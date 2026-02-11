Англия сыграет против Коста-Рики и Новой Зеландии

1770838812

вчера, 22:40

Англия сыграет с Новой Зеландией и Коста-Рикой во Флориде в июне в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, сообщила Футбольная ассоциация в среду.

Команда Томаса Тухеля 6 июня сыграет с Новой Зеландией, а 10 июня встретится с Коста-Рикой, места проведения будут объявлены позднее.

В последний раз Англия играла с Коста-Рикой в товарищеском матче в 2018 году, они также встречались на чемпионате мира 2014 года и сыграли вничью 0:0.

Новая Зеландия, которая тоже прошла квалификацию на чемпионат мира, в последний раз встречалась с Англией в 1991 году, проиграв два товарищеских матча в Окленде и Веллингтоне.

На чемпионате мира 2026 года, который стартует 11 июня, Англия сыграет в группе L с Хорватией, Ганой и Панамой.