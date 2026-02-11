Top.Mail.Ru
«Манчестер Юнайтед» спасся в концовке матча против «Вест Хэма»

сегодня, 01:10
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

В матче 26-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Голом у хозяев отметился Соучек (50'). За гостей забил Шешко (90+6').

По итогам встречи «Вест Хэм» имеет 24 очка (18-е место), у гостей — 45 очков (4-е место). «Юнайтед» впервые не победил после назначения Майкла Каррика и прервал 4-матчевую победную серию.

В следующем матче «Вест Хэм» сыграет 21 февраля, соперником будет «Борнмут». «Манчестер Юнайтед» проведет следующий матч 23 февраля (соперник — «Эвертон»).

Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 13:10
+10000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lobsterdam
lobsterdam ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:43
Ну да, там Мойес - известный физрук и автобусник - давно зубы точит на МЮ, т.к. не справился в 2013 году...
lobsterdam
lobsterdam ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 12:41
Скорее Кукурейя свои лохмотья оболванит
lobsterdam
lobsterdam ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 12:39
Заслужил? Ну, это вряд ли! Парковать автобус много ума не надо, впрочем с таким слабым составом у Нуну и выхода-то другого нет! Встали в каре, потом какой-нибудь Боуэн или Траоре уйдут в побег, забьют и снова в тину, тактика известная и вполне понятная, иногда прокатывает!
lobsterdam
lobsterdam ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 12:35
Не соглашусь, этот кадр НИКОГДА не играл гениально! Сколько он уже торчит в МЮ, но прогресса не видно! Если не ошибаюсь, еще со времен Жозе...после которого его, к сожалению, безуспешно пытались сплавить хоть куда-нибудь, но он никому и даром не сдался!
shur
shur ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 09:26, ред.
...Опять беззубая игра!
Опять покой нам только снится!
Опять все те,кто нравились вчера!
Не могут ничего добиться!
Не выдержим, ребятушки урон!
Коль Эвертону тоже, пойдёте на поклон!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:51
Сильных МЮ обыгрывает, со слабыми - буксует.
zxr6hju7pmqw
zxr6hju7pmqw
сегодня в 08:34
Не дотянули маленько молотобойцы, очки у них на вес золота
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:01
Вест Хем на грани вылета, уперся не по-детски.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:57
Вест Хэм заслужил три очка, а получил только одно...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:41
Новая эмблема мю
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:13
До игры казалось что молотки не проиграют
112910415
112910415
сегодня в 05:23
спаслись - и молодцы !
Ice van Reed
Ice van Reed ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 01:49, ред.
Нужно болеть за клуб, команды там разные и тренера, как подходы, но никто не должен быть выше Клуба ни тренер, ни игроки, ни болельщики и даже ни владельцы, только симбиоз приводит результату и нужной медийке!
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 01:45, ред.
Вот от и до согласен.

Даже если МЮ будет набирать очки, как в последнее время (4 победы и ничья в 5 матчах), то пусть этот Фрэнк не будет стричься, пока голова не отвалится. Главное, чтобы команда очки набирала регулярно
Ice van Reed
Ice van Reed ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 01:42
МЮ не Парикмахерская очередная Шурыгина только в штанах, Гринвуда отменили за насилие, потом отпустили, а дело так небыло сфабриковано,, а потом насильник женился и сделали ребёнка, дело шурыгиной живёт, хайп пока кто-то чего-то помнит
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:38
Матеус Кунья:

«Иногда кажется, что людей больше волнует стрижка после пяти побед, чем сами 15 очков.

А мне важны именно 15 очков. На стрижку мне всё равно. Мы порой говорим об этом, но это не наша мотивация. Мы не видим в этом ничего крутого.

Никто не хочет одержать пять побед подряд – или даже больше – сильнее нас.

Но я думаю, это давление из-за причёски немного скрывает то, насколько хорош наш сезон. Четыре победы и ничья. Три победы и две ничьи. В этой лиге непросто выиграть пять матчей кряду, пока это удавалось лишь считанным клубам».

это с прошлого матча высказывание
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 01:35
Вот даже уверен, что из-за него сегодня была дополнительная психологическая нагрузка, которая тоже сказалась
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 01:34
Уже пистрят
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:33
хороший матч. немного приземлили МЮ, что есть хорошо.
посмотрим, что придумает Кэррик против Эвертона.
тоже выезд обещает непростым быть.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 01:30
Он уже достал не только болельщиков своим хайпом, но и игроков тоже!
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 01:27, ред.
И сейчас весь интернет будет снова писать про этого парня, который не постригся, и еще минимум 5 недель придется его видеть в ленте...

По игре - вот и снова всплыла проблема с глубиной состава и с физикой игроков. Мбемо, Кунья, Шоу, даже Бруну - было видно, что им просто не хватает банально свежести. Страшно представить, что будет в следующем сезоне, если МЮ выйдет в еврокубки и придется регулярно играть по два раза в неделю...

Ну и отдельно отмечу парадокс по имени Диого Далот. Его выпускать, как играть в русскую рулетку: то играет гениально, то хуже пацанов со двора, как сегодня.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:15
Хороший гол Шешко.
Жаль ВХ.
