Поэтому Гаттузо решил лично объехать всех потенциальных кандидатов в сборную и провести с ними частные беседы.
Сообщается, что Гаттузо уже встречался с Матео Ретеги (играет в Саудовской Аравии), Марко Верратти (Катар) и в Англии с Риккардо Калафьори, Федерико Кьезой, Джанлуиджи Доннаруммой, Майклом Кайоде, Николо Савоной, Сандро Тонали, Дестини Удоджи и Гульельмо Викарио. На днях Гаттузо ужинал в Милане с игроками «Ювентуса», «Интера», «Милана», «Болоньи» и «Фиорентины». В пятницу он посетил Бергамо, а затем Рим и Неаполь, в понедельник провел встречу с Элией Каприле и Марко Палестрой после матча «Кальяри» — «Лечче».
посмотрит,себя покажет, отдохнет, раслабится, пофоткается!!!
интересный вид подготовки ! )
да, есть Доннарумма, Бастони, Барелла, Тонали.
на этом все…
нужен был просто жесткий тренер, который не будет ставить красивый футбол, а просто заставлять их всех пахать. а там уже как повезет…
кроме Гаттузо, других вариантов не видно.
3 ЧМ могут пропустит, если не пройдут стыки.
