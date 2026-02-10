Top.Mail.Ru
Гвардиола о Хусанове: «Не Шекспир в английском, но он очень умён»

вчера, 23:18

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о прогрессе узбекского защитника Абдукодира Хусанова на поле и его адаптации в Англии.

Гвардиола сказал:

Он не говорит на английском как Шекспир, но становится всё лучше и лучше! Он понимает наши требования и с каждым разом добивается прогресса. Очень умён. Я думал, что его физическая мощь и скорость не оставляют места для мыслей, но это не так — он всегда принимает правильные решения.

Хусанов невероятно быстр. Обычно такие физически одаренные игроки не используют голову, но у него есть и то, и другое. Поэтому он растёт. Он открыт для обучения, и я думаю, что в его лице «Сити» обрёл центрального защитника на годы вперед.

FRZZ
FRZZ
сегодня в 11:45
Молодец! Я всегда верил в него.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 06:36
Уильямкодир теперь будет
112910415
112910415
сегодня в 05:53
должны быть радости у тренера !
adekvat
adekvat
сегодня в 05:47
Хусанов о Гвардиоле: он не Навои узбекский не знает, но надеюсь скоро выучит.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:08
Пеп ответил изысканно)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:16, ред.
...Я видел его глаза, его состояние в момент замены! Трудно передать всю сопряженность момента, Он был готов на всё,кроме присесть на лавку ,ради любимой Команды, браво Абдукодир!!!
(....с Ливером!)
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:40
+10000000000000000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista
вчера в 23:31
"А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?"...
Гость
