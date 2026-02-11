Top.Mail.Ru
Мажич похвалил Левникова за работу на зарубежных матчах

вчера, 22:57

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич рассказал о работе судей из России в чемпионатах других стран.

Отличные результаты работы на зарубежных матчах всегда показывает Кирилл Левников и постоянно доказывает нам это. Могу отметить работу и судей VAR – Василия Казарцева и Артура Фёдорова. Сейчас ещё несколько молодых судей без эмблемы ФИФА на подходе, и скоро мы узнаем новые имена. Наш самый главный приоритет – это матчи в России, но мы всегда продолжаем подготовку и к международным назначениям, чтобы быть готовыми к открывшимся возможностям.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:51
Вот и ещё один наш отметился ..
Гость
