«Краснодар» оформил переход Боселли
Форвард «Пари НН» присоединился к «Краснодару», сообщила пресс-служба клуба. 26-летний уругваец подписал контракт до июня 2028 года.
С 2023-го за «Пари НН» он провёл 75 матчей (24 гола + 4 ассиста). Ранее играл за «Атлетико Паранаэнсе», «Америку», «Жил Висенте», «Тонделу», «Кадис» и «Дефенсор».
«Краснодар» после первой части РПЛ набрал 40 очков в 18 играх и лидирует в таблице.
А там посмотрят продлевать дальше или расставаться полюбовно без всяких стрессовых ситуаций. И на фоне слухов о том, что Кордоба собрался перебраться в Европу, о чём он с горяча заявил после матча с ЦСКА, где его удалили с поля, уругваец вполне может заменить горячего колумбийского парня.
Болейте за своих, а не против чужих
Как у него пойдет в "Краснодаре" вопрос риторический. В принципе наверное с практически любым новичком в клубе РПЛ, как в истории про возможность встретить динозавра на улице. Либо встретишь, либо нет, а тут либо придется ко двору и заиграет, либо нет.
Плюс, что вопрос адаптации отпадает. По меркам РПЛ игрок не плохой, скорость, дриблинг, но индивидуалист, регулярно условно тянул одеяло на себя, хотя в Нижнем возможно у него особо других вариантов и не было. Скорее всего взяли как это говорится для глубины состава с учетом ухода Перрена.
Ну а как его Мусаев встроит в игру "Краснодара" после возобновления чемпионата видно будет. Глядишь может выиграет конкуренцию и будет в основе играть. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
А с кем же останется ПАРИ? Боселли был единственным светлым и думающим пятном команды, её мотором, без него, распадется вся система игры нижегородцев. Признаться, не ожидал, что Боселли обратит на себя внимание краснодарцев, но уж если так случилось, пожелаю ему Удачи, в новом коллективе!!!
