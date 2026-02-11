«Эвертон» просит «Сити» снизить цену на Грилиша в два раза

1770839268

вчера, 22:47

«Эвертон» надеется подписать арендованного у «Ман Сити» за половину суммы, указанной в соглашении с «горожанами».

Грилишу удалось набрать форму в Мерсисайде, но он, скорее всего, пропустит оставшуюся часть сезона 2025/26 из-за перелома ноги. Согласно I Paper, «Эвертон» хочет сохранить вингера, но не желает платить за него то, о чем они изначально договаривались (50 миллионов фунтов стерлингов). «Эвертон» теперь надеется договориться с «Ман Сити» о цене в 25 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что «горожане» готовы к переговорам.