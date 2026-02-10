Хулиан Альварес может сыграть важную роль в выборах главы «Барселоны»

1770755299

вчера, 23:28

Нападающий «Атлетико» может стать одним из ключевых факторов на выборах президента «Барселоны» 15 марта. Конкуренты нынешнего главы «блаугранас» Жоана Лапорты ищут способы привлечь голоса членов клуба.

Так, Marca сообщает, что один из претендентов уже связался с представителями Альвареса, чтобы обсудить его возможный трансфер летом.

«Барселоне» летом понадобится новый форвард в свете вероятного ухода Роберта Левандовского, поэтому вероятный трансфер Альвареса может стать весомым аргументом в руках претендентов на пост президента «Барсы».