«Ростов» и «Чжэнцзян» устроили массовую драку в товарищеском матче
Игра между «Ростовом» и китайским «Чжэнцзяном» была досрочно остановлена из-за потасовки игроков в первом тайме. Пресс-служба «Ростова» сообщила, что команда в итоге вместо игры проведет тренировку.
9 февраля подобный инцидент произошёл на сборах в Турции между «Крыльями Советов» и «КАМАЗом» — тот матч тоже не возобновили.
После первой части РПЛ «Ростов» идёт 11-м с 21 очком в 18 играх.
Подробностей пока нигде нет, а на видео ростовчанин Тимур Сулейманов в игровом моменте оттесняя соперника от мяча, чуть не уронил того на газон. Судья жестом указал на нарушение со стороны нашего игрока. Тимур поднял мяч и протянул его китайцу, тот что-то ответил, нашему не понравилось и он толкнул соперника. Как обычно стали толкаться и разнимать друг друга. Потом высыпали все остальные и запасные и персонал. Потолкались немного и через пять минут китайцы дружно покинули поле. Это из того что удалось увидеть в ростовских роликах без озвучки.
