Хулиан Альварес может сыграть важную роль в выборах главы «Барселоны»

вчера, 23:28

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес может стать одним из ключевых факторов на выборах президента «Барселоны» 15 марта. Конкуренты нынешнего главы «блаугранас» Жоана Лапорты ищут способы привлечь голоса членов клуба.

Так, Marca сообщает, что один из претендентов уже связался с представителями Альвареса, чтобы обсудить его возможный трансфер летом.

«Барселоне» летом понадобится новый форвард в свете вероятного ухода Роберта Левандовского, поэтому вероятный трансфер Альвареса может стать весомым аргументом в руках претендентов на пост президента «Барсы».

Все комментарии
Акын
Акын ответ AleS (раскрыть)
сегодня в 15:03
Вилья радуется что у него рост 175
AleS
AleS
сегодня в 11:27
Зачем им этот карланчик 170 см роста вместо Левандовски ?
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:26
Зачем он им вообще? Сезон в Ла Лиге пока проваливает аргентинец
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:43
Лапорта победит, он заранее всё рассчитал.
112910415
112910415
сегодня в 05:48
дело обещает быть интересным
zspx9sm625p8
zspx9sm625p8
сегодня в 05:48
Такой форвард пригодился бы Барселоне
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ SLFenix (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 01:28
    Colchoneros
    Colchoneros ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 00:38
    Он вообще не думает!
    Colchoneros
    Colchoneros
    сегодня в 00:37
    Короче матрасники будут решать кто будет президентом Барселоны!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 00:11
    только Лапорта.
    да, были косяки, особенно по Нико Уильямс и Камп Ноу.
    но при нем дела стали намного лучше.
    shur
    shur
    сегодня в 00:02
    ...хороший нап ! Что Симеоне себе думает ?
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 23:42
    Главное чтобы деньги были на приобретение
    Гость
