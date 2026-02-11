«Манчестер Юнайтед» спасся в концовке матча против «Вест Хэма»

В матче 26-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Голом у хозяев отметился Соучек (50'). За гостей забил Шешко (90+6').
По итогам встречи «Вест Хэм» имеет 24 очка (18-е место), у гостей — 45 очков (4-е место). «Юнайтед» впервые не победил после назначения Майкла Каррика и прервал 4-матчевую победную серию.
В следующем матче «Вест Хэм» сыграет 21 февраля, соперником будет «Борнмут». «Манчестер Юнайтед» проведет следующий матч 23 февраля (соперник — «Эвертон»).
По игре - вот и снова всплыла проблема с глубиной состава и с физикой игроков. Мбемо, Кунья, Шоу, даже Бруну - было видно, что им просто не хватает банально свежести. Страшно представить, что будет в следующем сезоне, если МЮ выйдет в еврокубки и придется регулярно играть по два раза в неделю...
Ну и отдельно отмечу парадокс по имени Диого Далот. Его выпускать, как играть в русскую рулетку: то играет гениально, то хуже пацанов со двора, как сегодня.
Даже если МЮ будет набирать очки, как в последнее время (4 победы и ничья в 5 матчах), то пусть этот Фрэнк не будет стричься, пока голова не отвалится. Главное, чтобы команда очки набирала регулярно
