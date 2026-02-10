Top.Mail.Ru
Гаттузо путешествует по миру, встречаясь с кандидатами в сборную Италии

вчера, 22:57

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо лично встречается с потенциальными кандидатами на вызов в состав сборной Италии перед мартовским плей-офф за место на ЧМ-2026. «Скуадра Адзурра» 26 марта примет Северную Ирландию в Бергамо, а в случае успеха сыграет в финале с Уэльсом или Боснией и Герцеговиной.

Из-за плотного графика Серии А итальянская команда не смогла организовать в начале года сбор в Коверчано. Поэтому Гаттузо решил лично объехать всех потенциальных кандидатов в сборную и провести с ними частные беседы.

Сообщается, что Гаттузо уже встречался с Матео Ретеги (играет в Саудовской Аравии), Марко Верратти (Катар) и в Англии с Риккардо Калафьори, Федерико Кьезой, Джанлуиджи Доннаруммой, Майклом Кайоде, Николо Савоной, Сандро Тонали, Дестини Удоджи и Гульельмо Викарио. На днях Гаттузо ужинал в Милане с игроками «Ювентуса», «Интера», «Милана», «Болоньи» и «Фиорентины». В пятницу он посетил Бергамо, а затем Рим и Неаполь, в понедельник провел встречу с Элией Каприле и Марко Палестрой после матча «Кальяри» — «Лечче».

shur
shur
сегодня в 09:34
...первый раз заграницей Я побывал тоже где то под пятьдесят! Мир
посмотрит,себя покажет, отдохнет, раслабится, пофоткается!!!
nu4gd5mjwfza
nu4gd5mjwfza
сегодня в 06:39
Вот, правильный подход - путешествовать за казенный счет.
112910415
112910415
сегодня в 06:05
ужинал с игроками ?
интересный вид подготовки ! )
Groboyd
Groboyd ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:21
А как же Димарко, Калафьори? Это разве не игроки высокого уровня?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 00:08
сейчас у итальянцев очень слабый состав игроков, это если объективно.
да, есть Доннарумма, Бастони, Барелла, Тонали.
на этом все…
нужен был просто жесткий тренер, который не будет ставить красивый футбол, а просто заставлять их всех пахать. а там уже как повезет…
кроме Гаттузо, других вариантов не видно.
3 ЧМ могут пропустит, если не пройдут стыки.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:02
Гаттузо как пранк, который вышел из под контроля.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:42
Этот странный человек до сих пор тренер сборной Италии 🇮🇹? Мало того, путешествует за казённый счёт.
Гость
