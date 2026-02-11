Стало известно, когда Захарян приступит к тренировкам с «Реалом Сосьедад»

1770802665

вчера, 12:37

Пресс-атташе испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате сообщил, что российский полузащитник приступит к тренировкам с командой на поле в четверг.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что у Захаряна было небольшое механическое повреждение мышцы, которое привело к микронадрыву.

«Арсен начнет работать с командой на поле в четверг. Чтобы вернуться в заявку, ему необходимо как минимум еще неделю провести без каких-либо осложнений после травмы», — сказал Мундуате.

22-летний полузащитник является игроком «Реала Сосьедад» с лета 2023 года и в текущем сезоне провел 16 матчей в различных турнирах, отметившись 1 голом.