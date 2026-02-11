Касадо готов рассмотреть вариант с уходом из «Барселоны»

1770825820

вчера, 19:03

Полузащитник «Барселоны» задумался о смене клуба из-за недостатка игрового времени.

AS сообщает, что 22-летний талант взвешивает варианты: стоит ли уходить в другую команду. В прошлом месяце «Барса» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед», а недавно интерес поступил и из Саудовской Про-лиги.