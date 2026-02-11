Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» не хочет оставлять Каррика главным тренером

вчера, 22:53

Майкл Каррик не получит постоянного контракта в качестве наставника «Манчестер Юнайтед».

Несмотря на одобрение его работы со стороны руководства клуба, они пришли к выводу, что для коллектива предпочтительнее приход более авторитетного и искушенного профессионала. Об этом информирует обозреватель Sky Sports Роб Дорсетт.

Каррик на данный момент провел в текущем сезоне пять матчей у руля МЮ, добыл победы в четырех и один раз сыграл вничью.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиЛуис Энрике отказал «Манчестер Юнайтед» и продлит контракт с ПСЖ
07 февраля
СлухиВ «Атлетико» задумались об увольнении Симеоне
06 февраля
Хаджи может возглавить Румынию вместо Луческу
03 февраля
СлухиЭкс-тренер «Спартака» Эмери может возглавить «Реал»
29 января
«Ливерпуль» может пригласить Хаби Алонсо на должность главного тренера
25 января
Клопп назвал «Реалу» условие, при котором он согласится возглавить команду
23 января
Сортировать
Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 06:58
А зря!
Каррик пропитан МЮ до мозга костей!
mas4s2p2qhtq
mas4s2p2qhtq
сегодня в 06:52
Руководство МЮ совсем не понятное
112910415
112910415
сегодня в 06:04
следует надеяться, что это утка !
иначе всё безнадёжно ...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 05:48
Очередной ноунейм будет. С предсказуемым результатом.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:16
Пока результаты впечатляют.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:00
Теперь у конкурентов появились хорошие шансы на топ-5
Кокосик
Кокосик
сегодня в 02:05
Хана МЮ..кто следующий на нехилый откат и на супер трансферы?
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:56
Ну и зря
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 01:19
Что называется, если у кого-то были вопросы о причинах проблем МЮ… «Гениальное» руководство просто… Команда заиграла, серия побед, в том числе над очень сильными соперниками, а тут вместо поддержки тренеру такое заявляют… Неважно, как играешь - всё равно уволим… Демотивирует коллектив, мягко говоря…
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:18
более авторитетному и амбициозному дадут два матча на построение команды. а потом через матчей семь выгонят нахер с неустойкой лямов 30. и так по кругу. лаве отмывают какое-то видимо, в футбол МЮ не играет давно. замазаться в Манчестере сейчас мало кто захочет, скоро даже и бывшие игроки отвернутся типа Кэррика с таким отношением.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:04
Скорее этот сезон может доиграть в последнем матче отскочили первые четыре матча обыграли сильных
shur
shur
вчера в 23:55
...Ман Юнайтед не хочет,наивно! Мы то знаем, где собака зарыта!
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:51
Не Царя туда не уговорят! Не его уровень)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:12
"Гениальное решение".
Если смогут уговорить Мостового, тогда я еще могу понять , а в противном случае бред какой-то
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 23:06
Результаты не важны, а важней всех понты. Так выходит?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 