«Ростов» и «Чжэнцзян» устроили массовую драку в товарищеском матче

вчера, 17:29

Игра между «Ростовом» и китайским «Чжэнцзяном» была досрочно остановлена из-за потасовки игроков в первом тайме. Пресс-служба «Ростова» сообщила, что команда в итоге вместо игры проведет тренировку.

9 февраля подобный инцидент произошёл на сборах в Турции между «Крыльями Советов» и «КАМАЗом» — тот матч тоже не возобновили.