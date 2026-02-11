Top.Mail.Ru
«Краснодар» оформил переход Боселли

вчера, 17:41

Форвард «Пари НН» Хуан Боселли присоединился к «Краснодару», сообщила пресс-служба клуба. 26-летний уругваец подписал контракт до июня 2028 года.

С 2023-го за «Пари НН» он провёл 75 матчей (24 гола + 4 ассиста). Ранее играл за «Атлетико Паранаэнсе», «Америку», «Жил Висенте», «Тонделу», «Кадис» и «Дефенсор».

«Краснодар» после первой части РПЛ набрал 40 очков в 18 играх и лидирует в таблице.

Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:37
Издеваешься, да???)))
Ну что я могу еще сказать, как всегда- ГЕНИАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Жду, новых, ГЕНИАЛЬНЫХ СВЕРШЕНИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:24, ред.
...Держу Пари с тобою Витя!
Кордоба с перепугу восклицал!
Собрался вдруг в какую то Европу!
Когда кормилец Краснодар ему всё дал!
А что Боселли, он не Балотелли !
Прийдётся делом нас всех удивлять!
Забить Зениту,ЦСКА, Динамо!
И от игры к игре всё прибавлять и прибавлять!!!
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 21:49
А тем временем наши боссы,то есть боссы Спартака,заключили соглашение с.... Максименко. Это пипец продлить с ним контракт,это плевок в сторону болельщиков со стороны руководителей Спартака.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:33
Будет усиление для Краснодара.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:06
Ой, не знаю ...
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:18
"Комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» сообщил, что «Зенит» был бы готов избавиться от форварда Александра Соболева. Однако нет предложений.

– Когда продадут Соболева?

– А его не продадут! (улыбается). Нужен же покупатель. А пока запросов на него нет."
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:03
Добра Толя! По поводу Заболотного)))
Capral
Capral
вчера в 19:40, ред.
Во всяком случае, приглашение Боселли видится мне более продуктивным и логичным, чем приглашение Козлова, несколькими годами раннее. Боселли- техничен, быстр, с головой дружит, но как для Краснодара- несколько простоват. Это не значит, что он не впишется в игровую схему новой команды, но его футбол больше подходит Нижнему, нежели аристократичному или даже элитному футболу Краснодара.

А с кем же останется ПАРИ? Боселли был единственным светлым и думающим пятном команды, её мотором, без него, распадется вся система игры нижегородцев. Признаться, не ожидал, что Боселли обратит на себя внимание краснодарцев, но уж если так случилось, пожелаю ему Удачи, в новом коллективе!!!
112910415
112910415
вчера в 18:58
и это разумно
hmcrw2hudmd6
hmcrw2hudmd6
вчера в 18:40
Россиянам похоже в Краснодаре места нет
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:23, ред.
Ну как по мне, то уругваец своей игрой за Нижний заслужил попробовать свои силы в, скажем так. более статусном клубе РПЛ. В "Пари НН" был ярко выраженным лидером.

Как у него пойдет в "Краснодаре" вопрос риторический. В принципе наверное с практически любым новичком в клубе РПЛ, как в истории про возможность встретить динозавра на улице. Либо встретишь, либо нет, а тут либо придется ко двору и заиграет, либо нет.

Плюс, что вопрос адаптации отпадает. По меркам РПЛ игрок не плохой, скорость, дриблинг, но индивидуалист, регулярно условно тянул одеяло на себя, хотя в Нижнем возможно у него особо других вариантов и не было. Скорее всего взяли как это говорится для глубины состава с учетом ухода Перрена.

Ну а как его Мусаев встроит в игру "Краснодара" после возобновления чемпионата видно будет. Глядишь может выиграет конкуренцию и будет в основе играть. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:22, ред.
В Краснодаре, как всегда весьма прагматично подошли к очередному трансферу, пдписав контракт с Боссели всего лишь на два с половиной года до лета 2028 года, наверняка с учётом введения нового лимита на легионеров.

А там посмотрят продлевать дальше или расставаться полюбовно без всяких стрессовых ситуаций. И на фоне слухов о том, что Кордоба собрался перебраться в Европу, о чём он с горяча заявил после матча с ЦСКА, где его удалили с поля, уругваец вполне может заменить горячего колумбийского парня.

Болейте за своих, а не против чужих
баск
баск
вчера в 18:20
Едва ли не единственный игрок у ПариНН, кто реально впахивал, причём делал это эффективно..
"Парижане" собрались за счастьем в пердив?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:18
Боселли способен здесь и сейчас усилить любую команду РПЛ.
Краснодар добился своего.
интересно, а Парии НН снизил свои требования? ))
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:14
Универсальный игрок, может на всех позициях в атаке сыграть
Определенно усилит Краснодар
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:09
Хуанчик поможет быкам, а мы поглядим
shlomo
shlomo
вчера в 18:03
Вариант беспроигрышный:
1. Взяли за маленькие деньги на истекающем контракте игрока в расцвете лет - в случае, если не заиграет, смогут легко отбить эти вложения.
2. Очень скромная зарплата - меньше миллиона долларов в год. Для сравнения почти столько же получает деревянный Зеболотный, проросший в скамейку Спартака, про Самошникова лечащего депрессию за полтора миллиона в год даже говорить не хочется.
