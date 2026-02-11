Top.Mail.Ru
«Эвертон» просит «Сити» снизить цену на Грилиша в два раза

вчера, 22:47

«Эвертон» надеется подписать арендованного у «Ман Сити» Джека Грилиша за половину суммы, указанной в соглашении с «горожанами».

Грилишу удалось набрать форму в Мерсисайде, но он, скорее всего, пропустит оставшуюся часть сезона 2025/26 из-за перелома ноги. Согласно I Paper, «Эвертон» хочет сохранить вингера, но не желает платить за него то, о чем они изначально договаривались (50 миллионов фунтов стерлингов). «Эвертон» теперь надеется договориться с «Ман Сити» о цене в 25 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что «горожане» готовы к переговорам.

Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:25
договорятся как-то
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 06:08, ред.
"... но он, скорее всего, пропустит оставшуюся часть сезона 2025/26 из-за перелома ноги.". А есть варианты играть в гипсе или на костылях?
byk66ex8qtd9
byk66ex8qtd9
сегодня в 05:14
А так можно? Подписать документы, а потом требовать скидку.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:56
Эвертону грех отказывать — сколько он страдает за ФФП...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:12
Да забирайте хоть за 10))
Гость
Отправить
 