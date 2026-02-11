Top.Mail.Ru
Женская сборная России сыграет на турнире в ОАЭ

вчера, 20:18

Женская сборная России по футболу примет участие в международном товарищеском турнире в ОАЭ, где проведёт три матча.

Учебно-тренировочный сбор команды состоится с 24 февраля по 7 марта. В рамках турнира россиянки сыграют:

  • 28 февраля — с Танзанией (20:00 мск)

  • 3 марта — с Ганой (15:00 мск)

  • 6 марта — с Гонконгом (10:00 мск)

Главный тренер сборной Юрий Красножан отметил, что команда тщательно готовится к встречам: специалисты уже изучают видеозаписи матчей соперников и следят за выступлениями российских футболисток в контрольных играх межсезонья.

Напомним, что с 2022 года женская сборная России, как и все национальные команды страны, отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: itar-tass.com
112910415
112910415
сегодня в 08:10
и соперницы -что надо !
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:29
Желаю женщинам победы в турнире!!! И обойтись без травм!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:18
Да-а-а-а... Женщинам больше повезло.
shur
shur ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:11
..."Главный тренер сборной Юрий Красножан отметил, что команда тщательно готовится к встречам...."
...Трещат по швам,забиты чамоданы!
Блузон,бюстгалтер,новые чулки!
И Тренер наш конечно же доволен!
Пусть в баре вечерком от зависти,
Расстроятся враги!!!
ABir
ABir
вчера в 21:58
Женщины не подведут!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:40
Ну хоть на таком турнире! Тоже хлеб))
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 20:52
Девочки хоть отдохнут косточки погреют на солнце в море окунуться!
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:36
Удачи нашим девчатам.... только победа и без травм.
