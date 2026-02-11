Стало известно, когда Захарян приступит к тренировкам с «Реалом Сосьедад»

Пресс-атташе испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате сообщил, что российский полузащитник Арсен Захарян приступит к тренировкам с командой на поле в четверг.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что у Захаряна было небольшое механическое повреждение мышцы, которое привело к микронадрыву.
«Арсен начнет работать с командой на поле в четверг. Чтобы вернуться в заявку, ему необходимо как минимум еще неделю провести без каких-либо осложнений после травмы», — сказал Мундуате.
22-летний полузащитник является игроком «Реала Сосьедад» с лета 2023 года и в текущем сезоне провел 16 матчей в различных турнирах, отметившись 1 голом.
Но это сокровище, уже даже предложить кому нибудь просто стыдно- никто не купит, всё, он себя окончательно дискредитировал. Язык не учит, филонит, покупает себе больничные, на футбол окончательно забил. Ну и, что дальше? А дальше, как в известном анекдоте- "яйца не пускают".
А ведь я предупреждал, и оказался прав.)))
Но это сокровище, уже даже предложить кому нибудь просто стыдно- никто не купит, всё, он себя окончательно дискредитировал. Язык не учит, филонит, покупает себе больничные, на футбол окончательно забил. Ну и, что дальше? А дальше, как в известном анекдоте- "яйца не пускают".
А ведь я предупреждал, и оказался прав.)))
Уже даже Дава Захарян, пару лет назад радостно слепивший канал в телеге специально под брата, почти перестал писать обновления, ему всё более неловко каждый раз излагать суть повреждений Арсена и обещать скорое восстановление.
Грустно конечно будет, если в конечном итоге выяснится, что Арсенчик уехал не в футбол играть, а просто уехал- такие настроения среди выпускников динамовской академии иногда попадаются..
Так, в 21 году уехал в НьюЙоркРБ Тима Тимченко, но из академии этого клуба вскоре выбыл и сейчас следы его навскидку не отыскиваются.
Прошлой зимой также в Штаты уехал Дима Ерофеев на контракт в СанАнтонио,
но играет мало и перспектива непонятна.
Буквально на днях отправился в Тоскану и заключил контракт со скромненьким клубом Ливорно игрок Динамо-2 Никита Щепёткин..
Пока только Коля Обольский, начав с нехилого подвала (Барракальдо), добрался до Кордовы и борется в её составе за проход в ЛаЛигу..
Уже даже Дава Захарян, пару лет назад радостно слепивший канал в телеге специально под брата, почти перестал писать обновления, ему всё более неловко каждый раз излагать суть повреждений Арсена и обещать скорое восстановление.
Грустно конечно будет, если в конечном итоге выяснится, что Арсенчик уехал не в футбол играть, а просто уехал- такие настроения среди выпускников динамовской академии иногда попадаются..
Так, в 21 году уехал в НьюЙоркРБ Тима Тимченко, но из академии этого клуба вскоре выбыл и сейчас следы его навскидку не отыскиваются.
Прошлой зимой также в Штаты уехал Дима Ерофеев на контракт в СанАнтонио,
но играет мало и перспектива непонятна.
Буквально на днях отправился в Тоскану и заключил контракт со скромненьким клубом Ливорно игрок Динамо-2 Никита Щепёткин..
Пока только Коля Обольский, начав с нехилого подвала (Барракальдо), добрался до Кордовы и борется в её составе за проход в ЛаЛигу..