Англия сыграет против Коста-Рики и Новой Зеландии

вчера, 22:40

Англия сыграет с Новой Зеландией и Коста-Рикой во Флориде в июне в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, сообщила Футбольная ассоциация в среду.

Команда Томаса Тухеля 6 июня сыграет с Новой Зеландией, а 10 июня встретится с Коста-Рикой, места проведения будут объявлены позднее.

В последний раз Англия играла с Коста-Рикой в товарищеском матче в 2018 году, они также встречались на чемпионате мира 2014 года и сыграли вничью 0:0.

Новая Зеландия, которая тоже прошла квалификацию на чемпионат мира, в последний раз встречалась с Англией в 1991 году, проиграв два товарищеских матча в Окленде и Веллингтоне.

На чемпионате мира 2026 года, который стартует 11 июня, Англия сыграет в группе L с Хорватией, Ганой и Панамой.

112910415
112910415
сегодня в 06:29
парочка побед нужна для настроения !
adekvat
adekvat
сегодня в 05:45
Вот и Англия добралась до соперников сборнов России.
m72d58hatzxj
m72d58hatzxj
сегодня в 05:10
Надеются легко победить и поднять себе настроение
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:52
Хорошие спарринг-партнёры, но на ЧМ будут соперники более серьёзные. Лично я в сборную Англии не верю.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:25
Тухель смог бы прривести Англию к победе на ЧМ.
