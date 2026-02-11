Top.Mail.Ru
Стало известно, когда Захарян приступит к тренировкам с «Реалом Сосьедад»

вчера, 12:37

Пресс-атташе испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате сообщил, что российский полузащитник Арсен Захарян приступит к тренировкам с командой на поле в четверг.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что у Захаряна было небольшое механическое повреждение мышцы, которое привело к микронадрыву.

«Арсен начнет работать с командой на поле в четверг. Чтобы вернуться в заявку, ему необходимо как минимум еще неделю провести без каких-либо осложнений после травмы», — сказал Мундуате.

22-летний полузащитник является игроком «Реала Сосьедад» с лета 2023 года и в текущем сезоне провел 16 матчей в различных турнирах, отметившись 1 голом.

Реал Сосьедад  Захарян Арсен
Источник: itar-tass.com Фото: Соцсети ФК «Реал Сосьедад»
баск
баск ответ Lobo77 (раскрыть)
вчера в 20:30, ред.
Ну, не совсем так всё же..
Он хорошо забивал за молодёжку и Динамо-2, много привлекался в сборные разных возрастов от U16 до U19, провёл за эти сборные более 50 матчей и тоже там забивал немало.

А вот потом да, его начали привлекать в Динамо к главной команде и него обнаружились явный недостаток спортивной злости и много страха- берёг ноги, не добегал, недобарывался, уходил от остроты, ну и списали его, вполне заслуженно.

Он поиграл ещё где-то у нас и вскоре и уехал в Барракальдо, где пылил за несколько сотен еврюх/мес. Но потом малость выпрямился, дальше Ибица, Леонеса, теперь вот Кордоба, для него это уже маленькая победа- не бросил ведь,
а если вдруг ещё с этой Кордовой в ЛаЛигу просочится, совсем будет хорошо..) Хотя финиш карьеры, конечно, не за горами уже..
Lobo77
Lobo77 ответ баск (раскрыть)
вчера в 19:44
Обольский?
Удачи ему конечно. Хотя уже почти тридцать как расти непонятно. Честно говоря совсем он не впечатлял как игрок. Вообще никак.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:41
До 29 года можно и вылечится...
баск
баск
вчера в 17:20
Карьера Арсена в РС всё больше смахивает на карьеру Кокорина в Фиорентине..)

Уже даже Дава Захарян, пару лет назад радостно слепивший канал в телеге специально под брата, почти перестал писать обновления, ему всё более неловко каждый раз излагать суть повреждений Арсена и обещать скорое восстановление.

Грустно конечно будет, если в конечном итоге выяснится, что Арсенчик уехал не в футбол играть, а просто уехал- такие настроения среди выпускников динамовской академии иногда попадаются..

Так, в 21 году уехал в НьюЙоркРБ Тима Тимченко, но из академии этого клуба вскоре выбыл и сейчас следы его навскидку не отыскиваются.
Прошлой зимой также в Штаты уехал Дима Ерофеев на контракт в СанАнтонио,
но играет мало и перспектива непонятна.

Буквально на днях отправился в Тоскану и заключил контракт со скромненьким клубом Ливорно игрок Динамо-2 Никита Щепёткин..
Пока только Коля Обольский, начав с нехилого подвала (Барракальдо), добрался до Кордовы и борется в её составе за проход в ЛаЛигу..
112910415
112910415
вчера в 16:45
берегите парня, не выпускайте ! )
stanichnik
stanichnik ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 16:40, ред.
Доброго здоровья, adekvat.
В сборной сейчас на его позиции итак тесно.
adekvat
adekvat
вчера в 16:32
И все равно Валера в сборную вызовет.
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 16:05
Правильный вопрос.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:01
Не пойму, почему РС все это терпит?
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:27
Пора парню на Кипр к Кокорину! Он ему там шезлонг поможет арендовать!)))))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 15:05
Не, ну шутки шутками, а это- ШЕДЕВРАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я считаю, надо срочно обратить внимание!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Санёк, как всегда- БЛИСТАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:36, ред.
....Арсен с Валерою дружил!
И Карпин дружбой дорожил!
Где мог,как мог Арсена защищал!
Здоровья мальчику желал!
Проходит год за годом срок,
Санбат Арсена уволок!
Но есть в истории беда!
Боязнь на травмы - навсегда !!!
Вернётся в строй теперь когда!
Он сам не ведует,пока!!! Доброго денёчка!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:26, ред.
Светлые пример незабвенного Коко, который тоже доил Фиорентину, не играя и гордясь травмами
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:22
Добра Иван! Точно))) Бандитские пули изрешетили меня всего)))
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:12
Приветствую, Володя!!!
Дружище- это ГЕНИАЛЬНО- точно в девятку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Володя, повеселил от души!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Просто Красавчик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+100000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stanichnik
stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:12
Доброго Здоровья, Володя!
А мне на ум приходит другая советская комедия "Старики-разбойники", где герой фильма в роли Буркова ходил вечно перебинтованный. :))
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:10
Я конечно не знаю всех условий его личного контракта, но складывается впечатление, что с некоторых пор клуб сам заинтересован постоянно держать Захаряна в лазарете, получая страховку в качестве компенсации за потраченные на него деньги.
Болейте за своих, а не против чужих!
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:08
Добра Виктор! По поводу твоих слов про больничный мне вспомнился фрагмент с незабвенным Евстигнеевым))) Вспомнил и поржал)))
lazzioll
lazzioll
вчера в 13:58
может есть параллельно какая паралимпийская Примера??? отдайте его туда где все болезные - пусть там феерит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:53
Давно безразлично, что с Захаряном... У игрока нет чести и мотивации играть футбол. Сосьедад сам разберётся с ним. Тренер уже сказал что ему не нужен такой игрок. Конец.
Capral
Capral
вчера в 13:39, ред.
Я вот только думаю: неужели руководству клуба не стыдно, каждый раз давать новую инфу про здоровье этого юного карьериста, который, откровенно смеётся над всеми? Ну ладно еще можно понять игрок уровня Ямаля- с яркой перспективой, огромным талантом, в этом случае можно потерпеть, лечить и тп.

Но это сокровище, уже даже предложить кому нибудь просто стыдно- никто не купит, всё, он себя окончательно дискредитировал. Язык не учит, филонит, покупает себе больничные, на футбол окончательно забил. Ну и, что дальше? А дальше, как в известном анекдоте- "яйца не пускают".

А ведь я предупреждал, и оказался прав.)))
shlomo
shlomo
вчера в 13:33
Похоже в этом сезоне он уже не выйдет в основе....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:32
А к марту на больничный......
Когда уже он играть начнет?
u3yg6aq7xpwf
u3yg6aq7xpwf
вчера в 13:32
Уже становится не смешно, а стрёмно за такого игрока
8e7mw6y8xtv3
8e7mw6y8xtv3
вчера в 13:31
Похоже нужно готовится к новости, что его выставят на продажу....
afnpv5q33vsq
afnpv5q33vsq
вчера в 13:28
Наверняка уже пожалели, что его купили.
v4veev99hkzw
v4veev99hkzw
вчера в 13:27
Теперь еще место в основном составе придется заслужить.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:26
Похоже он такой же травмоопасный, как и Черышев.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:23, ред.
Четверг- Пресс-атташе испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате сообщил, что российский полузащитник Арсен Захарян , вставая с кровати получил новое механическое повреждение)))))
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:20
У меня нет слов по этому поводу)))
