Касадо готов рассмотреть вариант с уходом из «Барселоны»

вчера, 19:03

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо задумался о смене клуба из-за недостатка игрового времени.

AS сообщает, что 22-летний талант взвешивает варианты: стоит ли уходить в другую команду. В прошлом месяце «Барса» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед», а недавно интерес поступил и из Саудовской Про-лиги.

Новый агент Касадо Жорхе Мендеш, с которым игрок подписал контракт в ноябре, активно работает с саудовским рынком и получает запросы от клубов по футболисту. Интерес МЮ также сохраняется, но не исключён сценарий Габри Вейги («Порту») и Аймерика Лапорта («Атлетик Бильбао») — временный переезд в Саудовскую Аравию с возвращением в Европу.

galem72
galem72
сегодня в 08:58
Никакого интереса со стороны Юнайтед не было. Об этом на дэдлайне в зимнее ТО писала лишь каталанская утиная газетёнка.
Ну какая ему АПЛ? Испанца просто сожрут и переварят на опоре с его физикой. Парню нужно через аренду уходить в другой клуб несиловой лиги, чтобы быть в постоянно форме и получать регулярную практикую.
А переходить к верблюдам на пески, что с лёгкостью оформит его новоиспечённый агент-проходимец Мендеш, — заканчивать с карьерой!
112910415
112910415
сегодня в 08:34
пока лучше без Аравийских Саудов !
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:55
Можно и к арабам за деньгами на пару лет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:47
ну вот...почти готов первый летний трансфер для Аль Насра))
sv_1969
sv_1969 ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 21:48
Я помню хорошо Бальде по Лацио! Ведь парень хорош был и подавал большие надежды! Но....
Глянул спецом щас на маркете! Он уходил от вас в Монако и его стоимость была 25 млн ! В Монако его цена достигла пика в 30 млн ! Потом Интер и опять Монако ! Период в два года и потеря цены в целых 10млн!!!!!! Щас он в 30 лет в Монце стоит всего 900 К!!!
shur
shur
вчера в 21:45
sv 1969 :"...Парень хочет играть! И это можно понять !"
Но ведь страдает Он морально !
Скорей всего материально!
Ну коль не хочешь,не сиди!
В Манчестер лучше к нам иди!!!
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:37
...Я бы его в МЮ,стопудова, попробовал бы,не поперхнулся, но....!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:18
В двадцать два года рано уходить к Саудитам, лет через десять пожалуй самое то будет.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:17
Потеря Касадо не станет критичной для Барселоны, просто её скамейка станет немного короче, а зарплатная ведомость легче. Все правильно, ведь потолок зарплат, по сравнению с прошлым сезоном, уменьшился на 112 млн евро, нужно ему соответствовать.
lazzioll
lazzioll ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:24
вспомнилось на это как много лет назад из Лацио уходил Бальде Кейта с таким высокомерием, дескать 3 тут делать пойду на повышение в Интер и все такое. так многие делали. а потом через лет шесть смотрю трансфер Бальде Кейта в Спартак. вот это думаю да. прогресснул чел так прогресснул, повысился по самое немогу))))
ubr37vzxwk54
ubr37vzxwk54
вчера в 19:44
Желание понятно,если парень хочет расти,топ клубы надеюсь обратят внимание
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:38
Парень хочет играть. И это можно понять
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:09, ред.
Если уж хочет играть и расти как игрок, то точно не к саудитам... а то может и ддо Зенита дойти
