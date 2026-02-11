Top.Mail.Ru
«Ростов» и «Чжэнцзян» устроили массовую драку в товарищеском матче

вчера, 17:29

Игра между «Ростовом» и китайским «Чжэнцзяном» была досрочно остановлена из-за потасовки игроков в первом тайме. Пресс-служба «Ростова» сообщила, что команда в итоге вместо игры проведет тренировку.

9 февраля подобный инцидент произошёл на сборах в Турции между «Крыльями Советов» и «КАМАЗом» — тот матч тоже не возобновили.

После первой части РПЛ «Ростов» идёт 11-м с 21 очком в 18 играх.

chromage
chromage
сегодня в 07:56
Посмотрел. Ну дракой уж не назвать. Потолкали друг друга.
25qrcbnnregs
25qrcbnnregs
вчера в 23:23
Маленько потолкались и это назвали дракой
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:31
"Пресс-служба «Ростова» сообщила, что команда в итоге вместо игры проведет тренировку".... по "рукопашке"...)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:30, ред.
Доброго Здоровья, sihafazotron!
Подробностей пока нигде нет, а на видео ростовчанин Тимур Сулейманов в игровом моменте оттесняя соперника от мяча, чуть не уронил того на газон. Судья жестом указал на нарушение со стороны нашего игрока. Тимур поднял мяч и протянул его китайцу, тот что-то ответил, нашему не понравилось и он толкнул соперника. Как обычно стали толкаться и разнимать друг друга. Потом высыпали все остальные и запасные и персонал. Потолкались немного и через пять минут китайцы дружно покинули поле. Это из того что удалось увидеть в ростовских роликах без озвучки.
Болейте за своих. а не против чужих!
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 19:16
Так а кто победил то? Или победила Дружба?
112910415
112910415
вчера в 19:02
подрались по-товарищески ... это нормально ! )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:58
Заядлые противники, непримиримые соперники, фанаты клубов ненавидят друг друга....
Или что все же случилось??
wdzh84xnh4k9
wdzh84xnh4k9
вчера в 18:37
Кио хоть победил по очкам?
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 18:36
Ничему жизнь не учит!
a-league
a-league
вчера в 18:28
Ну так на то он и товарищеский
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:25
Как в преферансе - мизера ходят парами...
