Женская сборная России сыграет на турнире в ОАЭ

Женская сборная России по футболу примет участие в международном товарищеском турнире в ОАЭ, где проведёт три матча.
Учебно-тренировочный сбор команды состоится с 24 февраля по 7 марта. В рамках турнира россиянки сыграют:
28 февраля — с Танзанией (20:00 мск)
3 марта — с Ганой (15:00 мск)
6 марта — с Гонконгом (10:00 мск)
Главный тренер сборной Юрий Красножан отметил, что команда тщательно готовится к встречам: специалисты уже изучают видеозаписи матчей соперников и следят за выступлениями российских футболисток в контрольных играх межсезонья.
Напомним, что с 2022 года женская сборная России, как и все национальные команды страны, отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
