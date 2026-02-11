Женская сборная России сыграет на турнире в ОАЭ

1770830339

вчера, 20:18

Женская сборная России по футболу примет участие в международном товарищеском турнире в ОАЭ , где проведёт три матча.

Учебно-тренировочный сбор команды состоится с 24 февраля по 7 марта. В рамках турнира россиянки сыграют:

28 февраля — с Танзанией (20:00 мск)

3 марта — с Ганой (15:00 мск)

6 марта — с Гонконгом (10:00 мск)

Главный тренер сборной Юрий Красножан отметил, что команда тщательно готовится к встречам: специалисты уже изучают видеозаписи матчей соперников и следят за выступлениями российских футболисток в контрольных играх межсезонья.