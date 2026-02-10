Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес может стать одним из ключевых факторов на выборах президента «Барселоны» 15 марта. Конкуренты нынешнего главы «блаугранас» Жоана Лапорты ищут способы привлечь голоса членов клуба.
Так, Marca сообщает, что один из претендентов уже связался с представителями Альвареса, чтобы обсудить его возможный трансфер летом.
«Барселоне» летом понадобится новый форвард в свете вероятного ухода Роберта Левандовского, поэтому вероятный трансфер Альвареса может стать весомым аргументом в руках претендентов на пост президента «Барсы».
и в свое время перец выручил Лапорта.
у Реала есть куча денег, например, на собственный телеканал.
а РМТВ из каждой дырки расскажет преданным фанатам Реала, что причина всех неудач кородевского клуба - это исключительно судьи, если бы не они, то, видимо, не теряли бы очки с аутсайдерами и не влетали Барсе на Сантьяго Бернабеу.
в этой жизни все не так уж плохо, если вы не объект хейта реалмадридТВ.
смотреть, конечно, можно на свой страх и риск. но это же бесплатно.
но токсичность будет проступать через экран. да, бесплатно.
при том канал тратит на ролики миллионы, и агрессивно отрабатывает повестку.
а вот главные лицедеи клубного телеканала по манипулирования общественным мнением и пропаганды.
и в свое время перец выручил Лапорта.
у Реала есть куча денег, например, на собственный телеканал.
а РМТВ из каждой дырки расскажет преданным фанатам Реала, что причина всех неудач кородевского клуба - это исключительно судьи, если бы не они, то, видимо, не теряли бы очки с аутсайдерами и не влетали Барсе на Сантьяго Бернабеу.
в этой жизни все не так уж плохо, если вы не объект хейта реалмадридТВ.
смотреть, конечно, можно на свой страх и риск. но это же бесплатно.
но токсичность будет проступать через экран. да, бесплатно.
при том канал тратит на ролики миллионы, и агрессивно отрабатывает повестку.
а вот главные лицедеи клубного телеканала по манипулирования общественным мнением и пропаганды.
да, были косяки, особенно по Нико Уильямс и Камп Ноу.
но при нем дела стали намного лучше.
да, были косяки, особенно по Нико Уильямс и Камп Ноу.
но при нем дела стали намного лучше.