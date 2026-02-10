Гвардиола о Хусанове: «Не Шекспир в английском, но он очень умён»

Наставник «Манчестер Сити» рассказал о прогрессе узбекского защитника на поле и его адаптации в Англии.

Гвардиола сказал:

Он не говорит на английском как Шекспир, но становится всё лучше и лучше! Он понимает наши требования и с каждым разом добивается прогресса. Очень умён. Я думал, что его физическая мощь и скорость не оставляют места для мыслей, но это не так — он всегда принимает правильные решения.

Хусанов невероятно быстр. Обычно такие физически одаренные игроки не используют голову, но у него есть и то, и другое. Поэтому он растёт. Он открыт для обучения, и я думаю, что в его лице «Сити» обрёл центрального защитника на годы вперед.