«Краснодар» оформил переход Боселли

вчера, 17:41

Форвард «Пари НН» присоединился к «Краснодару», сообщила пресс-служба клуба. 26-летний уругваец подписал контракт до июня 2028 года.

С 2023-го за «Пари НН» он провёл 75 матчей (24 гола + 4 ассиста). Ранее играл за «Атлетико Паранаэнсе», «Америку», «Жил Висенте», «Тонделу», «Кадис» и «Дефенсор».