Касадо готов рассмотреть вариант с уходом из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо задумался о смене клуба из-за недостатка игрового времени.
AS сообщает, что 22-летний талант взвешивает варианты: стоит ли уходить в другую команду. В прошлом месяце «Барса» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед», а недавно интерес поступил и из Саудовской Про-лиги.
Новый агент Касадо Жорхе Мендеш, с которым игрок подписал контракт в ноябре, активно работает с саудовским рынком и получает запросы от клубов по футболисту. Интерес МЮ также сохраняется, но не исключён сценарий Габри Вейги («Порту») и Аймерика Лапорта («Атлетик Бильбао») — временный переезд в Саудовскую Аравию с возвращением в Европу.